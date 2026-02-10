Las noticias más importantes del 10 de febrero en México

10 febrero 2026
/ 10 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 10 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 10 de febrero en México VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Niega Sheinbaum que canceló reunión con legisladores de EU: La mandataria aclaró que dicho encuentro nunca formó parte de su agenda oficial

Se estanca México en Índice de Percepción de Corrupción en 2025: se ubica en lugar 141 de 182: Con datos de 2025, México fue el último lugar entre los países de la OCDE y en penúltimo de los países del G20

Asesinan a sobrino del ‘Mayo’ Zambada, Sergio Cazares Zambada, en Sinaloa: Identifican a Sergio Cazares Zambada, sobrino del “Mayo” Zambada, como hombre asesinado en Culiacán

Revisará Segob labor de nueva alcaldesa de Tequila, Jalisco: Claudia Sheinbaum: Ante presuntos vínculos con extorsiones en el municipio, la Presidenta dijo que fue elegida conforme a la ley, aunque se revisará el sentir de la ciudadanía

SRE confirma suplantación externa de su número de teléfono; alerta por posibles fraudes: Se exhortó a no enviar dinero ni compartir datos personales por mensajes o llamadas, verificar cualquier contacto por canales oficiales, ignorar solicitudes sospechosas y reportar cualquier intento de fraude

MUNDO

Oficiales de inmigración de Trump no responden en el Congreso sobre muertes en Mineápolis: Los demócratas insistieron en los excesos de los agentes federales y los republicanos destacaron la necesidad de controlar la inmigración ilegal que consideran peligrosa

Concluye investigación del FBI que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos: Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos

Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento: De acuerdo a un reporte menos del 14 % de los casi 400 mil migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales

COAHUILA

SEMA Coahuila busca que empresas productoras de pet (y otros materiales) confinen los desechos de sus usuarios: La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila trabaja en el reglamento de la Ley de Economía Circular para aplicar la “responsabilidad ampliada del productor”.

Saltillo: Realizan limpieza profunda en canal pluvial de la colonia San Ramón Ampliación: Las labores incluyeron retiro de basura, maleza, lodo y desechos acumulados

Claudia Parra Saucedo asume la presidencia de AMPI Piedras Negras: La nueva dirigente impulsará capacitación, alianzas estratégicas y certeza jurídica en el sector inmobiliario

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Después del Super Bowl LX: la fórmula ya no es secreta: El Super Bowl LX no dejó una gran duda estratégica. La confirmó.

Jann renace musicalmente y lleva su sonido de Saltillo a las playlists de Spotify: La cantante coahuilense presenta ‘Volver a Empezar’, un EP que marca una nueva etapa creativa y la posiciona en plataformas internacionales

Encabeza La Firma el ‘Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026’: La arena 8 segundos será el escenario también de la presentación de David Olivares, La Costumbre, Grupo Renacidos y Dani Guajardo, quienes compartirán escenario en una velada

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción: La Conavi reiteró que no se requiere realizar ningún pago ni recurrir a gestores o intermediarios, ya que los apoyos se entregan de manera directa por el Gobierno de México

