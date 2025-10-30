Las noticias más importantes del 30 de octubre en México

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío: Prepárese... temperaturas bajo cero, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Reclaman empresarios de EU agresividad del SAT: US Chamber of Commerce afirma que prácticas del fisco mexicano vulneran el tratado de comercio

Reafirma Sheinbaum nuevo esquema de compras de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila: Explicó que, antes de poder vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, las minas de la Región Carbonífera de Coahuila deben contar con todos los permisos necesarios

Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal: Desmintió la mandataria, que Simón Levy se encuentre en Washington, y afirmó que llevará el proceso en Portugal

Busca México mantener coordinación marítima con EU tras ataques a narcolanchas: Buscan acercamiento con el Comando Sur para analizar el protocolo de cooperación entre ambos países

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown: Supuestamente, Cristopher ‘N’ se hizo pasar por funcionario de gobierno para reunir a los artistas colombianos

MUNDO

¿Cómo es el Hotel Myriad en Lisboa, Portugal, donde fue ‘desenmascarado’ Simón Levy?: Pese a que aún no se confirma oficialmente la ubicación exacta de Simón Levy, empresario y exfuncionario de AMLO, internautas aseguran que se encuentra en el Hotel Myriad en Lisboa, Portugal

Senado de EU aprueba también anular los aranceles globales impuestos por Trump: Lo anterior se da en una nueva acción simbólica de la Cámara Alta contra la política comercial del magnate neoyorquino

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual: El ex príncipe Andrés fue acusado por acoso sexual a una menor en el 2003, y desde entonces la crítica popular y denuncias han permanecido

COAHUILA

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales: Ante crisis hídrica, consideran que las autoridades locales también deben ser parte activa de las soluciones

Alistan panteones, Gobierno de Saltillo realiza limpieza y trabajos de pintura: El objetivo es ofrecer espacios seguros, dignos y en buenas condiciones para las familias que visitan a sus seres queridos

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción: En lo que va de este año se han reportado 28 accidentes, más del doble que los 13 registrados en 2024

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares: Este fin de semana se pinta de naranja y morado con muchas actividades alusivas al Halloween y el Día de Muertos, así como un gran concierto

‘No les gusta quién soy’: Ángela Aguilar lanza un llamado al público tras ola de odio y ataques: La intérprete de ‘Qué Agonía’ abrió su corazón y lamentó que los escenarios dejaron de ser ‘su lugar seguro’

México aprueba exención de impuestos a FIFA por el Mundial 2026: La medida, incluida en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, fue respaldada por el Congreso con 80 votos a favor y busca impulsar el turismo y la derrama económica durante el torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Sin tratamiento ni recursos, el CESAME se deteriora

¡Llegó el Open House en Sam’s con grandes ofertas! En estas fechas podrás comprar sin membresía: Sam’s Club permitirá la entrada de cualquier persona a sus tiendas para disfrutar de sus precios especiales sin pagar la membresía

