Las noticias más importantes del 30 de marzo en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum promete inauguración ‘histórica’ del Mundial 2026 tras reunión con Infantino en Palacio: En el encuentro hablaron de logística y del partido inaugural del 11 de junio en Ciudad de México

➔ Vinculan a proceso a Osmar ‘N’ por el feminicidio de dos maestras en preparatoria Makárenko: El menor de edad, autoidentificado como ‘incel’, provocó una balacera en el plantel escolar, tras haber compartido videos de él posando con el arma en su residencia.

➔ Sheinbaum donó personalmente 20 mil pesos para ayuda humanitaria en Cuba: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos para apoyar a Cuba, destacando que se trata de una decisión individual

➔ Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención: Hasta el momento, se han registrado 13 muertes de mexicanos en centros de detención de ICE

➔ Sheinbaum descarta alarma por baja en tasas de interés hecha por Banxico: La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se mantiene estable pese a la baja en tasas de interés y la volatilidad internacional

MUNDO

➔ Guerra en Irán provocan una Pascua judía y una Semana Santa ensombrecidas en Jerusalén: El Patriarcado Latino canceló la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén

➔ Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena: Un estudiante de 15 años disparó contra una maestra en un plantel al norte de San Antonio; el menor murió y la docente fue hospitalizada.

➔ Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra: El presidente Donald Trump acababa de regresar del campo de golf y su furia iba en aumento

COAHUILA

➔ Juntos Coahuila y Durango en operativo de seguridad en Semana Santa: Serán 2 mil 500 elementos y 250 unidades motorizadas los que resguarden la integridad de laguneros y turistas en este periodo vacacional

➔ Coahuila: Descarta OCV afectación en hoteles por clausura temporal de Río Mezquites en Cuatro Ciénegas: Enrique Ayala, presidente del organismo, dijo que se espera una ocupación de 100 por ciento en Semana Santa

➔ Turismo Saltillo promueve recorridos en tranvía y caminatas guiadas por el Centro Histórico: El Gobierno Municipal invita a saltillenses y visitantes a conocer la historia de la ciudad a través de recorridos en tranvía y tours peatonales en el Centro Histórico

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Fallas, protestas y polémica en el regreso del Estadio Banorte, ¿de qué se quejan los aficionados presentes en el México vs Portugal?: La organización del Mundial tiene muchas tareas pendientes respecto a los eventos en el mítico recinto, entre tiempos de espera, zonas de poca visibilidad y transporte

➔ Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder: Aquí te contamos qué ver y cuándo se estrena.

➔ ¿Vas a ir? Dará concierto Lupillo Rivera en General Cepeda este sábado de Gloria: El hermano de Jenni Rivera encabezará el evento de coronación del ejido La Rosa, los boletos van de los $350 hasta los $6,000 en las mesas VIP

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | “Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino

➔ Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?: Tradicionalmente se reconpce más al Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección