Las noticias más importantes del 29 de enero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 29 enero 2026
    Las noticias más importantes del 29 de enero en México
    Las noticias más importantes del 29 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos: Y el resto 32 mil mdp en ¡abonos chiquitos!, el SAT informó el cumplimiento de la resolución judicial

Planea México posibles reformas con EU antes del T-MEC: Buscarían acordar reformas sobre minerales críticos, comercio externo y el dumping de productos manufacturados; antes de iniciar la revisión el 1 de julio

Afirma Sheinbaum que quiebra de First Brands Group no tiene que ver con los aranceles de Trump: Mencionó que la quiebra no tiene que ver con los aranceles y que es un tema que está sucediendo en Estados Unidos

‘Tuvimos una conversación muy agradable y cordial; seguimos avanzando’: Sheinbaum sobre la llamada telefónica que sostuvo con Trump: Sheinbaum sostuvo que fue una llamada cordial y amable, y que duró como 40 minutos

Contradicen a Sheinbuam... FBI sí capturó a Ryan Wedding en México en una ‘redada secreta’: The Wall Street Journal: Mientras el gobierno mexicano aseguró que Ryan Wedding se entregó voluntariamente, The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el FBI ejecutó una redada secreta en México

MUNDO

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’: Donald Trump y Claudia Sheinbaum destacaron que la conversación fue muy productiva, al hablar de temas de seguridad y comercio

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba: Busca proteger seguridad nacional y política exterior de EU frente a las acciones del gobierno cubano

Trump anuncia que desde hoy comenzarán a reabrir las conexiones aéreas con Venezuela: Fue antes de la operación militar contra Nicolás Maduro, que Trump advirtió que el espacio aéreo del país suramericano ‘permanecería cerrado en su totalidad’

COAHUILA

Coahuila: Anunciará Manolo Jiménez mega obras de infraestructura vial y carretera: El gobernador del estado dijo que en las próximas semanas se detallarán los proyectos, en los que se invertirán miles de millones de pesos

Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA: Javier Flores Saldívar, titular de la FGJNL, dijo que la carpeta en contra de Armando Castilla contenía ‘versiones increíbles’

¿Ya aprovechaste? Son los últimos días para obtener 15% de descuento en el predial en Saltillo: El pago del predial contribuye a obras, servicios y acciones en beneficio de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’: El primer puente escolar y laboral de 2026 puede disfrutarse en casa o con alguna de estas opciones culturales y de entretenimiento que te presentamos

¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa: La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, tras tres últimos espectáculos en México en febrero

AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para integrar el staff de la Selección Noreste: AFAEC Noreste y la Asociación de Football Americano de Piedras Negras convocaron a coaches de la región a integrarse al staff técnico que representará al noreste de Coahuila en competencias estatales, regionales y nacionales

ESPECIAL

CURP biométrica 2026: guía clara para sacar tu cita sin contratiempos: Paso a paso para tramitar la CURP biométrica y evitar rechazos

Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales: Descubre cuánto valían $2,500 pesos en 1993, el precio real de una Super Nintendo o Sega CD, y por qué comprar una consola en los 90 era como adquirir hoy una PS5

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Polémica
política

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT
Grupo Salinas

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA

Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA
La Presidenta dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se pronunció y explicó el tema.

No se hace política en los consulados en EU: Claudia Sheinbaum
Entre desaparecidos se encontrarían estudiantes practicantes de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Catean domicilio tras desaparición de trabajadores de minera canadiense
Desde mediados de 2024, Sinaloa atraviesa una ola de violencia por la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Tras ataque a diputados de MC, mandan a mil 600 militares a Sinaloa
Captura de video de la cuenta oficial en YouTubedel cantante Bruce Springsteen de la portada de la canción ‘Streets of Minneapolis’ lanzada en protesta por la violencia de agentes federales.

Enfrenta Trump un creciente repudio social por sus medidas contra la inmigración
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El contexto de esta tensión se intensifica tras las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis. FOTO:

Demócratas amenazan con provocar cierre del gobierno si no se aceptan reformas al ICE
La negociación favorable del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será crucial para estos pronósticos.

Se espera leve impulso económico de México y presiones inflacionarias por el Mundial 2026