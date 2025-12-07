Noticias del fin de semana en México: Nombran ‘nepo babies’ a hijos de Cuarón, Netflix compró HBO y FGR investiga ‘coche bomba’

MÉXICO

→ FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán: La explosión ocurrió cuando un ‘coche bomba’ fue detonado frente a las instalaciones utilizadas por la Policía Comunitaria de Coahuayana.

→ Caen 12 integrantes del CJNG con armas, droga y equipo táctico en Chiapas: El gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia.

→ Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo: El Senado de la República confirmó el deceso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, quien mantenía una estrecha relación con la coordinación.

INTERNACIONAL

→ Agentes de EU impiden acto de naturalización de inmigrantes en Boston: Lo mismo ha ocurrido en otros actos a lo largo del país desde que el Gobierno impuso la suspensión a 19 países que considera ‘de alto riesgo’.

→ Al menos 25 muertos en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India: El incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de gas y ha sido extinguido.

COAHUILA

→ Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo: El incendio de un tráiler en la autopista Monterrey–Saltillo provocó el cierre de la vía, generando caos vial.

→ Informa Salud Coahuila aumento de casos de varicela; desaconseja el contagio intencional: Especialistas recordaron que la varicela se transmite fácilmente en entornos escolares y familiares, por lo que insistieron en reforzar medidas de aislamiento e higiene ante casos sospechosos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Hijos de Alfonso Cuarón hacen de ‘teloneros’ en último concierto de Dua Lipa en CDMX; los llaman ‘nepo babies’: En la publicación de Instagram de Bu, el director de cine comentó: “Felicidades Bu y Olmo”, ignorando completamente los demás comentarios negativos.

→ Lando Norris vence a Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1: El resultado en Abu Dabi le permitió superar por dos puntos a Max Verstappen y dar a McLaren su primer título de pilotos en años.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ SAT frena rumores: niega bloqueos de cuentas y operativos masivos: Ante versiones difundidas en redes sociales, la autoridad fiscal emitió un pronunciamiento para esclarecer el alcance de sus facultades y descartar acciones arbitrarias.

→ El color de vela y día en que se enciende la Corona de Adviento 2025... ¿Qué significa cada uno?: Para representar el periodo litúrgico, miles de personas colocan una Corona de Adviento en sus hogares.

→ Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre: Calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, con depósitos asignados según la inicial del apellido.

→ Qué pasará con tu cuenta de HBO Max tras la venta de Warner Bros a Netflix: Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery y HBO, pero garantizó que HBO Max seguirá operando sin cambios hasta que la transacción se cierre en 2026.