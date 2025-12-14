Noticias del fin de semana en México: Vinculan a César Duarte, Harfuch informa sobre ‘El Limones’ y llegó la Influenza A H3N2

MÉXICO

→ FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos: Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), presentó los datos de prueba para proceder a la vinculación a proceso.

→ Sin aviso previo, Sheinbaum llega a hospital del IMSS por desabasto de medicinas: La presidenta realizó una supervisión directa en un hospital del IMSS en Ciudad Juárez para evaluar el suministro de medicamentos y dialogar con el personal.

→ SSPC traslada a 25 reos en penales de Michoacán a prisiones federales: Harfuch: El titular de la SSPC aclaró que ninguno de los internos trasladados es considerado objetivo prioritario para Estados Unidos ni cuenta con órdenes de extradición.

INTERNACIONAL

→ Compara presidente de Cuba a Trump con piratas del Caribe tras incautar barco venezolano: Miguel Díaz-Canel lamentó la ‘agresividad’ hacia el país sudamericano y las incursiones de una flota de EU en el Caribe.

→ Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos hay 12 muertos: La masacre, catalogada por la policía de Australia como un “ataque terrorista”, se produjo tras una ola de agresiones antisemitas.

COAHUILA

→ Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’: El secretario de Seguridad señala que no hay relación de Édgar ‘N’ con el sindicato.

→ Agsal asegura que clausuras de Profepa no afectarán el abasto de agua en Saltillo: La clausura forma parte de una serie de acciones ambientales recientes en la región, que también incluyeron un fraccionamiento en Arteaga por remoción de vegetación forestal.

→ Descartan presencia de célula delictiva en Torreón tras detención de ‘El Limones’: El edil aseguró que la política de seguridad se construye de manera constante y requiere seguimiento diario, sin bajar la guardia ante posibles riesgos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther: El legendario luchador puso fin a su carrera profesional luego de perder por sumisión en Saturday Night’s Main Event, en una despedida que generó reacciones encontradas en la WWE y en el mundo del deporte.

→ Miss Universo regresa su sede a EU en medio de demandas contra los dueños: Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha, copropietarios de Miss Universo, son acusados de narcotráfico y fraude.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Secretaría del Bienestar no da bonos navideños; circula información falsa en redes: En los últimos días, ha comenzado a circular información sobre un supuesto ‘bono navideño’.

→ Fallece Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla y figura clave del Tex-Mex, a los 86 años: Abraham Quintanilla Jr., impulsor de la carrera de Selena y productor de Selena y Los Dinos, falleció a los 86 años.

→ Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19: La influenza A H3N2 subclado K fue detectada por el INER; durante la temporada invernal aumentan las enfermedades respiratorias en el país.

→ SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria: Conoce el día EXACTO en que inician las vacaciones de invierno para las y los alumnos de nivel básico en todo México.

ESPECIALES DE VANGUARDIA:

→ Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila: La edición de Cook Lovers presenta a chefs, cocineros, cocineras, amantes de la parrilla, reposteras, familias y sus recetas, mientras comparten la visión culinaria de amar lo que se hace y compartir el resultado culinario.

