Resumen del fin de semana: Certificado de Supervivencia; pronóstico del clima y lo que se sabe del fallecimiento de Oliver Tree

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    Resumen del fin de semana: Certificado de Supervivencia; pronóstico del clima y lo que se sabe del fallecimiento de Oliver Tree

Lo más relevante del fin de semana, del 12 al 14 de junio, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Ocupación hotelera por el Mundial en CDMX está en 65%: La Coparmex informó que este porcentaje está por debajo de las expectativas que se tenían, de entre el 80 y 100%

Dará CNTE paso libre en casetas de acceso a CDMX: La Coordinadora alista para el lunes la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México.

SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en el norte de México: Se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana

INTERNACIONAL

Zar antidrogas de Estados Unidos va en contra de funcionarios corruptos de México: Con relación al caso de Rocha Moya y los funcionarios de Sinaloa, Sara Carter señala posible persecución en contra de políticos que colaboren con el cártel.

Pakistán y Trump anuncian acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos; Se destacó que se liberará el estrecho de Ormuz y se levantará el bloqueo maritimo a los puertos de Irán.

Advierten pérdidas globales por 100 bdp por fenómeno climático ‘El Niño’: Los análisis también apuntan a un incremento sostenido en los precios de alimentos en todo el mundo

COAHUILA

Saltillo se pinta de colores: Marcha del Orgullo y la Dignidad reúne a miles: Miles de personas participaron en la Marcha del Orgullo y la Dignidad 2026 en Saltillo, recorriendo el bulevar Venustiano Carranza hasta la Plaza de Armas entre banderas, consignas y expresiones de diversidad.

Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso: El proyecto del IEC contempla cinco curules para Morena, una para el PRI, una para UDC, una para el PT y una para Nuevas Ideas.

Captan en video a osos trepados en los árboles, en la Sierra de Arteaga: Autoridades ambientales reiteran el llamado a no alimentar ni acercarse a los osos negros, especie protegida que habita de manera natural en la Sierra de Arteaga.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Brasil confirma la muerte del artista musical Oliver Tree, tras colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro: Junto con el artista, fallecieron 5 personas, incluyendo a Lucas Vignale y al youtuber Gaspi.

Katia Itzel García y Sandra Ramírez, designadas para el Inglaterra vs Croacia del Mundial 2026: Las mexicanas fueron designadas por la FIFA para integrar el cuerpo arbitral del partido entre Inglaterra y Croacia en Dallas.

Susana Zabaleta y la Camerata de Coahuila deleitaron a saltillenses con los éxitos de Juan Gabriel: Desde el Auditorio del Parque Las Maravillas, la cantante monclovense iluminó la noche junto al tenor Carlos Alberto Velázquez en un homenaje a la vida y obra de ‘El Divo de Juárez’.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Certificado de Supervivencia IMSS e ISSSTE: quiénes deben hacerlo en junio de 2026 y por qué es importante: Conoce qué es el Certificado de Supervivencia, quiénes deben tramitarlo en junio de 2026 y los requisitos para mantener activa su pensión.

¿Ya tienes credencial INAPAM? Aprovecha estos clubes y centros culturales con más de 150 actividades: Las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden acceder a centros culturales y clubes donde se imparten actividades recreativas, educativas y físicas.

¿El IMSS negó tu pensión? Descubre cómo recuperar el 100% de tus ahorros: Los especialistas recomiendan revisar la situación laboral con al menos dos años de anticipación al retiro para corregir cualquier inconsistencia.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Entre olas, aplausos al estilo nórdico y el tradicional “Cielito Lindo”, los aficionados suecos protagonizaron una de las postales más coloridas del Mundial 2026.

Suecia, una afición de 120 decibeles: vikingos conquistan el Gigante de Acero
Los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE deben estar atentos a los trámites que les permiten seguir recibiendo su apoyo económico.

Certificado de Supervivencia IMSS e ISSSTE: quiénes deben hacerlo en junio de 2026 y por qué es importante
Imagen de Peng Zhou, muestra restos de ballenas en el lecho marino que se han convertido en el hogar de grandes comunidades de vida marina, en el sureste del Océano Índico, en la Zona de Fractura de Diamantina.

Descubren científicos un cementerio de ballenas de hace millones de años

Se trata de una riqueza descomunal, algo nunca visto en la historia del comercio humano, pero depende de cómo los inversores valoren las empresas, Tesla y SpaceX, en el futuro.

La fortuna de Musk asciende a 1.26 billones de dólares tan solo por sus dos empresas cotizadas en bolsa
Los analistas prevén que el empleo se recuperará de manera muy lenta, esperando solamente 295 mil nuevos puestos de trabajo para este año y 379 mil para 2027.

Baja inversión en México reduce perspectiva de crecimiento del PIB para 2026
Visitantes de Bosques de Monterreal captaron a varios osos negros trepados en árboles, una escena que rápidamente se difundió en redes sociales y medios digitales.

Captan en video a osos trepados en los árboles, en la Sierra de Arteaga
Carter aseguró que la administración de Trump mantiene en la mira a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

Zar antidrogas de Estados Unidos destaca cooperación con México
El viernes, la Coordinadora divulgó entre sus bases un documento para valorar si continúan su huelga nacional, o hacen un “repliegue táctico” para dar seguimiento a las propuestas del Gobierno federal, entre las que destaca la eliminación de la Usicamm.

Regalan a CNTE control de plazas, alertan especialistas