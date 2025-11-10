Las noticias más importantes del 10 de noviembre en México

/ 10 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 10 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 10 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de aire polar cubrirá a México: Prepárese.... temperaturas de -15 grados, fuertes lluvias y evento norte, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco: La organización Reinserta alertó que el crimen organizado recluta y entrena a menores de edad con drogas y violencia para convertirlos en asesinos, e hizo un llamado urgente al Congreso a tipificar el delito de reclutamiento infantil

Monreal propone posponer debate sobre reforma de revocación de mandato: El presidente de la Junta de Coordinación Política atenderá la solicitud de la oposición para ampliar el debate sobre la reforma que busca adelantar la revocación presidencial a 2027

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán: La Conferencia Nacional de Gobernadores aseguró que el plan representa una oportunidad histórica para recuperar la paz en Michoacán y fortalecer el trabajo coordinado con el Gobierno Federal

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia: Inician operaciones coordinadas con el objetivo de frenar la violencia y restablecer el orden

‘Son casos distintos’... Sheinbaum descarta que la violencia afuera de estadios afecte en la Copa Mundial 2026: Claudia Sheinbaum afirmó que México garantizará la seguridad durante la Copa Mundial 2026. La SHCP ajusta los acuerdos fiscales con FIFA para asegurar un evento sin contratiempos legales ni económicos

MUNDO

Senadores de Estados Unidos aprueban la conclusión del cierre gubernamental de 41 días: Con la reapertura del gobierno federal de los Estados Unidos, funcionarios podrán recibir su nómina, después de casi 2 meses

Rechaza la Corte Suprema de EU anular la decisión que legalizó el matrimonio homosexual: Davis atrajo la atención nacional hacia el condado de Rowan en el este de Kentucky cuando rechazó a parejas del mismo sexo, diciendo que su fe le impedía cumplir con el fallo

Trump mandará soldados a tierras de Latinoamérica: ¿entrenamientos o estrategia militar en Panamá?: Ante la creciente tensión política de Venezuela y Estados Unidos, la presencia de unidades terrestres ha causado preocupación en usurarios y medios

COAHUILA

Violencia contra las mujeres aumenta en Coahuila por consumo de alcohol y drogas: La Secretaría de las Mujeres reporta mayor afluencia en centros de atención y denuncias durante temporadas de fiestas, y destaca la disponibilidad de la línea 075 para apoyo

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía: Las vacunas se aplican gratuitamente y con prioridad para menores de 5 años y adultos mayores de 60

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza: El subsistema cerrará el año con estabilidad en matrícula y sin cierres de planteles, aunque su plantilla enfrenta rezagos laborales y presión presupuestal

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vas a ir? Confirman concierto de Yandel en Saltillo para marzo de 2026: La venta de boletos estará disponible en boletito.com y en sucursales de JR Sombreros a partir del próximo 12 de noviembre

Así se jugarán las Semifinales del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil: Tigres enfrentará a Cruz Azul, mientras que América y Chivas protagonizarán una nueva edición del Clásico Nacional

América podría dejar el Estadio Ciudad de los Deportes por conciertos de Junior H: La cercanía entre ambos recintos impide la realización simultánea de eventos masivos, por lo que el club analiza opciones para cambiar de sede

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Diabetes tipo 1: aprender a vivir con insulina

Conavi arranca nuevo registro para Vivienda para el Bienestar: ¿Cuáles son los requisitos?: La tercera etapa de la primera fase de registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar inició el 10 de noviembre... Ubica el módulo, cumple con los requisitos y ¡regístrate!

Temas


Cierre De Gobierno
Crimen Organizado
política

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

