Las noticias más importantes del 31 de agosto de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 31 de agosto de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Llega Claudia Sheinbaum a su segundo informe con alta aprobación, mejora en seguridad, pero bajo un entorno político ríspido: La Presidenta destacará las cifras positivas en torno a seguridad, empleo, inversión, educación y asistencia social

Sheinbaum y la SEP presentan el ‘ABC de las emociones’ para cuidar salud mental en escuelas en el Regreso a Clases: SEP presenta el ABC de las emociones para fortalecer la salud mental de estudiantes de secundaria y preparatoria durante el regreso a clases.

La Sofom, Préstamo Feliz enfrenta once denuncias penales por presunto fraude de más de 2 mil 500 mdp: La fiscalía de Nuevo León informó que existen 11 denuncias contra Préstamo Feliz y dos carpetas ya fueron judicializadas.

Revelan que ‘Andy’ López, su hermano Gonzalo y Daniel Asaf realizaron un ‘cónclave’ en restaurante lujoso de la colonia Condesa en CDMX: En el interior del restaurante se desarrollaba una reunión de varias horas entre integrantes del círculo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios de alto perfil.

Gobierno renueva acuerdo con gasolineros para mantener gasolina debajo de $24 y diésel de $27: Claudia Sheinbaum renovó el acuerdo con gasolineros para mantener durante seis meses precios de referencia para la gasolina regular y el diésel.

INTERNACIONAL

Emiten en Países Bajos una ‘alerta roja’ por pastillas de éxtasis con forma de Trump que podrían ser letales: No es la primera vez que aparecen pastillas de éxtasis con la forma de la cabeza de Trump. En 2017, la policía alemana incautó miles de tabletas naranjas con forma del mandatario.

Sorprende a visitantes repentinas inundaciones en el Gran Cañón, que dejan 15 desaparecidos y decenas de evacuados: El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Aumenta a 950 el número de muertes por inundaciones en China y Nepal: La cifra de personas sin vida sigue en aumento y familias desesperadas se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos.

COAHUILA

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial: Manolo Jiménez dará seguimiento a proyectos carreteros y a la situación de AHMSA durante el informe presidencial.

Revisan 900 escuelas en Coahuila; detectan fallas en el 15% de los planteles: Las revisiones permitieron identificar necesidades enfocadas principalmente en mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

Ayuntamiento de Saltillo propone para septiembre recargos de un peso para contribuyentes morosos: El Gobierno Municipal de Saltillo presentará ante el Cabildo una propuesta para otorgar facilidades fiscales a la ciudadanía a partir del mes de septiembre.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Santiago Giménez tiene nuevo equipo: jugará con el Porto en la temporada 2026-27: El delantero mexicano se integrará a la liga portuguesa, donde buscará recuperar la regularidad que mostró durante su etapa con el Feyenoord.

Desde Guerrero llega a Coahuila ‘El topito minero’: Un personaje que homenajea a Pasta de Conchos: ‘El topito minero‘ busca honrar a los 63 mineros caídos en la explosión en la mina Pasta de Conchos, en el año 2006 en San Juan de Sabinas, Coahuila.

Natanael Cano regresa a Saltillo: se presentará en noviembre: El cantante sonorense llevará su ‘Vol. 1 Tour’ al Estadio Francisco I. Madero el próximo 27 de noviembre.

ESPECIALES

SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros: La planta de Fermachem, un megaproyecto de 20 mil millones de pesos que utilizará amoniaco en sus procesos promete empleo, soberanía alimentaria y seguridad en sus sistemas.

Mi Beca para Empezar 2026-2027: abre registro en CDMX y estos son los montos que recibirán estudiantes: Conoce quiénes pueden registrarse, qué documentos necesitan y hasta cuándo estará disponible la convocatoria.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
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Sheinbaum vs. López Obrador: Choque fratricida

Un nuevo grupo de líneas telefónicas móviles serán suspendidas en México, luego que el pasado 15 de agosto comenzó con aquellos números de celular con terminación 0.

¿Qué números de teléfono quedarán suspendidos si no se registraron antes del 31 de agosto?
Aplastar una cucaracha puede parecer una solución rápida, pero en realidad empeora el problema.

¡Temporada de cucarachas! ¿Qué debes hacer para tener tu hogar libre de estos insectos?
The Warning se presentará el 22 de noviembre durante el juego internacional de la NFL en la Ciudad de México.

The Warning encabezará el show de medio tiempo de la NFL en México
El mexicano volverá a disputar la Champions League con el Porto, que tendrá entre sus rivales a Manchester City, Liverpool y Napoli.

Santiago Giménez tiene nuevo equipo: jugará con el Porto en la temporada 2026-27
Trump, ‘El Tirador’

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