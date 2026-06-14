Resumen del fin de semana: Certificado de Supervivencia; pronóstico del clima y lo que se sabe del fallecimiento de Oliver Tree

MÉXICO

→ Ocupación hotelera por el Mundial en CDMX está en 65% : La Coparmex informó que este porcentaje está por debajo de las expectativas que se tenían, de entre el 80 y 100%

→ Dará CNTE paso libre en casetas de acceso a CDMX : La Coordinadora alista para el lunes la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México.

→ SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en el norte de México : Se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana

INTERNACIONAL

→ Zar antidrogas de Estados Unidos va en contra de funcionarios corruptos de México : Con relación al caso de Rocha Moya y los funcionarios de Sinaloa, Sara Carter señala posible persecución en contra de políticos que colaboren con el cártel.

→ Pakistán y Trump anuncian acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos ; Se destacó que se liberará el estrecho de Ormuz y se levantará el bloqueo maritimo a los puertos de Irán.

→ Advierten pérdidas globales por 100 bdp por fenómeno climático ‘El Niño’ : Los análisis también apuntan a un incremento sostenido en los precios de alimentos en todo el mundo

COAHUILA

→ Saltillo se pinta de colores: Marcha del Orgullo y la Dignidad reúne a miles : Miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo y la Dignidad 2026 en Saltillo, recorriendo el bulevar Venustiano Carranza hasta la Plaza de Armas entre banderas, consignas y expresiones de diversidad.

→ Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso : El proyecto del IEC contempla cinco curules para Morena, una para el PRI, una para UDC, una para el PT y una para Nuevas Ideas.

→ Captan en video a osos trepados en los árboles, en la Sierra de Arteaga : Autoridades ambientales reiteran el llamado a no alimentar ni acercarse a los osos negros, especie protegida que habita de manera natural en la Sierra de Arteaga.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Brasil confirma la muerte del artista musical Oliver Tree, tras colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro : Junto con el artista, fallecieron 5 personas, incluyendo a Lucas Vignale y al youtuber Gaspi.

→ Katia Itzel García y Sandra Ramírez, designadas para el Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026 : Las mexicanas fueron designadas por la FIFA para integrar el cuerpo arbitral del partido entre Inglaterra y Croacia en Dallas.

→ Susana Zabaleta y la Camerata de Coahuila deleitaron a saltillenses con los éxitos de Juan Gabriel : Desde el Auditorio del Parque Las Maravillas, la cantante monclovense iluminó la noche junto al tenor Carlos Alberto Velázquez en un homenaje a la vida y obra de ‘El Divo de Juárez’.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Certificado de Supervivencia IMSS e ISSSTE: quiénes deben hacerlo en junio de 2026 y por qué es importante : Conoce qué es el Certificado de Supervivencia, quiénes deben tramitarlo en junio de 2026 y los requisitos para mantener activa su pensión.

→ ¿Ya tienes credencial INAPAM? Aprovecha estos clubes y centros culturales con más de 150 actividades : Las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden acceder a centros culturales y clubes donde se imparten actividades recreativas, educativas y físicas.