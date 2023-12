Recuento 2023: Entre despedidas y desde las galerías, el arte iluminó a Saltillo este año

De manera similar el Centro Cultural Teatro García Carrillo exhibió el arte del colectivo “El Chante” en la exposición “Emergente: Una muestra magicana”, la selección del Primer Concurso Nacional de Tira Cómica “Istor” —que ganó el monero Víctor Vélez “Chubasco”—, “Pago en especie” y “Oficios y tradiciones de acá del norte”.

El Centro Cultural Casa Purcell recibió las exposiciones “Centurias del arte a sus pies”, “Código postal”, “Life and experiences in The U.S. / Mexico Borderlands” y “Un muro para Estefanía”, además de otras colectivas en sus diferentes salas.

De manera tangencial, el Ayuntamiento de Saltillo, a través del proyecto Paseo Capital, instaló en el corredor del Centro Histórico una escultura monumental creada por Alejandro Fuentes Gil y Alejandro Fuentes Quezada.