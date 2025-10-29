Las noticias más importantes del 29 de octubre en México

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México: Prepárese... Frente Frío golpearán con temperaturas de -15 grados, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Logra Gobierno de Sheinbaum acuerdo con productores de maíz; tendrán apoyo económico de 950 pesos por tonelada: El Gobierno de Claudia Sheinbaum acordó con productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán un apoyo de 950 pesos por tonelada

Pide Sheinbaum a EU evitar violación a la soberanía tras ataques a lanchas: La presidenta mexicana pidió revisar los protocolos bilaterales de seguridad marítima luego de que fuerzas estadounidenses intervinieran una embarcación en aguas internacionales cercanas al país

Joven acusado de abandonar a su bebé recién nacido en Tultitlán expresa arrepentimiento: ‘Lo pienso todos los días’: Lucio N habla por primera vez desde el Centro Penitenciario de Cuautitlán sobre el abandono de su hijo recién nacido, asegurando sentirse arrepentido por los hechos

Productores de maíz en Jalisco levantan bloqueos tras acuerdo parcial con el gobierno federal: Tras tres días de tensión en carreteras, los agricultores aceptaron liberar los bloqueos, aunque consideraron insuficiente el acuerdo con el gobierno federal y exigen un precio justo por tonelada

¿Simón Levy está detenido? Fiscalía de CDMX confirma arresto, pero él se dice libre tras atentado: La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó la reciente detención de Simón Levy, exfuncionario de la Cuarta Transformación, pese a que él asegura estar libre tras presunto atentado

MUNDO

Putin probó el torpedo nuclear Poseidón, capaz de destruir ciudades con tsunamis radiactivos: El poder destructivo del Poseidón supera al del misil balístico intercontinental Sarmat, conocido ominosamente como Satán II

Trump ordenó la preparación de pruebas con armas nucleares en los Estados Unidos: La última prueba de armas nucleares en EU ocurrió en 1992, en el estado de Nevada

EU elimina la extensión automática de los permisos de trabajo para migrantes: Con ello se anula una medida tomada por la Administración anterior, bajo el argumento de vigilar los antecedentes de los inmigrantes

COAHUILA

Coahuila: Sanciones a funcionarios públicos superan cifras del 2024: Desde la falta de entrega de declaraciones patrimoniales hasta actos inmorales, las causas de los castigos a servidores públicos coahuilenses

General Motors detiene producción en Ramos Arizpe por bloqueos en Guanajuato: La automotriz estadounidense informó que los bloqueos de carreteras en Guanajuato han afectado el suministro de materiales en sus plantas mexicanas

Saltillo: Más de 500 mil pasajes en un mes del programa ‘Aquí Vamos Gratis’: Actualmente, alrededor de 24 mil usuarios diarios utilizan las rutas sur-norte, norte-sur, oriente-poniente y poniente-oriente

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Hubo golpes? Da Cristian Castro su versión sobre supuesta agresión a Verónica Castro: El cantante Cristian Castro rompió el silencio sobre una polémica discusión con su madre, la actriz Verónica Castro, en la que admitió que hubo “jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras” y negó categóricamente que hubiese violencia física grave

Romances entre políticos y celebridades que hicieron historia y algunos que aún son rumor: Del reciente romance de Katy Perry y Justin Trudeau, hasta los rumores eternos de Adela Noriega con Carlos Salinas, la historia entre la política y la farándula ha dejado amores reales, escándalos, y una que otra historia que suena a guión de telenovela

Sergio Omar Gastélum deja a Saraperos de Saltillo y llega a los Leones de Yucatán: Los Leones de Yucatán anunciaron a Sergio Omar Gastélum como su nuevo mánager para la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol; el sonorense viene de dirigir a los Saraperos de Saltillo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Sin tratamiento ni recursos, el CESAME se deteriora

Estas son las rutas y aerolíneas afectadas por cancelación de vuelos a EU en México: La SICT informó que la cancelación de Estados Unidos a 13 rutas entraría en vigor dentro de tres meses

