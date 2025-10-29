Las noticias más importantes del 29 de octubre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México: Prepárese... Frente Frío golpearán con temperaturas de -15 grados, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Logra Gobierno de Sheinbaum acuerdo con productores de maíz; tendrán apoyo económico de 950 pesos por tonelada: El Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán un apoyo de 950 pesos por tonelada

➔ Pide Sheinbaum a EU evitar violación a la soberanía tras ataques a lanchas: La presidenta mexicana pidió revisar los protocolos bilaterales de seguridad marítima luego de que fuerzas estadounidenses intervinieran una embarcación en aguas internacionales cercanas al país

➔ Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’: Lucio N habla por primera vez desde el Centro Penitenciario de Cuautitlán sobre el abandono de su hijo recién nacido, asegurando sentirse arrepentido por los hechos

➔ Productores de maíz en Jalisco levantan bloqueos tras acuerdo parcial con el gobierno federal: Tras tres días de tensión en carreteras, los agricultores aceptaron liberar los bloqueos, aunque consideraron insuficiente el acuerdo con el gobierno federal y exigen un precio justo por tonelada

➔ ¿Simón Levy está detenido? Fiscalía de CDMX confirma arresto, pero él se dice libre tras atentado: La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la reciente detención de Simón Levy, exfuncionario de la Cuarta Transformación, pese a que él asegura estar libre tras presunto atentado

MUNDO

➔ Putin probó el torpedo nuclear Poseidón, capaz de destruir ciudades con tsunamis radiactivos: El poder destructivo del Poseidón supera al del misil balístico intercontinental Sarmat, conocido ominosamente como Satán II

➔ Trump ordenó la preparación de pruebas con armas nucleares en los Estados Unidos: La última prueba de armas nucleares en EU ocurrió en 1992, en el estado de Nevada

➔ EU elimina la extensión automática de los permisos de trabajo para migrantes: Con ello se anula una medida tomada por la Administración anterior, bajo el argumento de vigilar los antecedentes de los inmigrantes

COAHUILA

➔ Coahuila: Sanciones a funcionarios públicos superan cifras del 2024: Desde la falta de entrega de declaraciones patrimoniales hasta actos inmorales, las causas de los castigos a servidores públicos coahuilenses

➔ General Motors detiene producción en Ramos Arizpe por bloqueos en Guanajuato: La automotriz estadounidense informó que los bloqueos de carreteras en Guanajuato han afectado el suministro de materiales en sus plantas mexicanas

➔ Saltillo: Más de 500 mil pasajes en un mes del programa ‘Aquí Vamos Gratis’: Actualmente, alrededor de 24 mil usuarios diarios utilizan las rutas sur-norte, norte-sur, oriente-poniente y poniente-oriente

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Hubo golpes? Da Cristian Castro su versión sobre supuesta agresión a Verónica Castro: El cantante Cristian Castro rompió el silencio sobre una polémica discusión con su madre, la actriz Verónica Castro, en la que admitió que hubo “jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras” y negó categóricamente que hubiese violencia física grave

➔ Romances entre políticos y celebridades que hicieron historia y algunos que aún son rumor: Del reciente romance de Katy Perry y Justin Trudeau, hasta los rumores eternos de Adela Noriega con Carlos Salinas, la historia entre la política y la farándula ha dejado amores reales, escándalos, y una que otra historia que suena a guión de telenovela

➔ Sergio Omar Gastélum deja a Saraperos de Saltillo y llega a los Leones de Yucatán: Los Leones de Yucatán anunciaron a Sergio Omar Gastélum como su nuevo mánager para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol; el sonorense viene de dirigir a los Saraperos de Saltillo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Sin tratamiento ni recursos, el CESAME se deteriora

➔ Estas son las rutas y aerolíneas afectadas por cancelación de vuelos a EU en México: La SICT informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses