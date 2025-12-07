Noticias del fin de semana en México: Nombran ‘nepo babies’ a hijos de Cuarón, Netflix compró HBO y FGR investiga ‘coche bomba’

México
/ 7 diciembre 2025
Lo más relevante del fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán: La explosión ocurrió cuando un ‘coche bomba’ fue detonado frente a las instalaciones utilizadas por la Policía Comunitaria de Coahuayana.

Caen 12 integrantes del CJNG con armas, droga y equipo táctico en Chiapas: El gabinete de Seguridad señaló que gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia.

Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo: El Senado de la República confirmó el deceso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, quien mantenía una estrecha relación con la coordinación.

INTERNACIONAL

Agentes de EU impiden acto de naturalización de inmigrantes en Boston: Lo mismo ha ocurrido en otros actos a lo largo del país desde que el Gobierno impuso la suspensión a 19 países que considera ‘de alto riesgo’.

Al menos 25 muertos en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India: El incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de gas y ha sido extinguido.

COAHUILA

Incendio de tráiler paraliza la autopista Monterrey–Saltillo: El incendio de un tráiler en la autopista Monterrey–Saltillo provocó el cierre de la vía, generando caos vial.

Informa Salud Coahuila aumento de casos de varicela; desaconseja el contagio intencional: Especialistas recordaron que la varicela se transmite fácilmente en entornos escolares y familiares, por lo que insistieron en reforzar medidas de aislamiento e higiene ante casos sospechosos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Hijos de Alfonso Cuarón hacen de ‘teloneros’ en último concierto de Dua Lipa en CDMX; los llaman ‘nepo babies’: En la publicación de Instagram de Bu, el director de cine comentó: “Felicidades Bu y Olmo”, ignorando completamente los demás comentarios negativos.

Lando Norris vence a Max Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1: El resultado en Abu Dabi le permitió superar por dos puntos a Max Verstappen y dar a McLaren su primer título de pilotos en años.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

SAT frena rumores: niega bloqueos de cuentas y operativos masivos: Ante versiones difundidas en redes sociales, la autoridad fiscal emitió un pronunciamiento para esclarecer el alcance de sus facultades y descartar acciones arbitrarias.

El color de vela y día en que se enciende la Corona de Adviento 2025... ¿Qué significa cada uno?: Para representar el periodo litúrgico, miles de personas colocan una Corona de Adviento en sus hogares.

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: calendario oficial de pagos del 8 al 12 de diciembre: Calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, con depósitos asignados según la inicial del apellido.

Qué pasará con tu cuenta de HBO Max tras la venta de Warner Bros a Netflix: Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery y HBO, pero garantizó que HBO Max seguirá operando sin cambios hasta que la transacción se cierre en 2026.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El Senado de la República lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores en un momento clave de la actividad legislativa.

Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo
Una investigación del Departamento de Justicia de EU, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, CEO de Roma Energy Holdings, y su subalterno Mario Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN en Campeche, ofrecieron y entregaron sobornos a tres funcionarios de Pemex para obtener contratos por 2.5 mdd.

Pagan 2 empresarios sobornos a funcionarios de Pemex con lujos

Autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en distintos municipios.

Masacre irrumpe celebración en Guanajuato: cuatro personas asesinadas en Valle de Santiago
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay cinco personas sin vida y 12 heridas tras la explosión de un vehículo ocurrida el día 6 de diciembre, en Coahuayana, Michoacán.

FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán
La sede nacional de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas se encuentra en Saltillo, Coahuila.

A 55 años de su creación, decretan oficialmente extinción de la Conaza
Refuerzan acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos.

Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca
En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve a un mapache borracho y desmayado en un baño público en Ashland, Virginia.

Tras emborracharse en una licorería de Virginia, Mapache se queda dormido en el baño
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de EU, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney en Washington.

Promete Trump tener el liderazgo de EU en América y advierte del fin de la civilización europea