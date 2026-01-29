Las noticias más importantes del 29 de enero en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos: Y el resto 32 mil mdp en ¡abonos chiquitos!, el SAT informó el cumplimiento de la resolución judicial

➔ Planea México posibles reformas con EU antes del T-MEC: Buscarían acordar reformas sobre minerales críticos, comercio externo y el dumping de productos manufacturados; antes de iniciar la revisión el 1 de julio

➔ Afirma Sheinbaum que quiebra de First Brands Group no tiene que ver con los aranceles de Trump: Mencionó que la quiebra no tiene que ver con los aranceles y que es un tema que está sucediendo en Estados Unidos

➔ ‘Tuvimos una conversación muy agradable y cordial; seguimos avanzando’: Sheinbaum sobre la llamada telefónica que sostuvo con Trump: Sheinbaum sostuvo que fue una llamada cordial y amable, y que duró como 40 minutos

➔ Contradicen a Sheinbuam... FBI sí capturó a Ryan Wedding en México en una ‘redada secreta’: The Wall Street Journal: Mientras el gobierno mexicano aseguró que Ryan Wedding se entregó voluntariamente, The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el FBI ejecutó una redada secreta en México

MUNDO

➔ Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’: Donald Trump y Claudia Sheinbaum destacaron que la conversación fue muy productiva, al hablar de temas de seguridad y comercio

➔ Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba: Busca proteger seguridad nacional y política exterior de EU frente a las acciones del gobierno cubano

➔ Trump anuncia que desde hoy comenzarán a reabrir las conexiones aéreas con Venezuela: Fue antes de la operación militar contra Nicolás Maduro, que Trump advirtió que el espacio aéreo del país suramericano ‘permanecería cerrado en su totalidad’

COAHUILA

➔ Coahuila: Anunciará Manolo Jiménez mega obras de infraestructura vial y carretera: El gobernador del estado dijo que en las próximas semanas se detallarán los proyectos, en los que se invertirán miles de millones de pesos

➔ Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA: Javier Flores Saldívar, titular de la FGJNL, dijo que la carpeta en contra de Armando Castilla contenía ‘versiones increíbles’

➔ ¿Ya aprovechaste? Son los últimos días para obtener 15% de descuento en el predial en Saltillo: El pago del predial contribuye a obras, servicios y acciones en beneficio de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’: El primer puente escolar y laboral de 2026 puede disfrutarse en casa o con alguna de estas opciones culturales y de entretenimiento que te presentamos

➔ ¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa: La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, tras tres últimos espectáculos en México en febrero

➔ AFAEC y AFFPN lanzan convocatoria para integrar el staff de la Selección Noreste: AFAEC Noreste y la Asociación de Football Americano de Piedras Negras convocaron a coaches de la región a integrarse al staff técnico que representará al noreste de Coahuila en competencias estatales, regionales y nacionales

ESPECIAL

➔ CURP biométrica 2026: guía clara para sacar tu cita sin contratiempos: Paso a paso para tramitar la CURP biométrica y evitar rechazos

➔ Cuando 2 mil 500 pesos compraban una consola legendaria en 1993; equivale a 14 mil pesos actuales: Descubre cuánto valían $2,500 pesos en 1993, el precio real de una Super Nintendo o Sega CD, y por qué comprar una consola en los 90 era como adquirir hoy una PS5