Las noticias más importantes del 9 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Gobierno de Sheinbaum prepara denuncias penales por muerte de mexicanos en centros de detención de ICE: Claudia Sheinbaum reiteró que la defensa de los derechos de las y los mexicanos en el extranjero constituye una prioridad para su administración

➔ Vinculan a proceso a los 8 detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán: Medios de comunicación y activistas han denunciado el incremento de violencia en contra de periodistas en México

➔ Sheinbaum rechaza que haya un operativo para ocultar a Rocha Moya: La mandataria calificó como falsas las publicaciones que afirman que Rocha Moya se encuentra resguardado por elementos del Ejército en instalaciones militares y sostuvo que su administración no utiliza a las instituciones del Estado

➔ Reubican a Rocha Moya en operativo secreto para evitar extracción de Estados Unidos, revela Loret de Mola: El gobernador con licencia de Sinaloa, de acuerdo con el periodista, de ‘manera intempestiva’ fue cambiado de refugio por fuerzas federales ante la alerta de que EU podría estar preparando una acción para llevárselo

➔ Ken Salazar ‘goza de inmunidad diplomática’, asegura la FGR ante investigacion por ‘El Mayo’: Raúl Jiménez Vázquez explicó que embajadores cuentan con inmunidad diplomática por actos realizados en el ejercicio de sus funciones

MUNDO

➔ Afirman que Trump está bombardeando Irán de nuevo y volviendo a cometer errores: El colapso del memorándum no comenzó esta semana. Empezó a desmoronarse casi desde el momento de su firma debido al problema central que ha atormentado la diplomacia entre Estados Unidos e Irán durante décadas: la falta de una base creíble para la confianza

➔ ¿México y Perú reanudarán relaciones diplomáticas tras ruptura del 2022?: La cancillería de Perú decidió cancelar las relaciones diplomáticas con México después de que Betssy Chávez pidiera asilo político

➔ Hasta ahora casi mil casos de cyclospora afectan a Michigan en el mayor brote parasitario del estado: No se han reportado muertes y no se ha identificado la fuente de las infecciones por este parásito microscópico

COAHUILA

➔ Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva: La exalcaldesa de Múzquiz enfrentará seis meses de investigación complementaria por presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

➔ Trasladarán de Saltillo a Chiapas el cuerpo de Diana Marina; sigue prófugo presunto feminicida: Familiares realizaron una colecta para reunir 50 mil pesos destinados a los gastos funerarios y el traslado

➔ Saltillo, segunda ciudad más contaminada de México; supera 3 veces recomendación de la OMS: El promedio diario recomendado por el organismo es de 10 micras por metro cúbico, mientras que en 2025 Saltillo promedió 32.3

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Festival Internacional de Guitarra, actividades de la FINA y ‘Moana’ en los cines: Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad como parte de las celebraciones de la temporada

➔ ¡Le piden 40 MDD! Pierde Bad Bunny juicio con exnovia por frase usada en sus canciones: Carliz de la Cruz solicita una compensación por diversos conceptos, entre ellos la presunta violación a su derecho a la integridad

➔ Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?: El equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que todas las selecciones participantes obtendrán ingresos de acuerdo con su desempeño en el torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

➔ SAT lanza advertencia: podrías recibir una multa de hasta 44 mil pesos si no declaras la compra o venta de tu auto: Conoce en qué casos debes informar esta operación, cuáles son las posibles multas por incumplir y cuándo la venta de un vehículo está exenta del pago de ISR.