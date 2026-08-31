Las noticias más importantes del 31 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Llega Claudia Sheinbaum a su segundo informe con alta aprobación, mejora en seguridad, pero bajo un entorno político ríspido : La Presidenta destacará las cifras positivas en torno a seguridad, empleo, inversión, educación y asistencia social

→ Sheinbaum y la SEP presentan el ‘ABC de las emociones’ para cuidar salud mental en escuelas en el Regreso a Clases : SEP presenta el ABC de las emociones para fortalecer la salud mental de estudiantes de secundaria y preparatoria durante el regreso a clases.

→ La Sofom, Préstamo Feliz enfrenta once denuncias penales por presunto fraude de más de 2 mil 500 mdp : La fiscalía de Nuevo León informó que existen 11 denuncias contra Préstamo Feliz y dos carpetas ya fueron judicializadas.

→ Revelan que ‘Andy’ López, su hermano Gonzalo y Daniel Asaf realizaron un ‘cónclave’ en restaurante lujoso de la colonia Condesa en CDMX : En el interior del restaurante se desarrollaba una reunión de varias horas entre integrantes del círculo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios de alto perfil.

→ Gobierno renueva acuerdo con gasolineros para mantener gasolina debajo de $24 y diésel de $27 : Claudia Sheinbaum renovó el acuerdo con gasolineros para mantener durante seis meses precios de referencia para la gasolina regular y el diésel.

INTERNACIONAL

→ Emiten en Países Bajos una ‘alerta roja’ por pastillas de éxtasis con forma de Trump que podrían ser letales : No es la primera vez que aparecen pastillas de éxtasis con la forma de la cabeza de Trump. En 2017, la policía alemana incautó miles de tabletas naranjas con forma del mandatario.

→ Sorprende a visitantes repentinas inundaciones en el Gran Cañón, que dejan 15 desaparecidos y decenas de evacuados : El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

→ Aumenta a 950 el número de muertes por inundaciones en China y Nepal : La cifra de personas sin vida sigue en aumento y familias desesperadas se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos.

COAHUILA

→ Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial : Manolo Jiménez dará seguimiento a proyectos carreteros y a la situación de AHMSA durante el informe presidencial.

→ Revisan 900 escuelas en Coahuila; detectan fallas en el 15% de los planteles : Las revisiones permitieron identificar necesidades enfocadas principalmente en mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

→ Ayuntamiento de Saltillo propone para septiembre recargos de un peso para contribuyentes morosos : El Gobierno Municipal de Saltillo presentará ante el Cabildo una propuesta para otorgar facilidades fiscales a la ciudadanía a partir del mes de septiembre.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Santiago Giménez tiene nuevo equipo: jugará con el Porto en la temporada 2026-27 : El delantero mexicano se integrará a la liga portuguesa, donde buscará recuperar la regularidad que mostró durante su etapa con el Feyenoord.

→ Desde Guerrero llega a Coahuila ‘El topito minero’: Un personaje que homenajea a Pasta de Conchos : ‘El topito minero‘ busca honrar a los 63 mineros caídos en la explosión en la mina Pasta de Conchos, en el año 2006 en San Juan de Sabinas, Coahuila.

→ Natanael Cano regresa a Saltillo: se presentará en noviembre : El cantante sonorense llevará su ‘Vol. 1 Tour’ al Estadio Francisco I. Madero el próximo 27 de noviembre.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros : La planta de Fermachem, un megaproyecto de 20 mil millones de pesos que utilizará amoniaco en sus procesos promete empleo, soberanía alimentaria y seguridad en sus sistemas.