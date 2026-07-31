Noticias para el fin de semana: caso de la influencer Valeria Márquez; El hermano de El Mencho se declara culpable; Violencia familiar en Coahuila

MÉXICO

➔ Hijo del ‘R1’, ex novio de Valeria Márquez, ordenó a su padre matarla: Harfuch: Omar García Harfuch informó que el hijo de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, es investigado por presuntamente solicitar el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

➔ Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia: Se difundió el audio de la llamada al 911 por la muerte de Dafne Zapata; el caso sigue bajo investigación por feminicidio en Tamaulipas

➔ Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM: Se estima un nuevo examen de ingreso para verificar las irregularidades del pasado examen de ingreso

MUNDO

➔ Surgen más demandas en contra de las redes sociales por fallecimientos de adolescentes: Actualmente Meta, YouTube, TikTok y Snap enfrentan numerosas demandas estatales y federales por daños a menores

➔ ‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, se declara culpable de narcotráfico y delitos con armas en EU: Antonio Oseguera Cervantes aceptó cargos por narcotráfico y armas en EU; enfrenta una pena mínima de 15 años y hasta dos cadenas perpetuas

➔ Advierten OMS y UNICEF que el apoyo a lactancia materna puede salvar 540 mil vidas anuales: A los bebés les aporta nutrientes esenciales, refuerza su inmunidad y favorece su desarrollo cognitivo, mientras que ayuda a las madres a reducir el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como el cáncer de mama

COAHUILA

➔ Coahuila, sexto entre los estados con más casos de violencia familiar: El Estado acumuló 7 mil 418 carpetas durante el primer semestre; la incidencia equivale a un promedio de 41 hechos diarios

➔ Julio deja obras, inversiones y acciones de seguridad en Coahuila: El Estado avanzó en infraestructura, desarrollo económico, turismo y atención social, además de mantener encuentros con familias de desaparecidos

➔ Asegura Guardia Nacional pipa con hidrocarburo en General Cepeda: La unidad fue localizada abandonada a un costado de la carretera Saltillo-Torreón y quedó a disposición del Ministerio Público Federal

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Saraperos vence a Rieleros, suma cuatro triunfos al hilo y recorta distancia: Con un Estadio Francisco I. Madero lleno, la Nave Verde consiguió su cuarta victoria consecutiva, algo que no había logrado en toda la temporada, y dio un paso importante en la lucha por la postemporada

➔ ¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola: La empresa de bebidas anunció al cantante como la imagen de su campaña con motivo de los 100 años de la marca en México

➔ Gobierno de Monclova otorga presea post-mortem al actor Ozcar Castañeda Rada: El también director de teatro y maestro será condecorado de manera póstuma por la máxima distinción que otorga el gobierno municipal y el cabildo: la presea ‘Alonso de León’

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ ¿Quiénes deberán repetir el examen de la UNAM? Estos aspirantes presentarán la nueva prueba presencial: La UNAM definió qué aspirantes deberán presentar el examen de control presencial tras revisar el proceso de admisión 2026-2027

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano