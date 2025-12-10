Las noticias más importantes del 10 de diciembre en México

/ 10 diciembre 2025
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo Frente Frío a México: Prepárese... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?: La influenza H3N2, conocida como “Súper Gripe”, registra ascenso en el hemisferio norte y enciende alertas de prevención en México

Sheinbaum presenta informe del Plan Michoacán... Ferias del Bienestar, deporte y electrificación en comunidades: Claudia Sheinbaum presentó el informe del Plan Michoacán, con avances en seguridad, electrificación, agricultura, infraestructura social y actividades comunitarias para fortalecer la paz y el desarrollo en el estado

‘Con México no se juega’: Sheinbaum descarta tropas de EU en suelo nacional: La Mandataria descartó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en México, tras la oferta de cooperación presentada por Estados Unidos

Sheinbaum celebra prohibición de vapeadores; venta será castigada con hasta ocho años de prisión: La prohibición de los cigarrillos electrónicos ya quedó incorporada a la Ley General de Salud y contempla prisión y multas elevadas para productores y comerciantes

CDMX endurece penas: tocamientos y acoso sexual digital serán perseguidos sin denuncia: Las comisiones legislativas capitalinas aprobaron reformas que amplían la protección a víctimas de violencia sexual y familiar

MUNDO

María Corina Machado reaparece en Oslo, tras recibir Premio Nobel de la Paz: La ganadora del Premio Nobel de la Paz hizo una aparición pública después de llegar a Noruega

Reino Unido retoma cubrebocas por brote de gripe H3N2: Sistemas de salud en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido reportan hospitalizaciones sin precedentes

Intercepta Estados Unidos buque petrolero de Venezuela ‘más grande jamás incautado’: El presidente Trump confirmó el aseguramiento en lo que significa un nuevo capítulo de las tensiones entre Estados Unidos y México

COAHUILA

DIF Coahuila abrirá dos casas para jóvenes no adoptados al cumplir 18 años: Además de las dos casas de transición para adolescentes, se concretaron 12 adopciones recientes y hay otras 12 que iniciarán visitas.

Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila: Salud estatal atribuye el aumento de casos a una búsqueda más activa; garantizan abasto de retrovirales en los ocho centros especializados

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila: Salud estatal asegura que el riesgo es bajo y que México no registra casos del rebrote reportado en varios países

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡De ‘El Desaire’ a Sundance! Celebra Guillermo Alonso por la selección de la cinta mexicana ‘La Cazadora’: El actor juarense, quien formó parte del filme saltillense en 2023, compartió créditos con la mexicana Adriana Paz bajo la dirección de Suzanne Andrews en esta cinta que tendrá proyección en el importante festival en Estados Unidos

Tigres y Toluca abren la Final del Apertura 2025: fecha, sede y transmisión: Esta serie enfrenta al segundo y primer lugar de la fase regular y que marcará el primer paso rumbo al campeonato de la Liga MX

WWE: Unreal estrena temporada 2 en Netflix con el mexicano Penta como protagonista: La docuserie de WWE vuelve el 20 de enero de 2026 a Netflix con cinco episodios que muestran el proceso creativo, el drama backstage y el camino de superestrellas como Seth Rollins, Rhea Ripley y Cody Rhodes

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El fin de un hilo, la industria textil se deshace

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México: Debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe en México, miles de trabajadores se preguntan si ese día deberán de descansar o laborar

Temas


Enfermedades
política
Salud

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

