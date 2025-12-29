Noticias de HOY en México: Atacan Lamborghini, exhiben a familia de AMLO y Sheinbaum promete 30 mil a víctimas

MÉXICO

→ Gobierno de México dará 30 mil pesos a víctimas de accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum: La presidenta precisó que estos apoyos son independientes de la indemnización que determinen posteriormente la FGR y la Comisión Nacional de Víctimas

→ Pasajeros de Lamborghini Urus son atacados en Zapopan; deja 2 muertos y 5 heridos: En redes sociales, circula un video que muestra como los agresores descendieron de dos camionetas tipo pick up y abrieron fuego.

→ ‘Cuando se descarrile el tren (Maya), ya va a ser otro pedo’; exhiben a familia de AMLO por corrupción en obras: Una reciente investigación periodística exhibió audios en los que se expone un presunto ‘moche’ durante las obras del Tren Maya que pudo provocar que algunos tramos no superaran la supervisión de calidad.

INTERNACIONAL

→ Estados Unidos destruye otra ‘narcolancha’; reportan dos muertos: Este nuevo ataque se registró una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder.

→ Trump asegura que EU destruyó una ‘gran instalación’ en Venezuela: Lo anterior sucede dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela.

COAHUILA

→ Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila: Durante 2025 se perdieron 3 mil 389 negocios propios, mientras que en 2024 la cifra fue de 2 mil 267.

→ En 2025 se mejoró la calidad de vida de las familias de Coahuila: Manolo Jiménez: El gobernador del estado hizo un balance de las acciones que se llevaron a cabo en el año en materia de seguridad, desarrollo económico, salud y otros rubros.

→ Coahuila: Separan a 3 policías estatales de su cargo por extorsión a paisano (VIDEO): Abren investigación ante videos en filtro de seguridad de Ramos Arizpe, mientras piden ‘moche’ a automovilista proveniente de Estados Unidos.

→ Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey: El director de SEA, Óscar Pérez Benavides, no descartó que se prolongue la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Chicharito Hernández ‘da de qué hablar’ tras aparecer en video de Sia: La cantante provocó reacciones en redes sociales, donde aficionados y usuarios debaten el significado de la obra y su inesperada presencia en el entorno de la cantante australiana.

→ ¡Tenemos un primer vistazo! Lanza Hulu primer adelanto de la serie secuela de ‘Malcolm el de en medio’: La comedia de cuatro episodios estrenará a nivel internacional el próximo 10 de abril a través de Disney+.

→ ¡Más drama legal en el certamen! Sentencian a copropietaria de Miss Universo a 2 años de prisión por fraude: El caso se suma a una serie de controversias recientes, incluyendo las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú, por presunto crimen organizado.

ESPECIALES

→ Las víctimas mortales en el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: Sheinbaum arribó la tarde del lunes al municipio de Santo Domingo Tehuantepec para dialogar con las familias.

→ Policía Cibernética alerta por fraudes en llamadas internacionales con ladas +1 y +44: ¿De qué se trata?: Conoce las medidas de precaución recomendadas por la SSC de la Ciudad de México, y qué hacer en caso de ser víctima.

→ Año nuevo 2026: ¿habrá servicios bancarios el 31 de diciembre y el primero de enero?: Para evitar problemáticas del fin de año, investiga si en estas fechas de fin de año habrá servicios bancarios.