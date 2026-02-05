Las noticias más importantes del 5 de febrero en México

CLIMA

→ Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados: El frente frío, el número 33 de la temporada, se ingresó al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

→ Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad: Se reportó que los agresores comenzaron a disparar cerca del Mercado Juárez, en el Centro de Monterrey, donde había un gran número de personas.

→ Sheinbaum defiende la soberanía en discurso sobre la Constitución... “México no se doblega ni se vende”: Desde el histórico Teatro de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la Constitución de 1917 es el escudo contra el régimen de privilegios y la entrega de recursos nacionales.

→ Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, en Operación Enjambre contra extorsión y corrupción: Omar García Harfuch confirma la captura de Diego Rivera Navarro y de tres funcionarios municipales.

→ Derrocha en festejo delegada del Bienestar en Puebla: Natalia Suárez fue captada sirviendo champán en una torre de copas mientras celebraba su cumpleaños.

→ Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO): El video de los colaboradores de Hugo Aguilar se volvió viral en redes sociales, generando grandes críticas.

MUNDO

→ Anuncian en EU, la mayor cantidad de recortes de empleos desde 2009, mientras la economía se tambalea: El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez también se disparó la semana pasada.

→ Helicóptero que respondía a tiroteo se estrella y mueren dos en Arizona: El sospechoso en el tiroteo fue detenido tras sufrir heridas de bala no letales y nadie más resultó herido.

→ Sentencia contra “El Mini Lic” en EU reaviva reclamo de justicia por asesinato de Javier Valdez: La condena de cinco años contra Dámaso López Serrano en EU no abordó el homicidio del periodista Javier Valdez ni la solicitud de extradición de México.

COAHUILA

→ Coahuila mantiene y fortalece relación con Texas y Arizona: Manolo Jiménez: La última gira que el mandatario realizó en Texas, fue a la ciudad de Fort Worth, ahí sostuvo productivas reuniones con funcionarios y empresarios.

→ Exigen los LeBaron no dejar libre a ‘Pepe El Águila’, detenido en Torreón y acusado de matar a tres mujeres y seis niños: Familiares de las víctimas demandaron a autoridades y jueces evitar su liberación por negligencia o complicidad, como —afirman— ocurrió con otros implicados.

→ Detienen a 10 en operativo con drones en cuevas del sur de Saltillo: El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que el operativo nocturno se realizó con drones equipados con cámaras térmicas en cuevas y arroyos del sector sur de la ciudad.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

→ Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl: Benito Martínez aseguró que no dará spoilers de su actuación; sin embargo, se dijo agradecido por la oportunidad de encabezar el espectáculo de la mano de Apple Music.

→ Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: Los felinos reciben a los Guerreros en la fecha de viernes con realidades opuestas, buscando mantenerse por la pelea de puestos de Liguilla.

→ ¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey: Tras la expectativa por su regreso al país, el exintegrante de One Direction ofrecerá presentaciones en junio como parte de su nueva gira internacional.

ESPECIAL

→ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

→ SEP confirmó las fechas de vacaciones de Semana Santa en 2026 para preescolar, primaria y secundaria: Las fechas se encuentran establecidas en el calendario escolar del ciclo 2025-2026, el cual fue compartido desde el pasado mes de agosto.