Noticias del fin de semana en México: Adán Augusto renuncia, refuerzan seguridad carretera en Coahuila y drama de Arqui Juve llega a Alfredo Adame

México
/ 1 febrero 2026
    Noticias del fin de semana en México: Adán Augusto renuncia, refuerzan seguridad carretera en Coahuila y drama de Arqui Juve llega a Alfredo Adame

Lo más relevante del fin de semana, del 30 de enero al 1 de febrero, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Adán Augusto deja la coordinación de Morena en el Senado: “Soy un soldado más de la Cuarta Transformación”; en su lugar quedará Ignacio Mier Velasco, quien se había desempeñado como vicecoordinador.

Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’: Con apoyo aéreo y más de mil efectivos, refuerzan la búsqueda de los trabajadores ligados a un proyecto minero en Concordia.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado: Adán Augusto López Hernández anunció este domingo 1 de febrero de 2026 su renuncia al cargo de coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

Cambio en Morena Senado: Mier toma la batuta y envía mensaje rumbo a 2027: En su primer mensaje tras asumir la coordinación parlamentaria, el senador Ignacio Mier destacó el relevo interno en Morena.

INTERNACIONAL

‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump: En las pasadas dos semanas, los Presidentes de México y EU han sostenido dos conversaciones telefónicas.

Israel prohíbe las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza: Las autoridades israelíes acusaron a MSF de haber colaborado con Hamás; la organización ha negado categóricamente estas acusaciones y lamenta la falta de canales diálogo.

Costa Rica elegirá presidente en medio de populistas de derecha y el crimen organizado: Este domingo se celebran las elecciones presidenciales y del poder legislativo. Las tendencias marcan es que la candidata oficialista gane y logre realizar políticas autoritarias contra la violencia generalizada.

COAHUILA

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB: Ante el incremento de movilidad que se prevé por el Mundial de Futbol 2026, autoridades estatales plantearon fortalecer la presencia permanente de la Guardia Nacional y mejorar la atención a incidentes en tramos carreteros estratégicos de Coahuila.

Fiscalía General continúa recibiendo denuncias por caso Crevi, en Saltillo: La FGE confirmó que este domingo continuó la recepción de denuncias de personas afectadas.

Volaris abre ruta Saltillo-Guadalajara; dará impulso al Aeropuerto Plan de Guadalupe: La nueva conexión aérea fortalece el crecimiento del aeropuerto de Saltillo y amplía las opciones de viaje sin depender de traslados largos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’ y ‘Narcos: México’, fallece a los 55 años: Desde encarnar a temidos narcotraficantes hasta brillar en el cine internacional con Mel Gibson, construyó una carrera marcada por la versatilidad.

Carlos Alcaraz hace historia: gana el Australian Open 2026 y completa el career Grand Slam: El español venció a Novak Djokovic en la Final, conquistó su primer título en Melbourne y se convirtió en el jugador más joven en lograr el career Grand Slam.

WWE Royal Rumble: traiciones, despedidas y el regreso triunfal de Roman Reigns: Liv Morgan sorprendió en la batalla real femenil, Gunther puso fin a la carrera de AJ Styles, Drew McIntyre retuvo su campeonato y Roman Reigns se quedó con la victoria.

¡Logró lo imposible! El día en que Pedro Torres Castilla reunió a Verónica Castro y Lucía Méndez: El destacado productor que falleció este viernes realizó una hazaña que muchos creían imposible: reunir a dos enemistadas celebridades.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

El drama viral del Arqui Juve de Saltillo tras encajarse un clavo, atrajo hasta a Alfredo Adame: Un accidente en plena obra puso al Arqui Juve en el centro de la conversación digital: entre clavos, reclamos, respuestas sin filtro y hasta la irrupción de Alfredo Adame.

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro este 1 de febrero y recibir 9 mil 582 pesos: JCF fue implementado por el Gobierno de México desde 2019 y va dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad.

Luna de Nieve, eclipse solar y lluvia de meteoros: Este es el calendario astronómico de febrero 2026: Conoce todas las recomendaciones necesarias para llegar a ser testigo de esta gran lista de eventos astronómicos que se esperan para el mes de febrero 2026.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

