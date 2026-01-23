Noticias para el fin de semana: Cae en México Ryan Wedding, alertan por Frente Frío 31 y boletos para BTS conmocionan a fans

México
/ 23 enero 2026
    Noticias para el fin de semana: Cae en México Ryan Wedding, alertan por Frente Frío 31 y boletos para BTS conmocionan a fans
    Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch: Autoridades confirmaron que Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México. VANGUARDIA

Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años: Carlos Slim plantea eliminar la Pensión del Bienestar y el IMSS, argumentando que los mexicanos deben trabajar hasta los 75 años ante el aumento de la esperanza de vida y el bajo crecimiento económico.

SSPC y FGR se reúnen con el director del FBI para reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad: Autoridades mexicanas sostuvieron una reunión de alto nivel con el director del FBI, Kash Patel, para fortalecer la coordinación bilateral.

FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo: Ante medios de comunicación, el Fiscal General de Michoacán explicó que ‘El Bótox’ cuenta con más de 7 órdenes de aprehensión e informó sobre las identidades de otros detenidos, presuntos miembros de Los Blancos de Troya.

INTERNACIONAL

Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch: Autoridades confirmaron que Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México.

En medio de la tormenta invernal que golpeará a EU, Trump hace comentarios negacionistas sobre el cambio climático: Meteorólogos prevén que desde este viernes se comiencen a sentir los efectos de la tormenta en los estados de Texas, Luisiana y el medio oeste estadounidense.

Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente: Este hecho representa al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto Nicolás Maduro.

COAHUILA

Caso inédito en Coahuila: doctora enfrenta proceso por violencia vicaria y busca revertir medida cautelar: La defensa legal de Stella explicó que la medida cautelar de resguardo domiciliario es el punto que se combate vía amparo, y que el fondo del caso se resolverá en una audiencia programada para la siguiente semana.

Alertan por tornados, lluvia engelante y bajas temperaturas en Coahuila con la llegada del frente frío 31: Será a partir del sábado por la noche cuando baje drásticamente la temperatura.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México: Este 24 de enero se realizará la venta general a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que los boletos disponibles en preventa se agotaran.

Ferrari presenta el SF-26 y Lewis Hamilton vive un debut con contratiempos en Fiorano: El coche fue diseñado para la nueva era reglamentaria y ya tuvo sus primeras vueltas en pista con Lewis Hamilton, marcado por una detención estratégica durante el shakedown.

Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?: La preventa finaliza este 23 de enero a las 21:59 horas, sólo es posible desbloquear la compra si se realizó el registro a la ARMY Membership.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México: La CNPC llamó a tomar precauciones ante la interacción de sistemas invernales que provocarán frío extremo, lluvias intensas, vientos fuertes y posibles nevadas.

‘Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar’: FBI: El exolímpico canadiense era perseguido por el delito de tráfico de drogas; fue capturado en México y será extraditado a Estados Unidos, informaron este viernes las autoridades.

Constancia de Situación Fiscal: en qué trámites sí te la pueden exigir en 2026: Aunque ya no es obligatoria para facturar, sigue siendo requerida en trámites clave.

Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista: Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles excluyen solo a unas cuantas personas... Descubre el porqué.

Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa): La Academia definió cuándo y cómo se darán a conocer las nominaciones para los Premios Oscar 2026, la antesala oficial a la gran gala de cine más importante del año.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

