Noticias para el fin de semana: Matan a madre buscadora en Sinaloa, Paramount compra Warner y... ¿‘El Mencho’ apenas iba a desayunar cuando lo agarraron?

MÉXICO

→ Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU: Las misivas presuntamente atribuidas a un sacerdote jalisciense solicitan clemencia a los jueces que llevaban los casos.

→ Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán: De acuerdo con el reporte preliminar de la Fiscalía de Sinaloa, el cuerpo de Rubí Patricia Gómez Tagle presentó heridas con arma punzocortante.

→ Tras operativo contra ‘El Mencho’, 25 siguen hospitalizados; uno está grave, reporta Defensa: El gobierno federal también reportó atención a familias de casos vinculados a conductores afectados durante los hechos.

→ Sheinbaum rechaza que eliminar el PREP sea ‘ocurrencia’ y defiende cómputo distrital: La Presidenta respondió que el rediseño apunta a acelerar resultados oficiales con cómputos distritales desde el inicio.

→ García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG: El secretario de seguridad confirmó que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales.

INTERNACIONAL

→ Ordena Trump a las agencias federales dejar de usar IA de Anthropic ‘inmediatamente’: El choque entre el Gobierno de EU y la compañía es debido a que ésta se niega a ceder el uso completo de su sistema al Departamento de Guerra.

→ ‘No vi ni hice nada malo’: Bill Clinton asegura sobre caso Epstein, tras testificar al Congreso de EU: Un día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado de EU Hillary Clinton, hiciera lo mismo.

→ ‘Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba’... Trump negocia con dictadura comunista para una ‘toma controlada’: Donald Trump sugirió una ‘toma amistosa de Cuba’ en medio de sanciones y conversaciones con la dirigencia cubana... ‘ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros’.

COAHUILA

→ Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno: Coahuila refuerza vigilancia y operativos coordinados con fuerzas federales para prevenir riesgos y mantener la seguridad en el estado.

→ Llaman en Coahuila a revisar reforma de 40 horas con enfoque de género: El Frente X las 40 horas pide al gobernador Manolo Jiménez y al Congreso local analizar el impacto real de la reforma antes de su discusión en el estado.

→ Nuevo caso de sarampión en Coahuila; el número total asciende a cinco: El estado registra su quinto caso positivo de sarampión y los reportes sospechosos suben a 89; México lidera contagios en el continente.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno: La UFC regresa a la Ciudad de México este sábado 28 de febrero con UFC Fight Night en la Arena CDMX: Brandon Moreno encabeza la función ante Lone’er Kavanagh y la mexicana Regina Tarín debutará en el octágono.

→ Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares: La formalización del acuerdo ocurre después de que Netflix se retirara de la competencia por WBD, tras la presentación de una nueva oferta por parte de Paramount.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ En la cabaña de Tapalpa de ‘El Mencho’ todo estaba listo para preparar el desayuno, cuando llegó el Ejército: Las autoridades federales contaban con datos de inteligencia que apuntaban a que el capo padecía insuficiencia renal y en la cabaña hallaron indicios de alimentos bajos en proteínas.

→ Gradas colapsan durante foto de graduación; 33 alumnos de la Ibero CDMX resultan lesionados | VIDEO: La universidad asumió su responsabilidad como institución, aunque recalcó que el servicio fue brindado por externos.

→ IMSS e ISSSTE anuncian fechas de pago de pensión de marzo 2026: Pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán en los próximos días el tercer pago del año 2026..

→ Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados: Habilitó una herramienta digital sencilla y accesible, con la que permite consultar y descargar documentos desde casa.

→ Horario de verano en México se activa en marzo... ¿Qué estados tendrán que ajustar la hora?: Desde la reforma aprobada en 2022, el horario de verano se eliminó para la mayoría de los estados.

→ Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?: La temporada de cucarachas en México coincide con el calor. Conoce por qué aumentan, cómo entran a las casas y qué medidas ayudan a prevenir infestaciones en el hogar.

→ ¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?: Más allá de ‘Harry Potter’, películas de Warner como ‘Superman’, ‘Barbie’ y ‘Una batalla tras otra’, así como series exitosas de televisión como ‘The White Lotus’ y ‘Succession’, se sumarían a la biblioteca de contenidos de Paramount+.