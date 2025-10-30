Las noticias más importantes del 30 de octubre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío: Prepárese... temperaturas bajo cero, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Reclaman empresarios de EU agresividad del SAT: US Chamber of Commerce afirma que prácticas del fisco mexicano vulneran el tratado de comercio

➔ Reafirma Sheinbaum nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila: Explicó que, antes de poder vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, las minas de la Región Carbonífera de Coahuila deben contar con todos los permisos necesarios

➔ Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal: Desmintió la mandataria, que Simón Levy se encuentre en Washington, y afirmó que llevará el proceso en Portugal

➔ Busca México mantener coordinación marítima con EU tras ataques a narcolanchas: Buscan acercamiento con el Comando Sur para analizar el protocolo de cooperación entre ambos países

➔ Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown: Supuestamente, Cristopher ‘N’ se hizo pasar por funcionario de gobierno para reunir a los artistas colombianos

MUNDO

➔ ¿Cómo es el Hotel Myriad en Lisboa, Portugal, donde fue ‘desenmascarado’ Simón Levy?: Pese a que aún no se confirma oficialmente la ubicación exacta de Simón Levy, empresario y exfuncionario de AMLO, internautas aseguran que se encuentra en el Hotel Myriad en Lisboa, Portugal

➔ Senado de EU aprueba también anular los aranceles globales impuestos por Trump: Lo anterior se da en una nueva acción simbólica de la Cámara Alta contra la política comercial del magnate neoyorquino

➔ El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual: El ex príncipe Andrés fue acusado por acoso sexual a una menor en el 2003, y desde entonces la crítica popular y denuncias han permanecido

COAHUILA

➔ Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales: Ante crisis hídrica, consideran que las autoridades locales también deben ser parte activa de las soluciones

➔ Alistan panteones, Gobierno de Saltillo realiza limpieza y trabajos de pintura: El objetivo es ofrecer espacios seguros, dignos y en buenas condiciones para las familias que visitan a sus seres queridos

➔ Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción: En lo que va de este año se han reportado 28 accidentes, más del doble que los 13 registrados en 2024

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares: Este fin de semana se pinta de naranja y morado con muchas actividades alusivas al Halloween y el Día de Muertos, así como un gran concierto

➔ ‘No les gusta quién soy’: Ángela Aguilar lanza un llamado al público tras ola de odio y ataques: La intérprete de ‘Qué Agonía’ abrió su corazón y lamentó que los escenarios dejaron de ser ‘su lugar seguro’

➔ México aprueba exención de impuestos a FIFA por el Mundial 2026: La medida, incluida en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, fue respaldada por el Congreso con 80 votos a favor y busca impulsar el turismo y la derrama económica durante el torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Sin tratamiento ni recursos, el CESAME se deteriora

