Las noticias más importantes del 10 de febrero en México

CLIMA

➔ Se aproxima un nuevo Frente Frío a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Niega Sheinbaum que canceló reunión con legisladores de EU: La mandataria aclaró que dicho encuentro nunca formó parte de su agenda oficial

➔ Se estanca México en Índice de Percepción de Corrupción en 2025: se ubica en lugar 141 de 182: Con datos de 2025, México fue el último lugar entre los países de la OCDE y en penúltimo de los países del G20

➔ Asesinan a sobrino del ‘Mayo’ Zambada, Sergio Cazares Zambada, en Sinaloa: Identifican a Sergio Cazares Zambada, sobrino del “Mayo” Zambada, como hombre asesinado en Culiacán

➔ Revisará Segob labor de nueva alcaldesa de Tequila, Jalisco: Claudia Sheinbaum: Ante presuntos vínculos con extorsiones en el municipio, la Presidenta dijo que fue elegida conforme a la ley, aunque se revisará el sentir de la ciudadanía

➔ SRE confirma suplantación externa de su número de teléfono; alerta por posibles fraudes: Se exhortó a no enviar dinero ni compartir datos personales por mensajes o llamadas, verificar cualquier contacto por canales oficiales, ignorar solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de fraude

MUNDO

➔ Oficiales de inmigración de Trump no responden en el Congreso sobre muertes en Mineápolis: Los demócratas insistieron en los excesos de los agentes federales y los republicanos destacaron la necesidad de controlar la inmigración ilegal que consideran peligrosa

➔ Concluye investigación del FBI que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos: Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos

➔ Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento: De acuerdo a un reporte menos del 14 % de los casi 400 mil migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales

COAHUILA

➔ SEMA Coahuila busca que empresas productoras de pet (y otros materiales) confinen los desechos de sus usuarios: La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila trabaja en el reglamento de la Ley de Economía Circular para aplicar la “responsabilidad ampliada del productor”.

➔ Saltillo: Realizan limpieza profunda en canal pluvial de la colonia San Ramón Ampliación: Las labores incluyeron retiro de basura, maleza, lodo y desechos acumulados

➔ Claudia Parra Saucedo asume la presidencia de AMPI Piedras Negras: La nueva dirigente impulsará capacitación, alianzas estratégicas y certeza jurídica en el sector inmobiliario

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Después del Super Bowl LX: la fórmula ya no es secreta: El Super Bowl LX no dejó una gran duda estratégica. La confirmó.

➔ Jann renace musicalmente y lleva su sonido de Saltillo a las playlists de Spotify: La cantante coahuilense presenta ‘Volver a Empezar’, un EP que marca una nueva etapa creativa y la posiciona en plataformas internacionales

➔ Encabeza La Firma el ‘Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026’: La arena 8 segundos será el escenario también de la presentación de David Olivares, La Costumbre, Grupo Renacidos y Dani Guajardo, quienes compartirán escenario en una velada

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

➔ Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción: La Conavi reiteró que no se requiere realizar ningún pago ni recurrir a gestores o intermediarios, ya que los apoyos se entregan de manera directa por el Gobierno de México