Las noticias más importantes del 9 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 9 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Gobierno de Sheinbaum prepara denuncias penales por muerte de mexicanos en centros de detención de ICE: Claudia Sheinbaum reiteró que la defensa de los derechos de las y los mexicanos en el extranjero constituye una prioridad para su administración

Vinculan a proceso a los 8 detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán: Medios de comunicación y activistas han denunciado el incremento de violencia en contra de periodistas en México

Sheinbaum rechaza que haya un operativo para ocultar a Rocha Moya: La mandataria calificó como falsas las publicaciones que afirman que Rocha Moya se encuentra resguardado por elementos del Ejército en instalaciones militares y sostuvo que su administración no utiliza a las instituciones del Estado

Reubican a Rocha Moya en operativo secreto para evitar extracción de Estados Unidos, revela Loret de Mola: El gobernador con licencia de Sinaloa, de acuerdo con el periodista, de ‘manera intempestiva’ fue cambiado de refugio por fuerzas federales ante la alerta de que EU podría estar preparando una acción para llevárselo

Ken Salazar ‘goza de inmunidad diplomática’, asegura la FGR ante investigacion por ‘El Mayo’: Raúl Jiménez Vázquez explicó que embajadores cuentan con inmunidad diplomática por actos realizados en el ejercicio de sus funciones

MUNDO

Afirman que Trump está bombardeando Irán de nuevo y volviendo a cometer errores: El colapso del memorándum no comenzó esta semana. Empezó a desmoronarse casi desde el momento de su firma debido al problema central que ha atormentado la diplomacia entre Estados Unidos e Irán durante décadas: la falta de una base creíble para la confianza

¿México y Perú reanudarán relaciones diplomáticas tras ruptura del 2022?: La cancillería de Perú decidió cancelar las relaciones diplomáticas con México después de que Betssy Chávez pidiera asilo político

Hasta ahora casi mil casos de cyclospora afectan a Michigan en el mayor brote parasitario del estado: No se han reportado muertes y no se ha identificado la fuente de las infecciones por este parásito microscópico

COAHUILA

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva: La exalcaldesa de Múzquiz enfrentará seis meses de investigación complementaria por presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

Trasladarán de Saltillo a Chiapas el cuerpo de Diana Marina; sigue prófugo presunto feminicida: Familiares realizaron una colecta para reunir 50 mil pesos destinados a los gastos funerarios y el traslado

Saltillo, segunda ciudad más contaminada de México; supera 3 veces recomendación de la OMS: El promedio diario recomendado por el organismo es de 10 micras por metro cúbico, mientras que en 2025 Saltillo promedió 32.3

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Internacional de Guitarra, actividades de la FINA y ‘Moana’ en los cines: Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad como parte de las celebraciones de la temporada

¡Le piden 40 MDD! Pierde Bad Bunny juicio con exnovia por frase usada en sus canciones: Carliz de la Cruz solicita una compensación por diversos conceptos, entre ellos la presunta violación a su derecho a la integridad

Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?: El equipo campeón recibirá 51 millones de dólares, mientras que todas las selecciones participantes obtendrán ingresos de acuerdo con su desempeño en el torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

SAT lanza advertencia: podrías recibir una multa de hasta 44 mil pesos si no declaras la compra o venta de tu auto: Conoce en qué casos debes informar esta operación, cuáles son las posibles multas por incumplir y cuándo la venta de un vehículo está exenta del pago de ISR.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Vinculan a proceso a detenidos por el caso de Roxana Berenice Guzmán

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La turista de 36 años fue localizada descalza y con deshidratación en La Roqueta; autoridades la trasladaron a un hospital y dieron aviso al INM y a la Embajada de EU.

Rescatan en Acapulco a turista de Estados Unidos tras permanecer cinco días abandonada en La Roqueta
Claudia Sheinbaum reiteró que la defensa de los derechos de las y los mexicanos en el extranjero constituye una prioridad para su administración y aseguró que el Gobierno federal continuará utilizando todos los recursos jurídicos, diplomáticos y consulares.

Gobierno de Sheinbaum prepara denuncias penales por muerte de mexicanos en centros de detención de ICE
En tanto, el artículo 213 Octies, del capítulo IV de la violencia vicaria, del Título Décimo Segundo bis delitos de violencia contra la mujer en razón de género, determina que al que cometa violencia vicaria se le impondrá de dos a seis años de prisión.

Exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, podría ir 13 años a la cárcel
En Irán, las autoridades afirmaron que los ataques tuvieron como objetivo el perímetro de la única planta nuclear civil del país, ubicada en la provincia de Bushehr, una zona donde el organismo de control nuclear de la ONU ya había advertido que los ataques podrían “representar un peligro muy real para la seguridad nuclear”.

EU e Irán intercambian los ataques más intensos desde que se extendió el alto al fuego
Presidenta electa de Perú buscará relaciones diplomáticas con México

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Departamento de Estado organizará cumbre contra la violencia política

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En su publicación, Rocha Moya acusó que es víctima de una campaña de calumnias y desprestigio.

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