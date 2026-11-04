Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México

CLIMA

➔ Frente frío 4 avanza por el noreste de México: azotará con lluvias, heladas y temperaturas de 40 grados: El sistema frontal mantiene lluvias en el noreste y precipitaciones fuertes en tres estados; Coahuila tendrá rachas de viento de hasta 50 km/h.

MÉXICO

➔ Renuncia en Chihuahua otra funcionaria del INE cercana a Guadalupe Taddei: La exfuncionaria del INE Claudia Arlett Espino dimite a la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras señalamientos con un proveedor.

➔ Yeraldine Bonilla renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa: La funcionaria agradeció a Rubén Rocha Moya en su comunicado de salida tras convertirse en la primera mujer en encabezar la dependencia estatal..

➔ Incendio afecta la Línea B del Metro: estos son los trabajos para recuperar el servicio: Mientras concluyen las labores, el servicio permanece limitado y hay transporte gratuito para los usuarios afectados.

➔ Asesinan en Tijuana a líder del Movimiento del Sombrero tras intentar evitar una extorsión: José Alfredo García Gutiérrez, coordinador de la organización en Tijuana, fue ejecutado en la colonia Reforma a sus 55 años..

➔ Sheinbaum descarta reunirse con Grecia Quiroz durante el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Sheinbaum señaló que México ya está en periodo electoral y aseguró que hay avances en la investigación del homicidio del exalcalde de Uruapan.

➔ PAN denuncia falta de avances en caso de huachicol fiscal contra Andy López: El diputado Federico Döring cuestionó la inacción de las autoridades tras la acusación presentada contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO.

MUNDO

➔ Atribuye Trump derrota electoral a guerra con Irán, pero asegura que ‘lo haría de nuevo’: El Presidente de EU señaló que se resintió el aumento en el precio de la gasolina, derivado del conflicto con Irán.

➔ “Sigue siendo su presidente”: El mensaje de la Casa Blanca a favor de Trump: Tras el avance demócrata en las elecciones intermedias de E.U, el gobierno publica una imagen de Trump para marcar postura.

➔ De Saltillo a Texas: Gina Hinojosa hace historia y revive el pasado mexicano del estado: Su triunfo cobra relevancia histórica por los vínculos que unen a Texas con Coahuila desde los primeros años de México independiente.

➔ Abdul El-Sayed, es el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos: El-Sayed, que evita denominarse “socialista” y no es miembro de los Socialistas Democráticos, el ala progresista del partido, recibió el apoyo Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders.

COAHUILA

➔ Registran nueve casos de acoso y tres denuncias por ataques durante plantón del Tec Saltillo: Un representante de Burros Pardos informó que tres de los cuatro estudiantes afectados por daños a vehículos y viviendas ya iniciaron procesos penales contra quien resulte responsable.

➔ Exhiben segundo ataque de Kevin tras agredir a su madre y hermana; acuchilla a trabajador en Saltillo (video): El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad; la familia de la víctima acudirá ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

➔ Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones: Por mayoría, el Poder Legislativo aprobó los nombramientos para la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral.

➔ Revelan acuerdos del Tec Saltillo; habrá auditorías, vigilancia de recursos y protección a estudiantes: Estudiantes del Tec de Saltillo anunciaron auditorías, una Contraloría Estudiantil, investigaciones y compromisos de rehabilitación tras las negociaciones.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Luto en la comedia mexicana: Muere María Alicia Delgado: La actriz, recordada por sus participaciones en programas como ‘¡Anabel!’ y ‘¿Tú Crees?’, falleció a los 77 años.

➔ Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026: Con triunfos en Kata, Kumite y las dos modalidades de Kobudo, la representante de Sabinas cerró su participación en el certamen continental con cuatro primeros lugares.

➔ Otra vez Saltillo: Reprograma La Cotorrisa su show hasta abril de 2027 por baja venta de boletos: El espectáculo de Ricardo Pérez y Slobotzky cambió de fecha a pocos días de su presentación original; las entradas seguirán siendo válidas para abril.

➔ Saraperos de Saltillo anuncia nuevos movimientos rumbo a la temporada 2027: La novena coahuilense anunció la baja del jardinero Gorkys Hernández y el regreso del lanzador derecho Emerson Martínez, cuyos derechos fueron cedidos por Charros de Jalisco.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Violencia escolar, un fenómeno en aumento

➔ “¿No nos pudo advertir de este cochinero?”: Diputados piden cárcel para Taddei, mientras INE revela que 5 empresas recibieron 2,461 mdp: Coahuila, que además asignó 306.3 mdp a estas empresas de acuerdo la ASF, fue clave en la ruptura de Taddei y Hernández.