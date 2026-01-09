Noticias para el fin de semana: Exigimos liberación de nuestro Director General y Trump amenaza a cárteles

MÉXICO

→ A sus 10 años, niña dio a luz en Chiapas... se encuentra grave: La menor, identificada como Deysi “N”, fue presentada en el Hospital de la Mujer por un joven de 18 años que se identificó como su esposo quien posteriormente se dio a la fuga.

→ ¿Hay escasez de medicinas en el Sector Salud?... Aumentan enfermedades respiratorias en México y usuarios reportan falta de medicamentos: Aumentan las enfermedades respiratorias en México y pacientes reportan escasez de medicamentos en hospitales públicos, elevando el gasto familiar.

→ SSPC detuvo a Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, por asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan: El Registro Nacional de Detenciones (RND) describe que la detención de Yesenia, vinculada al asesinado del alcalde Carlos Manzo, se realizó la tarde del 8 de enero.

→ Repartidor muere tras ser arrastrado por casi dos kilómetros en Iztapalapa; conductora sigue prófuga: El repartidor Roberto Hernández perdió la vida luego de ser arrollado y arrastrado por un automóvil en Iztapalapa.

→ ‘Muy desafortunadas las declaraciones’... Sheinbaum rechaza dichos de Adriana Marín sobre cárteles como empleadores en México: ‘No corresponde a la realidad’... Claudia Sheinbaum calificó como muy desafortunadas las declaraciones que señalan al crimen organizado como principal empleador y advirtió que normalizan la violencia.

INTERNACIONAL

→ Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’: Mencionó que en su administración han mantenido la estrategia de eliminar el ingreso de drogas a Estados Unidos.

→ Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país”, declaró el dictador.

→ EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’: Estados Unidos prevé atender una crisis de salud derivada de la llamada ‘Dieta Americana Estándar’ y de décadas de priorizar los alimentos ultraprocesados.

→ Identifican a la mujer asesinada por agentes ICE en Mineápolis; Trump la acusa de resistirse: Renee Nicole Good fue acusada por el presidente de EU de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes; Kristi Noem afirmó que la víctima había “acosado” a los agentes.

COAHUILA

→ Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León: La detención se dio como parte de un procedimiento en su contra hasta el momento desconocido.

→ SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo: Organismos internacionales denuncian persecución judicial contra Armando Castilla y exigen el cese de acciones ilegales tras su detención.

→ Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General: La detención de Armando Castilla se trata de un acto desproporcionado, injustificado y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia.

→ Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA: En un comunicado de prensa, la instancia de procuración de justicia faltó a la verdad sobre el operativo en contra de Armando Castilla

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de arte en la Alameda, FIK BACK en concierto y estrenos en cine: Estos son los eventos que te recomendamos para que disfrutes el fin de semana

→ ¡Adiós a los ahorros! Filtran concierto de BLACKPINK en el Estadio Sultanes de Monterrey para 2026: El periodista Willie González dio a conocer que Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa pisarían por primera vez la ciudad regia como parte de su gira Deadline World Tour.

→ Rayados vs Toluca: el Bicampeón visita Monterrey en el arranque del Clausura 2026: Toluca inicia la defensa de su bicampeonato de la Liga MX con una visita al Estadio BBVA ante Monterrey, en un duelo marcado por el reencuentro de Antonio Mohamed con Rayados.

→ Santos Laguna vs Necaxa: horario y transmisión del arranque del Clausura 2026 en Torreón: El conjunto lagunero debuta como local en un duelo que marcará el estreno de refuerzos, nuevos proyectos y la necesidad de sumar desde la Jornada 1 en el TSM.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ SEP confirma MEGAPUENTE escolar en enero 2026 para preescolar, primaria y secundaria: De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025-2026, el megapuente escolar de enero será durante los días finales.

→ Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?: De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

→ Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá registro: fecha y requisitos: El Gobierno federal anuncia más de 36 mil espacios de capacitación para jóvenes que no estudian ni trabajan.

→ Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&T y Telcel: El registro será obligatorio tanto para personas físicas como morales.

→ Esto son los 7 días festivos del 2026 que se deben pagar TRIPLE, según la Ley Federal del Trabajo: Conoce los 7 días festivos de 2026 en México que, si se trabajan, deben pagarse triple según la Ley Federal del Trabajo, además de los puentes oficiales..