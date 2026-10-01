Las noticias más importantes del 1 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el primer frente frío se aproxima al Territorio Mexicano

MÉXICO

➔ FGR sin orden de aprehensión contra Gilda Lozoya por Caso Odebrecht: Dado que un juez dejó sin efecto el juicio de amparo que la mujer tramitó para saber si había algún mandamiento judicial activo.

➔ Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial: Sheinbaum explicó que la reforma está relacionada con la protección de los derechos de autor y con el uso indebido de elementos de identidad institucional.

➔ Madre de familia sería responsable del multihomicidio en Montemorelos, señala Fiscalía de Nuevo León: La mujer habría privado de la vida a su pareja y a sus hijos antes de privarse de la existencia.

➔ Andy López Beltrán reaparece en Instagram tras reportaje de The New York Times para apoyar libro de AMLO: El hijo de AMLO volvió a Instagram tras el reportaje del New York Times que señala que agencias de EU revisan acusaciones en su contra

➔ Aumenta ‘Rachel’ su intensidad a huracán categoría 3: El ciclón ya causa afectaciones en costas del Pacífico mexicano a 390 kilómetros al sur de Baja California Sur.

MUNDO

➔ Testigos traumatizados revelan la escalofriante pregunta de Christa Pike tras la fallida ejecución: Pike, quien habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió de alguna manera a la doble dosis del potente sedante pentobarbital.

➔ Putin amenaza con una respuesta nuclear ante la pequeña fortaleza situada entre aliados de Estados Unidos: Moscú advirtió a la OTAN en un documento diplomático que estaba preparada para utilizar “todo el arsenal de fuerzas y capacidades a su disposición, incluidas las armas nucleares”.

➔ Suben las apuestas por Carney para el Nobel y Persona del Año hacerle frente a Trump: Carney se convirtió brevemente en el favorito para el Premio Nobel de la Paz 2026 en Kalshi, una plataforma estadounidense de predicciones.

COAHUILA

➔ Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra: Dos jóvenes de 18 años, encapuchados habrían ingresado al plantel con armas de fuego, machetes y bombas molotov; hasta el momento se reporta tres personas lesionadas.

➔ Gemelos de Torreón idolatraban a autores de atentados; ‘les caerá todo el peso de la ley’: Fiscal: Los detenidos seguían contenidos sobre autores de ataques en otros países, informó el fiscal.

➔ ‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón: El estudiante narró cómo él y sus compañeros se refugiaron en los salones para evitar que los agresores ingresaran.

➔ ‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón: Dos exalumnos de 18 años irrumpieron en el plantel del ejido La Unión; la subdirectora falleció y hay tres heridos, uno de ellos grave.

➔ Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad: Vecinos encendieron veladoras frente a la secundaria donde ocurrió el ataque, mientras la Diócesis de Torreón convocó a orar por las víctimas y sus familias.

➔ Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón: Los donadores deberán acudir al Sanatorio Español este viernes, de 7:30 a 11:00 horas.

➔ Manolo Jiménez asegura que se aplicará todo el peso de la ley a los culpables del atentado en Torreón: El Gobernador señaló que las autoridades estatales mantienen coordinación para esclarecer responsabilidades; expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de la víctima.

➔ ‘Ya me toca a mí’: circula video atribuido a presunto agresor de secundaria en Torreón: Una publicación en TikTok muestra imágenes atribuidas a uno de los jóvenes detenidos, con referencias a violencia contra mujeres y fotografías de armas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, concierto de Edén Muñoz y música: Ya comenzó octubre y las festividades están a la orden del día, por lo que este fin de semana hay diversas opciones de entretenimiento

➔ Liverpool va con todo por Gilberto Mora: prepararía oferta de más de 50 millones de dólares: La joya de Xolos vuelve a sacudir el mercado europeo; los Reds ya habrían contactado a su entorno y enfrentarían una larga lista de gigantes por su fichaje

➔ Galilea Montijo, Bárbara De Regil y más celebridades quedan ‘flechadas’ por el Festival Rodeo Saltillo: El evento cultural, deportivo y de entretenimiento contará con Julión Álvarez, Pesado, El Recodo y Brett Young.

➔ Canelo Álvarez confirma que quiere retirarse en el Estadio Azteca... ¿cuándo será su última pelea?: Canelo Álvarez quiere retirarse en México y visualiza su última pelea en el Estadio Azteca. Reveló cuántos combates le quedan y cuándo peleará ante Mbilli

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

➔ Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro en octubre: requisitos y cómo inscribirse: El programa abrió un nuevo periodo de vinculaciones este 1 de octubre para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan; estos son los requisitos y beneficios.