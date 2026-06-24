Las noticias más importantes del 24 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 24 de junio en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese....lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Ebrard asegura que México tendrá T-MEC al menos por 10 años más: Marcelo Ebrard aseguró que, incluso en el escenario menos favorable, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá continuará vigente por al menos 10 años más, brindando estabilidad a la integración económica de Norteamérica

Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe: Durante el juego de la selección mexicana contra la República Checa, Madres Buscadoras protestan y exigen respuesta del gobierno federal

Se ampara coacusado de Rocha contra bloqueo de UIF: Alberto Contreras, ex mando policiaco de Sinaloa acusado por EU por narco, promovió un amparo para desbloquear sus cuentas

‘Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento’... ‘El Chapo’ Guzmán pide extradición a México para buscar su libertad: Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum podría garantizar un espacio adecuado para su encarcelamiento en territorio mexicano

Surge el ‘Batman de Lagos de Moreno’... justiciero imita estilo del superhéroe para detener a presuntos criminales: El llamado “Batman de Lagos de Moreno” ha generado controversia tras una serie de detenciones extrajudiciales en Jalisco

MUNDO

Sismos de magnitud 7.1 y 7.5 sacuden Venezuela en menos de un minuto: El Sistema de Alerta de Tsunamis de EU emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia: Presidentes con posturas de derecha y de ultraderecha han emitido sus felicitaciones al nuevo presidente colombiano

Revelan que Israel está furioso con Trump por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre EU e Irán: Shima Shine, exfuncionaria del Mossad e investigadora principal del INSS, declaró que era un error mantener a Israel al margen de la mesa de negociaciones

COAHUILA

Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila: Contrario a lo que ocurre en el País, en la entidad el personal ocupado total retrocedió 8.0 % y las horas trabajadas disminuyeron 11.7 %

Ex obreros de AHMSA advierten bloqueos en la 57 o protestas en CDMX si no publican convocatoria de subasta: Ex obreros de AHMSA advierten nuevas movilizaciones si no se publica la convocatoria de subasta de la siderúrgica antes del 15 de julio

Saltillo lidera casos de gusano barrenador en Coahuila; Senasica reporta 14 focos activos en la entidad: Coahuila acumula 74 casos de gusano barrenador desde el inicio del conteo en noviembre de 2025

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Históricos!: México derrota 3-0 a Chequia y se perfila para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026: Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo marcaron los goles en una noche que también quedó marcada por el ingreso de Guillermo Ochoa, quien sumó su sexta participación mundialista

Contra todo y contra todos: Sudáfrica hace historia en Monterrey y avanza por primera vez en un Mundial: Los Bafana Bafana vencieron a los asiáticos en la Sultana del Norte y avanzó por primera vez a la fase eliminatoria, pese al apoyo mayoritario para los asiáticos

¡Llega a cines de Saltillo! Milly Alcock y Jason Momoa lideran la nueva apuesta de DC con ‘Supergirl’: VMÁS habló con Milly Alcock y Jason Momoa sobre sus personajes y el reto de ser las cartas fuertes de James Gunn para el verano de estrenos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

Pato Merlín se cotiza... es la mascota del Atlante FC y visita Netflix: El Pato Merlín conquista México. Tras su paso por el Atlante FC como la mascota oficial del equipo y visitar las oficinas de Netflix, el ave se vuelve aún más viral

¡Queremos pastel!... Le cantan las mañanitas a Sheinbaum por su cumpleaños 64: La presidenta Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños número 64 durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, donde recibió felicitaciones, las tradicionales Mañanitas y hasta peticiones de pastel

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Éstos incluyeron un fondo extraordinario de 800 millones de pesos para Oaxaca, incrementos a bonos económicos, procesos de basificación, recategorizaciones, becas para hijos de docentes, pagos retroactivos, estímulos para jubilados y obras de infraestructura educativa y hospitalaria.

Obtiene CNTE fondo de 800 mdp para contratación de docentes, becas para hijos de maestros y procesos de basificación
Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que se tocó el tema de energías sustentables.

Anuncia Sheinbaum segunda fase de investigación para fracking
Madres Buscadoras protestan en la Ciudad de México

Cantan ‘Cielito lindo’ Madres Buscadoras durante protesta en la Ciudad de México
Madres Buscadoras se encaminan al Estadio Azteca

Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe

Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz
Tras el fallo del juez P. Casey Pitts, que califica de “arbitrarias y caprichosos” las tácticas del ICE, la prohibición de arrestar a migrantes en juzgados civiles que ya se aplicaba en Nueva York, se extiende ahora a todo el país.

Un juez federal prohíbe las detenciones de ICE en los juzgados de inmigración
Abelardo de la Espriella gana elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia
Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas, Venezuela.

Sismos de magnitud 7.1 y 7.5 sacuden Venezuela en menos de un minuto