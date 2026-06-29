Las noticias más importantes del 29 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 29 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Presenta Sheinbaum en la Mañanera la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas; iniciará consulta nacional: Sheinbaum presentó la nueva ley sobre derechos indígenas y afromexicanos, un proyecto que iniciará consulta nacional con comunidades antes de su discusión legislativa

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas... ¿Cuáles son los 8 puntos de esta iniciativa?: Conoce los ocho puntos principales de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, iniciativa que será consultada antes de llegar al Congreso de la Unión

‘Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios’... Sheinbaum por convocatoria del PAN: Sheinbaum criticó las propuestas del PAN y aseguró que representan un regreso al pasado de corrupción, mientras llamó a comparar dos proyectos de país

Gobierno de Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal; Sheinbaum cuestiona reportaje del NYT: El Gobierno de Tamaulipas negó los señalamientos contra Américo Villarreal derivados de un reportaje de The New York Times y aseguró que no existe investigación oficial

Desarticulan banda de secuestro y extorsión en Oaxaca; hay cinco detenidos en el Istmo: La Fiscalía de Oaxaca informó la captura de cinco presuntos secuestradores, el rescate de dos víctimas y la desarticulación de una célula criminal

MUNDO

Rechaza la Corte Suprema el intento de Trump por anular fallo de que agredió sexualmente a la escritora E. Jean Carroll: La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó los esfuerzos de los abogados del presidente por anular el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll y que después la difamó

El calor récord en Europa ocasiona que se desborden las morgues de París y dejando a familias angustiadas: Salud Pública Francia señaló que hubo más de 1,200 muertes el miércoles pasado, cuando Francia registró el día más caluroso de su historia

Héctor Méndez, un rescatista mexicano de 80 años que atiende por tercera vez un desastre en Venezuela: Fundador de Topos Aztecas, un grupo internacional de rescatistas, Méndez eligió esta profesión tras el terremoto de México de 1985, cuando tuvo que buscar a su hermano y lo halló con vida

COAHUILA

Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías: El gobernador Manolo Jiménez destacó que la seguridad requiere instituciones sólidas, confiables y profesionales

Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’: El aumento de carros híbridos enchufables fue el más notorio ya que creció 175% en la entidad; además, se observó un crecimiento constante a dos dígitos en las ventas de

Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones: Los transportistas denunciaron presuntas extorsiones de agentes de Tránsito del Ayuntamiento de Santa Catarina

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡De infarto!: Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a Octavos del Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 al imponerse 4-3 en muerte súbita desde el punto penal, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga

Saraperos vs Tecos: horarios, previa y lo que está en juego en el Francisco I. Madero: La Nave Verde intentará cobrar revancha de la barrida sufrida al inicio de la temporada y acercarse al octavo lugar de la Zona Norte

Galilea Montijo confirma cuándo inicia la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’: El reality de Televisa arrancó su campaña promocional y ya tiene fecha de estreno, además de anunciar cuándo revelará a sus participantes

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

¿Qué necesita México para clasificar? Esto pasa si vence o empata con Ecuador: Tras una fase de grupos histórica, la Selección Mexicana se juega la permanencia en el torneo este martes 30 de junio; conozca qué necesita el Tri para avanzar a los octavos de final.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Marruecos celebró en el Estadio Monterrey su dramática clasificación a Octavos de Final tras eliminar a Países Bajos en penales.

Marruecos firma una noche épica en Monterrey: elimina a Países Bajos en penales y avanza en el Mundial 2026
Continúan las fuertes lluvias en la capital del país.

Las lluvias no se detienen en la CDMX, ni para el Mundial 2026
Movilizan traslado de transformador eléctrico en investigación de incendios

FGE de Sonora realiza peritaje en transformador eléctrico de Waldos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, en Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos
Ante el tropiezo del acuerdo, la Casa Blanca intervino para buscar una salida a la reanudación de las hostilidades, aun cuando siguen sin estar claros los detalles .

Trump afirma que Irán ha accedido a celebrar conversaciones de paz en Doha tras los recientes enfrentamientos
Según la legislación, un presidente solo puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal ‘por causa justificada’.

Falla Corte Suprema que Trump no puede despedir a Lisa Cook
El rescatista mexicano Héctor Méndez habla en una entrevista con EFE este sábado, donde aseguró haber estado en los eventos más catastróficos de Venezuela en los últimos 30 años, en Caracas, Venezuela.

Héctor Méndez, un rescatista mexicano de 80 años que atiende por tercera vez un desastre en Venezuela
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