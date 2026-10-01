Las noticias más importantes del 1 de octubre en México

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    Las noticias más importantes del 1 de octubre en México
    Hermanos realizan ataque en secundaria de Torreón, muere una docente; Madre responsable del multihomicidio en NL; ‘Rachel’ categoría 3; ¿Qué hacer en Saltillo? VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el primer frente frío se aproxima al Territorio Mexicano

MÉXICO

FGR sin orden de aprehensión contra Gilda Lozoya por Caso Odebrecht: Dado que un juez dejó sin efecto el juicio de amparo que la mujer tramitó para saber si había algún mandamiento judicial activo.

Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial: Sheinbaum explicó que la reforma está relacionada con la protección de los derechos de autor y con el uso indebido de elementos de identidad institucional.

Madre de familia sería responsable del multihomicidio en Montemorelos, señala Fiscalía de Nuevo León: La mujer habría privado de la vida a su pareja y a sus hijos antes de privarse de la existencia.

Andy López Beltrán reaparece en Instagram tras reportaje de The New York Times para apoyar libro de AMLO: El hijo de AMLO volvió a Instagram tras el reportaje del New York Times que señala que agencias de EU revisan acusaciones en su contra

Aumenta ‘Rachel’ su intensidad a huracán categoría 3: El ciclón ya causa afectaciones en costas del Pacífico mexicano a 390 kilómetros al sur de Baja California Sur.

MUNDO

Testigos traumatizados revelan la escalofriante pregunta de Christa Pike tras la fallida ejecución: Pike, quien habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió de alguna manera a la doble dosis del potente sedante pentobarbital.

Putin amenaza con una respuesta nuclear ante la pequeña fortaleza situada entre aliados de Estados Unidos: Moscú advirtió a la OTAN en un documento diplomático que estaba preparada para utilizar “todo el arsenal de fuerzas y capacidades a su disposición, incluidas las armas nucleares”.

Suben las apuestas por Carney para el Nobel y Persona del Año hacerle frente a Trump: Carney se convirtió brevemente en el favorito para el Premio Nobel de la Paz 2026 en Kalshi, una plataforma estadounidense de predicciones.

COAHUILA

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra: Dos jóvenes de 18 años, encapuchados habrían ingresado al plantel con armas de fuego, machetes y bombas molotov; hasta el momento se reporta tres personas lesionadas.

Gemelos de Torreón idolatraban a autores de atentados; ‘les caerá todo el peso de la ley’: Fiscal: Los detenidos seguían contenidos sobre autores de ataques en otros países, informó el fiscal.

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón: El estudiante narró cómo él y sus compañeros se refugiaron en los salones para evitar que los agresores ingresaran.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón: Dos exalumnos de 18 años irrumpieron en el plantel del ejido La Unión; la subdirectora falleció y hay tres heridos, uno de ellos grave.

Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad: Vecinos encendieron veladoras frente a la secundaria donde ocurrió el ataque, mientras la Diócesis de Torreón convocó a orar por las víctimas y sus familias.

Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón: Los donadores deberán acudir al Sanatorio Español este viernes, de 7:30 a 11:00 horas.

Manolo Jiménez asegura que se aplicará todo el peso de la ley a los culpables del atentado en Torreón: El Gobernador señaló que las autoridades estatales mantienen coordinación para esclarecer responsabilidades; expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de la víctima.

‘Ya me toca a mí’: circula video atribuido a presunto agresor de secundaria en Torreón: Una publicación en TikTok muestra imágenes atribuidas a uno de los jóvenes detenidos, con referencias a violencia contra mujeres y fotografías de armas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, concierto de Edén Muñoz y música: Ya comenzó octubre y las festividades están a la orden del día, por lo que este fin de semana hay diversas opciones de entretenimiento

Liverpool va con todo por Gilberto Mora: prepararía oferta de más de 50 millones de dólares: La joya de Xolos vuelve a sacudir el mercado europeo; los Reds ya habrían contactado a su entorno y enfrentarían una larga lista de gigantes por su fichaje

Galilea Montijo, Bárbara De Regil y más celebridades quedan ‘flechadas’ por el Festival Rodeo Saltillo: El evento cultural, deportivo y de entretenimiento contará con Julión Álvarez, Pesado, El Recodo y Brett Young.

Canelo Álvarez confirma que quiere retirarse en el Estadio Azteca... ¿cuándo será su última pelea?: Canelo Álvarez quiere retirarse en México y visualiza su última pelea en el Estadio Azteca. Reveló cuántos combates le quedan y cuándo peleará ante Mbilli

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro en octubre: requisitos y cómo inscribirse: El programa abrió un nuevo periodo de vinculaciones este 1 de octubre para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan; estos son los requisitos y beneficios.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El fiscal Federico Fernández Montañez informó sobre los avances de la investigación por el ataque en la Secundaria General No. 13.

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Manolo Jiménez señaló que los detenidos deberán enfrentar el procedimiento correspondiente y que la Fiscalía continuará las investigaciones.

Manolo Jiménez asegura que se aplicará todo el peso de la ley a los culpables del atentado en Torreón
Dos jóvenes irrumpieron en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, y asesinaron a la subdirectora del plantel.

Reprueba SEP asesinato de maestra en Coahuila; darán acompañamiento a plantel
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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió este jueves 1 de octubre un nuevo periodo de vinculaciones para jóvenes.

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Plan. Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Bárbara De Regil presumieron su look vaquero durante la presentación del Festival Rodeo Saltillo en Ciudad de México.

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Five Nights at Freddy’s finalmente llegará a Fortnite durante Fortnitemares 2026, con Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy como protagonistas de la esperada colaboración.

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Rafael Leão utilizó el histórico número 7 de Portugal ante Dinamarca, en pleno misterio sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo con la Seleção.

Rafael Leão hereda el ‘7’ de Cristiano Ronaldo con Portugal: ¿CR7 renunció a la Seleção?