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/ 30 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 30 de marzo en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum promete inauguración ‘histórica’ del Mundial 2026 tras reunión con Infantino en Palacio: En el encuentro hablaron de logística y del partido inaugural del 11 de junio en Ciudad de México

Vinculan a proceso a Osmar ‘N’ por el feminicidio de dos maestras en preparatoria Makárenko: El menor de edad, autoidentificado como ‘incel’, provocó una balacera en el plantel escolar, tras haber compartido videos de él posando con el arma en su residencia.

Sheinbaum donó personalmente 20 mil pesos para ayuda humanitaria en Cuba: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizó una donación personal de 20 mil pesos para apoyar a Cuba, destacando que se trata de una decisión individual

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención: Hasta el momento, se han registrado 13 muertes de mexicanos en centros de detención de ICE

Sheinbaum descarta alarma por baja en tasas de interés hecha por Banxico: La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se mantiene estable pese a la baja en tasas de interés y la volatilidad internacional

MUNDO

Guerra en Irán provocan una Pascua judía y una Semana Santa ensombrecidas en Jerusalén: El Patriarcado Latino canceló la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén

Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena: Un estudiante de 15 años disparó contra una maestra en un plantel al norte de San Antonio; el menor murió y la docente fue hospitalizada.

Ultimátums descabellados y bombardeos ‘a mansalva’: un retrato de Trump en guerra: El presidente Donald Trump acababa de regresar del campo de golf y su furia iba en aumento

COAHUILA

Juntos Coahuila y Durango en operativo de seguridad en Semana Santa: Serán 2 mil 500 elementos y 250 unidades motorizadas los que resguarden la integridad de laguneros y turistas en este periodo vacacional

Coahuila: Descarta OCV afectación en hoteles por clausura temporal de Río Mezquites en Cuatro Ciénegas: Enrique Ayala, presidente del organismo, dijo que se espera una ocupación de 100 por ciento en Semana Santa

Turismo Saltillo promueve recorridos en tranvía y caminatas guiadas por el Centro Histórico: El Gobierno Municipal invita a saltillenses y visitantes a conocer la historia de la ciudad a través de recorridos en tranvía y tours peatonales en el Centro Histórico

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Fallas, protestas y polémica en el regreso del Estadio Banorte, ¿de qué se quejan los aficionados presentes en el México vs Portugal?: La organización del Mundial tiene muchas tareas pendientes respecto a los eventos en el mítico recinto, entre tiempos de espera, zonas de poca visibilidad y transporte

Estrenos de Netflix en abril: series y películas que no te puedes perder: Aquí te contamos qué ver y cuándo se estrena.

¿Vas a ir? Dará concierto Lupillo Rivera en General Cepeda este sábado de Gloria: El hermano de Jenni Rivera encabezará el evento de coronación del ejido La Rosa, los boletos van de los $350 hasta los $6,000 en las mesas VIP

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | “Pinocho”, el hombre que cuida de un arroyo por mandato divino

Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?: Tradicionalmente se reconpce más al Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista.

Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados.

Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

En Palacio Nacional, la Presidenta reencauzó el debate del Plan B hacia el recorte de beneficios en instituciones y órganos legislativos.

‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión
Connacionales llevaron su reclamo hasta el Zócalo para denunciar presuntas irregularidades en trámites y trato a mexicanos en una sede consular de Estados Unidos.

Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional
La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, cerró desde el primer mandato de Donald Trump.

EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares
Autoridades investigan el tiroteo en una escuela al norte de San Antonio donde un alumno disparó contra una maestra y murió en el lugar.

Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena
Fotografía cedida del 1 de marzo del 2003 del miembro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, poco después de ser capturado en Rawalpindi, Pakistán.

Caso contra el “cerebro” del 11S sigue estancado y aún no hay fecha para un juicio