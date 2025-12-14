Noticias del fin de semana en México: Vinculan a César Duarte, Harfuch informa sobre ‘El Limones’ y llegó la Influenza A H3N2

    Noticias del fin de semana en México: Vinculan a César Duarte, Harfuch informa sobre ‘El Limones’ y llegó la Influenza A H3N2
    FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos: Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), presentó los datos de prueba para proceder a la vinculación a proceso. VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 12 al 14 de diciembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

FGR obtiene vinculación de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por operaciones con recursos ilícitos: Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), presentó los datos de prueba para proceder a la vinculación a proceso.

Sin aviso previo, Sheinbaum llega a hospital del IMSS por desabasto de medicinas: La presidenta realizó una supervisión directa en un hospital del IMSS en Ciudad Juárez para evaluar el suministro de medicamentos y dialogar con el personal.

SSPC traslada a 25 reos en penales de Michoacán a prisiones federales: Harfuch: El titular de la SSPC aclaró que ninguno de los internos trasladados es considerado objetivo prioritario para Estados Unidos ni cuenta con órdenes de extradición.

INTERNACIONAL

Compara presidente de Cuba a Trump con piratas del Caribe tras incautar barco venezolano: Miguel Díaz-Canel lamentó la ‘agresividad’ hacia el país sudamericano y las incursiones de una flota de EU en el Caribe.

Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos hay 12 muertos: La masacre, catalogada por la policía de Australia como un “ataque terrorista”, se produjo tras una ola de agresiones antisemitas.

COAHUILA

Descarta García Harfuch vínculos de la CATEM con extorsiones tras detención de ‘El Limones’: El secretario de Seguridad señala que no hay relación de Édgar ‘N’ con el sindicato.

Agsal asegura que clausuras de Profepa no afectarán el abasto de agua en Saltillo: La clausura forma parte de una serie de acciones ambientales recientes en la región, que también incluyeron un fraccionamiento en Arteaga por remoción de vegetación forestal.

Descartan presencia de célula delictiva en Torreón tras detención de ‘El Limones’: El edil aseguró que la política de seguridad se construye de manera constante y requiere seguimiento diario, sin bajar la guardia ante posibles riesgos.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Fin de una leyenda: John Cena se retira de la WWE tras una noche histórica frente a Gunther: El legendario luchador puso fin a su carrera profesional luego de perder por sumisión en Saturday Night’s Main Event, en una despedida que generó reacciones encontradas en la WWE y en el mundo del deporte.

Miss Universo regresa su sede a EU en medio de demandas contra los dueños: Anne Jakrajutatip y Raúl Rocha, copropietarios de Miss Universo, son acusados de narcotráfico y fraude.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Secretaría del Bienestar no da bonos navideños; circula información falsa en redes: En los últimos días, ha comenzado a circular información sobre un supuesto ‘bono navideño’.

Fallece Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla y figura clave del Tex-Mex, a los 86 años: Abraham Quintanilla Jr., impulsor de la carrera de Selena y productor de Selena y Los Dinos, falleció a los 86 años.

Influenza A H3N2: síntomas y diferencias con la gripe común y el COVID-19: La influenza A H3N2 subclado K fue detectada por el INER; durante la temporada invernal aumentan las enfermedades respiratorias en el país.

SEP: Vacaciones de invierno inician la próxima semana para preescolar, primaria y secundaria: Conoce el día EXACTO en que inician las vacaciones de invierno para las y los alumnos de nivel básico en todo México.

ESPECIALES DE VANGUARDIA:

Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila: La edición de Cook Lovers presenta a chefs, cocineros, cocineras, amantes de la parrilla, reposteras, familias y sus recetas, mientras comparten la visión culinaria de amar lo que se hace y compartir el resultado culinario.

→ Encuentra más en el especial Círculo de Oro 2025.

