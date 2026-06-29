Las noticias más importantes del 29 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Presenta Sheinbaum en la Mañanera la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas; iniciará consulta nacional: Sheinbaum presentó la nueva ley sobre derechos indígenas y afromexicanos, un proyecto que iniciará consulta nacional con comunidades antes de su discusión legislativa

➔ Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas... ¿Cuáles son los 8 puntos de esta iniciativa?: Conoce los ocho puntos principales de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, iniciativa que será consultada antes de llegar al Congreso de la Unión

➔ ‘Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios’... Sheinbaum por convocatoria del PAN: Sheinbaum criticó las propuestas del PAN y aseguró que representan un regreso al pasado de corrupción, mientras llamó a comparar dos proyectos de país

➔ Gobierno de Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal; Sheinbaum cuestiona reportaje del NYT: El Gobierno de Tamaulipas negó los señalamientos contra Américo Villarreal derivados de un reportaje de The New York Times y aseguró que no existe investigación oficial

➔ Desarticulan banda de secuestro y extorsión en Oaxaca; hay cinco detenidos en el Istmo: La Fiscalía de Oaxaca informó la captura de cinco presuntos secuestradores, el rescate de dos víctimas y la desarticulación de una célula criminal

MUNDO

➔ Rechaza la Corte Suprema el intento de Trump por anular fallo de que agredió sexualmente a la escritora E. Jean Carroll: La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó los esfuerzos de los abogados del presidente por anular el veredicto de un jurado que lo declaró culpable de abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll y que después la difamó

➔ El calor récord en Europa ocasiona que se desborden las morgues de París y dejando a familias angustiadas: Salud Pública Francia señaló que hubo más de 1,200 muertes el miércoles pasado, cuando Francia registró el día más caluroso de su historia

➔ Héctor Méndez, un rescatista mexicano de 80 años que atiende por tercera vez un desastre en Venezuela: Fundador de Topos Aztecas, un grupo internacional de rescatistas, Méndez eligió esta profesión tras el terremoto de México de 1985, cuando tuvo que buscar a su hermano y lo halló con vida

COAHUILA

➔ Coahuila mantiene altos estándares de confianza en sus policías: El gobernador Manolo Jiménez destacó que la seguridad requiere instituciones sólidas, confiables y profesionales

➔ Coahuila dentro del Top 10 de México en venta de vehículos ‘verdes’: El aumento de carros híbridos enchufables fue el más notorio ya que creció 175% en la entidad; además, se observó un crecimiento constante a dos dígitos en las ventas de

➔ Transportistas bloquean la carretera Monterrey-Saltillo; denuncian extorsiones: Los transportistas denunciaron presuntas extorsiones de agentes de Tránsito del Ayuntamiento de Santa Catarina

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡De infarto!: Paraguay elimina a Alemania en penales y avanza a Octavos del Mundial 2026: Paraguay eliminó a Alemania en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 al imponerse 4-3 en muerte súbita desde el punto penal, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga

➔ Saraperos vs Tecos: horarios, previa y lo que está en juego en el Francisco I. Madero: La Nave Verde intentará cobrar revancha de la barrida sufrida al inicio de la temporada y acercarse al octavo lugar de la Zona Norte

➔ Galilea Montijo confirma cuándo inicia la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’: El reality de Televisa arrancó su campaña promocional y ya tiene fecha de estreno, además de anunciar cuándo revelará a sus participantes

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

➔ ¿Qué necesita México para clasificar? Esto pasa si vence o empata con Ecuador: Tras una fase de grupos histórica, la Selección Mexicana se juega la permanencia en el torneo este martes 30 de junio; conozca qué necesita el Tri para avanzar a los octavos de final.