Las noticias más importantes del 24 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese....lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Ebrard asegura que México tendrá T-MEC al menos por 10 años más: Marcelo Ebrard aseguró que, incluso en el escenario menos favorable, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá continuará vigente por al menos 10 años más, brindando estabilidad a la integración económica de Norteamérica

➔ Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe: Durante el juego de la selección mexicana contra la República Checa, Madres Buscadoras protestan y exigen respuesta del gobierno federal

➔ Se ampara coacusado de Rocha contra bloqueo de UIF: Alberto Contreras, ex mando policiaco de Sinaloa acusado por EU por narco, promovió un amparo para desbloquear sus cuentas

➔ ‘Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento’... ‘El Chapo’ Guzmán pide extradición a México para buscar su libertad: Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum podría garantizar un espacio adecuado para su encarcelamiento en territorio mexicano

➔ Surge el ‘Batman de Lagos de Moreno’... justiciero imita estilo del superhéroe para detener a presuntos criminales: El llamado “Batman de Lagos de Moreno” ha generado controversia tras una serie de detenciones extrajudiciales en Jalisco

MUNDO

➔ Sismos de magnitud 7.1 y 7.5 sacuden Venezuela en menos de un minuto: El Sistema de Alerta de Tsunamis de EU emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes

➔ Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia: Presidentes con posturas de derecha y de ultraderecha han emitido sus felicitaciones al nuevo presidente colombiano

➔ Revelan que Israel está furioso con Trump por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre EU e Irán: Shima Shine, exfuncionaria del Mossad e investigadora principal del INSS, declaró que era un error mantener a Israel al margen de la mesa de negociaciones

COAHUILA

➔ Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila: Contrario a lo que ocurre en el País, en la entidad el personal ocupado total retrocedió 8.0 % y las horas trabajadas disminuyeron 11.7 %

➔ Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta: Ex obreros de AHMSA advierten nuevas movilizaciones si no se publica la convocatoria de subasta de la siderúrgica antes del 15 de julio

➔ Saltillo lidera casos de gusano barrenador en Coahuila; Senasica reporta 14 focos activos en la entidad: Coahuila acumula 74 casos de gusano barrenador desde el inicio del conteo en noviembre de 2025

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Históricos!: México derrota 3-0 a Chequia y se perfila para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026: Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo marcaron los goles en una noche que también quedó marcada por el ingreso de Guillermo Ochoa, quien sumó su sexta participación mundialista

➔ Contra todo y contra todos: Sudáfrica hace historia en Monterrey y avanza por primera vez en un Mundial: Los Bafana Bafana vencieron a los asiáticos en la Sultana del Norte y avanzó por primera vez a la fase eliminatoria, pese al apoyo mayoritario para los asiáticos

➔ ¡Llega a cines de Saltillo! Milly Alcock y Jason Momoa lideran la nueva apuesta de DC con ‘Supergirl’: VMÁS habló con Milly Alcock y Jason Momoa sobre sus personajes y el reto de ser las cartas fuertes de James Gunn para el verano de estrenos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

➔ Pato Merlín se cotiza... es la mascota del Atlante FC y visita Netflix: El Pato Merlín conquista México. Tras su paso por el Atlante FC como la mascota oficial del equipo y visitar las oficinas de Netflix, el ave se vuelve aún más viral

➔ ¡Queremos pastel!... Le cantan las mañanitas a Sheinbaum por su cumpleaños 64: La presidenta Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños número 64 durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, donde recibió felicitaciones, las tradicionales Mañanitas y hasta peticiones de pastel