Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México

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    Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 4 de noviembre en México: Renuncia cercana en Chihuahua y UIF congela cuentas a Taddei; ‘Resaca’ tras las intermedias en EU; Suman nueve casos de acoso a alumnos Tec Saltillo; Muere María Alicia Delgado, y más ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 4 avanza por el noreste de México: azotará con lluvias, heladas y temperaturas de 40 grados: El sistema frontal mantiene lluvias en el noreste y precipitaciones fuertes en tres estados; Coahuila tendrá rachas de viento de hasta 50 km/h.

MÉXICO

Renuncia en Chihuahua otra funcionaria del INE cercana a Guadalupe Taddei: La exfuncionaria del INE Claudia Arlett Espino dimite a la Secretaría de Seguridad Pública estatal tras señalamientos con un proveedor.

Yeraldine Bonilla renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa: La funcionaria agradeció a Rubén Rocha Moya en su comunicado de salida tras convertirse en la primera mujer en encabezar la dependencia estatal..

Incendio afecta la Línea B del Metro: estos son los trabajos para recuperar el servicio: Mientras concluyen las labores, el servicio permanece limitado y hay transporte gratuito para los usuarios afectados.

Asesinan en Tijuana a líder del Movimiento del Sombrero tras intentar evitar una extorsión: José Alfredo García Gutiérrez, coordinador de la organización en Tijuana, fue ejecutado en la colonia Reforma a sus 55 años..

Sheinbaum descarta reunirse con Grecia Quiroz durante el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Sheinbaum señaló que México ya está en periodo electoral y aseguró que hay avances en la investigación del homicidio del exalcalde de Uruapan.

PAN denuncia falta de avances en caso de huachicol fiscal contra Andy López: El diputado Federico Döring cuestionó la inacción de las autoridades tras la acusación presentada contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO.

MUNDO

Atribuye Trump derrota electoral a guerra con Irán, pero asegura que ‘lo haría de nuevo’: El Presidente de EU señaló que se resintió el aumento en el precio de la gasolina, derivado del conflicto con Irán.

“Sigue siendo su presidente”: El mensaje de la Casa Blanca a favor de Trump: Tras el avance demócrata en las elecciones intermedias de E.U, el gobierno publica una imagen de Trump para marcar postura.

De Saltillo a Texas: Gina Hinojosa hace historia y revive el pasado mexicano del estado: Su triunfo cobra relevancia histórica por los vínculos que unen a Texas con Coahuila desde los primeros años de México independiente.

Abdul El-Sayed, es el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos: El-Sayed, que evita denominarse “socialista” y no es miembro de los Socialistas Democráticos, el ala progresista del partido, recibió el apoyo Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders.

COAHUILA

Registran nueve casos de acoso y tres denuncias por ataques durante plantón del Tec Saltillo: Un representante de Burros Pardos informó que tres de los cuatro estudiantes afectados por daños a vehículos y viviendas ya iniciaron procesos penales contra quien resulte responsable.

Exhiben segundo ataque de Kevin tras agredir a su madre y hermana; acuchilla a trabajador en Saltillo (video): El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad; la familia de la víctima acudirá ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones: Por mayoría, el Poder Legislativo aprobó los nombramientos para la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral.

Revelan acuerdos del Tec Saltillo; habrá auditorías, vigilancia de recursos y protección a estudiantes: Estudiantes del Tec de Saltillo anunciaron auditorías, una Contraloría Estudiantil, investigaciones y compromisos de rehabilitación tras las negociaciones.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Luto en la comedia mexicana: Muere María Alicia Delgado: La actriz, recordada por sus participaciones en programas como ‘¡Anabel!’ y ‘¿Tú Crees?’, falleció a los 77 años.

Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026: Con triunfos en Kata, Kumite y las dos modalidades de Kobudo, la representante de Sabinas cerró su participación en el certamen continental con cuatro primeros lugares.

Otra vez Saltillo: Reprograma La Cotorrisa su show hasta abril de 2027 por baja venta de boletos: El espectáculo de Ricardo Pérez y Slobotzky cambió de fecha a pocos días de su presentación original; las entradas seguirán siendo válidas para abril.

Saraperos de Saltillo anuncia nuevos movimientos rumbo a la temporada 2027: La novena coahuilense anunció la baja del jardinero Gorkys Hernández y el regreso del lanzador derecho Emerson Martínez, cuyos derechos fueron cedidos por Charros de Jalisco.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Violencia escolar, un fenómeno en aumento

“¿No nos pudo advertir de este cochinero?”: Diputados piden cárcel para Taddei, mientras INE revela que 5 empresas recibieron 2,461 mdp: Coahuila, que además asignó 306.3 mdp a estas empresas de acuerdo la ASF, fue clave en la ruptura de Taddei y Hernández.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Carrera. La actriz también participó en melodramas y producciones recientes, demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

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Histórico. El rapero estadounidense regresará a México el 19 de marzo, luego de ofrecer dos presentaciones en enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México.

Ye vuelve a México: llevará su espectáculo al Estadio Banorte en marzo de 2027
Erling Haaland marcó el gol decisivo del Manchester City ante el Leipzig, en una jornada de Champions League que también dejó un triunfo del Arsenal en Praga.

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Rafael Márquez podría incorporar nuevos rostros y recuperar futbolistas experimentados para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

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