Noticias para el fin de semana: Cae en México Ryan Wedding, alertan por Frente Frío 31 y boletos para BTS conmocionan a fans

MÉXICO

→ Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años: Carlos Slim plantea eliminar la Pensión del Bienestar y el IMSS, argumentando que los mexicanos deben trabajar hasta los 75 años ante el aumento de la esperanza de vida y el bajo crecimiento económico.

→ SSPC y FGR se reúnen con el director del FBI para reforzar la coordinación bilateral en materia de seguridad: Autoridades mexicanas sostuvieron una reunión de alto nivel con el director del FBI, Kash Patel, para fortalecer la coordinación bilateral.

→ FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo: Ante medios de comunicación, el Fiscal General de Michoacán explicó que ‘El Bótox’ cuenta con más de 7 órdenes de aprehensión e informó sobre las identidades de otros detenidos, presuntos miembros de Los Blancos de Troya.

INTERNACIONAL

→ Ryan Wedding, ex olímpico y fugitivo del FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de EU en México: Harfuch: Autoridades confirmaron que Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México.

→ En medio de la tormenta invernal que golpeará a EU, Trump hace comentarios negacionistas sobre el cambio climático: Meteorólogos prevén que desde este viernes se comiencen a sentir los efectos de la tormenta en los estados de Texas, Luisiana y el medio oeste estadounidense.

→ Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico; resultan dos muertos y un sobreviviente: Este hecho representa al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, fecha en la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto Nicolás Maduro.

COAHUILA

→ Caso inédito en Coahuila: doctora enfrenta proceso por violencia vicaria y busca revertir medida cautelar: La defensa legal de Stella explicó que la medida cautelar de resguardo domiciliario es el punto que se combate vía amparo, y que el fondo del caso se resolverá en una audiencia programada para la siguiente semana.

→ Alertan por tornados, lluvia engelante y bajas temperaturas en Coahuila con la llegada del frente frío 31: Será a partir del sábado por la noche cuando baje drásticamente la temperatura.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México: Este 24 de enero se realizará la venta general a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que los boletos disponibles en preventa se agotaran.

→ Ferrari presenta el SF-26 y Lewis Hamilton vive un debut con contratiempos en Fiorano: El coche fue diseñado para la nueva era reglamentaria y ya tuvo sus primeras vueltas en pista con Lewis Hamilton, marcado por una detención estratégica durante el shakedown.

→ Primeras fechas para BTS en México se agotan; ¿cuándo es la venta general?: La preventa finaliza este 23 de enero a las 21:59 horas, sólo es posible desbloquear la compra si se realizó el registro a la ARMY Membership.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México: La CNPC llamó a tomar precauciones ante la interacción de sistemas invernales que provocarán frío extremo, lluvias intensas, vientos fuertes y posibles nevadas.

→ ‘Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar’: FBI: El exolímpico canadiense era perseguido por el delito de tráfico de drogas; fue capturado en México y será extraditado a Estados Unidos, informaron este viernes las autoridades.

→ Constancia de Situación Fiscal: en qué trámites sí te la pueden exigir en 2026: Aunque ya no es obligatoria para facturar, sigue siendo requerida en trámites clave.

→ Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista: Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles excluyen solo a unas cuantas personas... Descubre el porqué.

→ Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa): La Academia definió cuándo y cómo se darán a conocer las nominaciones para los Premios Oscar 2026, la antesala oficial a la gran gala de cine más importante del año.