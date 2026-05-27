Las noticias más importantes del 27 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 27 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío Fuera de Temporada: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Royal Caribbean en México: Gobierno busca alternativas para reubicar el polémico proyecto Perfect Day: Tras el freno ambiental al megaproyecto turístico en Mahahual, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que buscan nuevas opciones de reubicación junto a Royal Caribbean.

SSPC aclara que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol: La SSPC informó que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol tras consultas nacionales e internacionales

Viaja Maru Campos a CDMX; se presentaría ante la FGR amparada con su fuero constitucional: Maru Campos viajó a Ciudad de México y podría acudir ante la FGR acompañada de líderes del PAN y su equipo jurídico. Su defensa invoca el fuero constitucional

Gabinete de Seguridad sobre Chihuahua: 57% menos homicidios, baja percepción de inseguridad y despliegan a 6 mil soldados: Las autoridades atribuyen los resultados al despliegue de más de 6 mil soldados, operativos de inteligencia y coordinación con fuerzas estatales

Morena exhibe que Andy López Beltrán no tiene título universitario y busca diputación federal en 2027: Morena confirmó que el hijo del expresidente aparece como pasante universitario mientras perfila su camino hacia una candidatura federal en Tabasco para 2027

MUNDO

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: Además insistió en condicionar la firma del acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel

Rechaza Trump que Rusia o China controlen uranio enriquecido de Irán: El republicano ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a EU

Sube EU el tono: ‘Vamos a la guerra contra los cárteles’: El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dijo que se mantienen las acciones para asegurar la frontera sur

COAHUILA

Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos: Saltillo concentra el mayor número de reportes en la entidad, mientras autoridades advierten que la plaga también afecta a perros, gatos y humanos

Velada por Luisa Fernanda reúne a colectivas y familiares en Plaza de Armas, Saltillo: Con cruces rosas, veladoras y mensajes de protesta, exigieron que la muerte de la joven sea investigada con perspectiva de feminicidio y pidieron seguridad para su familia

Saltillo: tras horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos: Luego de reportes ciudadanos y recorridos de búsqueda, autoridades municipales y estatales capturaron a un oso negro juvenil que deambulaba por zonas urbanas en busca de alimento

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Calles cerradas y rutas alternas: lo que debes saber para la 21K Coahuila 2026 en Saltillo: Autoridades municipales implementarán cierres viales desde las 5:00 hasta las 13:00 horas en calles y bulevares del centro y principales avenidas de la ciudad

¿Vas a ir? Dará Katy Perry concierto gratis dentro de la FENAPO y así son las reacciones: La llegada de la estrella pop a la Feria Nacional Potosina ocurre luego de que en 2025 cancelara un show en Guadalajara cuando arrancó el ‘The Lifetimes Tour’

¿Justicia? Sentencian a asistente de Matthew Perry a 3 años y 5 meses de prisión por su muerte: Los abogados de Iwamasa señalaron en un escrito presentado ante el tribunal que era un empleado que cumplía las órdenes de su jefe y que tenía una ‘vulnerabilidad particular”

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

Visa americana: ¿te pueden rechazar por no tener cuenta bancaria?: Descubre si poseer una cuenta de banco es un requisito indispensable y cómo comprobar tu solvencia económica.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Samuel García Sepúlveda aseguró que el sector automotriz representa una sexta parte de la economía de Nuevo León.

Adjudica Samuel García “boom económico” de NL al sector automotriz
La SSPC descartó que Rubén Rocha Moya tenga ficha roja de Interpol pese a señalamientos de Estados Unidos.

SSPC aclara que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol

Grecia Quiroz arremete en contra de la reforma electoral

Grecia Quiroz asegura que la reforma electoral perjudicará a los partidos independientes
La postura de la mandataria es clara: México está abierto a recibir proyectos de empresas privadas que deseen invertir.

Royal Caribbean en México: Gobierno busca alternativas para reubicar el polémico proyecto Perfect Day
Este mismo mes, Hegseth instó a autoridades mexicanas a intervenir contra las organizaciones criminales.

Sube EU el tono: ‘Vamos a la guerra contra los cárteles’
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declara en una audiencia del subcomité de asignaciones de defensa del Senado sobre la solicitud de presupuesto para el Departamento de Defensa.

La guerra de EU con Irán agota armamento clave y abre vulnerabilidad ante China, según informe
Desarticulan narcolaboratorio en Guatemala

Desmantelan narcolaboratorio, formado por 3 inmuebles, en la frontera Guatemala-México
EU e Irán han intensificado durante la última semana las negociaciones, a través de los mediadores paquistaníes, para lograr una cuerdo que permita poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz