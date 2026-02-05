Las noticias más importantes del 5 de febrero en México

México
/ 5 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 5 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 5 de febrero en México. VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados: El frente frío, el número 33 de la temporada, se ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad: Se reportó que los agresores comenzaron a disparar cerca del Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey, donde había un gran número de personas.

Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”: Desde el histórico Teatro de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la Constitución de 1917 es el escudo contra el régimen de privilegios y la entrega de recursos nacionales.

Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre contra extorsión y corrupción: Omar García Harfuch confirma la captura de Diego Rivera Navarro y de tres funcionarios municipales.

Derrocha en festejo delegada del Bienestar en Puebla: Natalia Suárez fue captada sirviendo champán en una torre de copas mientras celebraba su cumpleaños.

Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO): El video de los colaboradores de Hugo Aguilar se volvió viral en redes sociales, generando grandes críticas.

MUNDO

Anuncian en EU, la mayor cantidad de recortes de empleos desde 2009, mientras la economía se tambalea: El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez también se disparó la semana pasada.

Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona: El sospechoso en el tiroteo fue detenido tras sufrir heridas de bala no letales y nadie más resultó herido.

Sentencia contra “El Mini Lic” en EU reaviva reclamo de justicia por asesinato de Javier Valdez: La condena de cinco años contra Dámaso López Serrano en EU no abordó el homicidio del periodista Javier Valdez ni la solicitud de extradición de México.

COAHUILA

Coahuila mantiene y fortalece relación con Texas y Arizona: Manolo Jiménez: La última gira que el mandatario realizó en Texas, fue a la ciudad de Fort Worth, ahí sostuvo productivas reuniones con funcionarios y empresarios.

Exigen los LeBaron no dejar libre a ‘Pepe El Águila’, detenido en Torreón y acusado de matar a tres mujeres y seis niños: Familiares de las víctimas demandaron a autoridades y jueces evitar su liberación por negligencia o complicidad, como —afirman— ocurrió con otros implicados.

Detienen a 10 en operativo con drones en cuevas del sur de Saltillo: El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que el operativo nocturno se realizó con drones equipados con cámaras térmicas en cuevas y arroyos del sector sur de la ciudad.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl: Benito Martínez aseguró que no dará spoilers de su actuación; sin embargo, se dijo agradecido por la oportunidad de encabezar el espectáculo de la mano de Apple Music.

Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: Los felinos reciben a los Guerreros en la fecha de viernes con realidades opuestas, buscando mantenerse por la pelea de puestos de Liguilla.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey: Tras la expectativa por su regreso al país, el exintegrante de One Direction ofrecerá presentaciones en junio como parte de su nueva gira internacional.

ESPECIAL

→ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

SEP confirmó las fechas de vacaciones de Semana Santa en 2026 para preescolar, primaria y secundaria: Las fechas se encuentran establecidas en el calendario escolar del ciclo 2025-2026, el cual fue compartido desde el pasado mes de agosto.

