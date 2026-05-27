Las noticias más importantes del 27 de mayo en México

CLIMA

➔ Frente Frío Fuera de Temporada: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Royal Caribbean en México: Gobierno busca alternativas para reubicar el polémico proyecto Perfect Day: Tras el freno ambiental al megaproyecto turístico en Mahahual, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que buscan nuevas opciones de reubicación junto a Royal Caribbean.

➔ SSPC aclara que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol: La SSPC informó que Rubén Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol tras consultas nacionales e internacionales

➔ Viaja Maru Campos a CDMX; se presentaría ante la FGR amparada con su fuero constitucional: Maru Campos viajó a Ciudad de México y podría acudir ante la FGR acompañada de líderes del PAN y su equipo jurídico. Su defensa invoca el fuero constitucional

➔ Gabinete de Seguridad sobre Chihuahua: 57% menos homicidios, baja percepción de inseguridad y despliegan a 6 mil soldados: Las autoridades atribuyen los resultados al despliegue de más de 6 mil soldados, operativos de inteligencia y coordinación con fuerzas estatales

➔ Morena exhibe que Andy López Beltrán no tiene título universitario y busca diputación federal en 2027: Morena confirmó que el hijo del expresidente aparece como pasante universitario mientras perfila su camino hacia una candidatura federal en Tabasco para 2027

MUNDO

➔ Trump descarta un acuerdo que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz: Además insistió en condicionar la firma del acuerdo con Irán a que aliados árabes normalicen relaciones con Israel

➔ Rechaza Trump que Rusia o China controlen uranio enriquecido de Irán: El republicano ha dicho en varias ocasiones que un futuro acuerdo nuclear con Irán debe incluir la transferencia de reservas de uranio a EU

➔ Sube EU el tono: ‘Vamos a la guerra contra los cárteles’: El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dijo que se mantienen las acciones para asegurar la frontera sur

COAHUILA

➔ Coahuila suma 31 casos de gusano barrenador; 15 siguen activos: Saltillo concentra el mayor número de reportes en la entidad, mientras autoridades advierten que la plaga también afecta a perros, gatos y humanos

➔ Velada por Luisa Fernanda reúne a colectivas y familiares en Plaza de Armas, Saltillo: Con cruces rosas, veladoras y mensajes de protesta, exigieron que la muerte de la joven sea investigada con perspectiva de feminicidio y pidieron seguridad para su familia

➔ Saltillo: tras horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos: Luego de reportes ciudadanos y recorridos de búsqueda, autoridades municipales y estatales capturaron a un oso negro juvenil que deambulaba por zonas urbanas en busca de alimento

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Calles cerradas y rutas alternas: lo que debes saber para la 21K Coahuila 2026 en Saltillo: Autoridades municipales implementarán cierres viales desde las 5:00 hasta las 13:00 horas en calles y bulevares del centro y principales avenidas de la ciudad

➔ ¿Vas a ir? Dará Katy Perry concierto gratis dentro de la FENAPO y así son las reacciones: La llegada de la estrella pop a la Feria Nacional Potosina ocurre luego de que en 2025 cancelara un show en Guadalajara cuando arrancó el ‘The Lifetimes Tour’

➔ ¿Justicia? Sentencian a asistente de Matthew Perry a 3 años y 5 meses de prisión por su muerte: Los abogados de Iwamasa señalaron en un escrito presentado ante el tribunal que era un empleado que cumplía las órdenes de su jefe y que tenía una ‘vulnerabilidad particular”

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los rostros de la crisis de agua en Torreón

➔ Visa americana: ¿te pueden rechazar por no tener cuenta bancaria?: Descubre si poseer una cuenta de banco es un requisito indispensable y cómo comprobar tu solvencia económica.