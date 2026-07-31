Noticias para el fin de semana: caso de la influencer Valeria Márquez; El hermano de El Mencho se declara culpable; Violencia familiar en Coahuila

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    Noticias para el fin de semana: caso de la influencer Valeria Márquez; El hermano de El Mencho se declara culpable; Violencia familiar en Coahuila
    Las noticias más importantes del 31 de julio en México Vanguardia

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Hijo del ‘R1’, ex novio de Valeria Márquez, ordenó a su padre matarla: Harfuch: Omar García Harfuch informó que el hijo de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, es investigado por presuntamente solicitar el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia: Se difundió el audio de la llamada al 911 por la muerte de Dafne Zapata; el caso sigue bajo investigación por feminicidio en Tamaulipas

Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM: Se estima un nuevo examen de ingreso para verificar las irregularidades del pasado examen de ingreso

MUNDO

Surgen más demandas en contra de las redes sociales por fallecimientos de adolescentes: Actualmente Meta, YouTube, TikTok y Snap enfrentan numerosas demandas estatales y federales por daños a menores

‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, se declara culpable de narcotráfico y delitos con armas en EU: Antonio Oseguera Cervantes aceptó cargos por narcotráfico y armas en EU; enfrenta una pena mínima de 15 años y hasta dos cadenas perpetuas

Advierten OMS y UNICEF que el apoyo a lactancia materna puede salvar 540 mil vidas anuales: A los bebés les aporta nutrientes esenciales, refuerza su inmunidad y favorece su desarrollo cognitivo, mientras que ayuda a las madres a reducir el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como el cáncer de mama

COAHUILA

Coahuila, sexto entre los estados con más casos de violencia familiar: El Estado acumuló 7 mil 418 carpetas durante el primer semestre; la incidencia equivale a un promedio de 41 hechos diarios

Julio deja obras, inversiones y acciones de seguridad en Coahuila: El Estado avanzó en infraestructura, desarrollo económico, turismo y atención social, además de mantener encuentros con familias de desaparecidos

Asegura Guardia Nacional pipa con hidrocarburo en General Cepeda: La unidad fue localizada abandonada a un costado de la carretera Saltillo-Torreón y quedó a disposición del Ministerio Público Federal

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia: Con un Estadio Francisco I. Madero lleno, la Nave Verde consiguió su cuarta victoria consecutiva, algo que no había logrado en toda la temporada, y dio un paso importante en la lucha por la postemporada

¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola: La empresa de bebidas anunció al cantante como la imagen de su campaña con motivo de los 100 años de la marca en México

Gobierno de Monclova otorga presea post-mortem al actor Ozcar Castañeda Rada: El también director de teatro y maestro será condecorado de manera póstuma por la máxima distinción que otorga el gobierno municipal y el cabildo: la presea ‘Alonso de León’

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¿Quiénes deberán repetir el examen de la UNAM? Estos aspirantes presentarán la nueva prueba presencial: La UNAM definió qué aspirantes deberán presentar el examen de control presencial tras revisar el proceso de admisión 2026-2027

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Control de medios

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CUARTOSCURO

Ernesto Ruffo, rehén político del régimen morenista

El Gobierno de México informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula ligada al CJNG y señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo
La UNAM realizará un examen de control presencial para aspirantes a licenciatura 2026-2027 tras la revisión del proceso de admisión en línea.

UNAM repetirá examen de admisión 2026 para aspirantes de licenciatura tras detectar resultados atípicos
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

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El histórico defensor del AC Milan y de la selección de Italia dejó un legado de lealtad, liderazgo y títulos que lo convirtió en uno de los mejores centrales de todos los tiempos.

Fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia a los 66 años de edad