Las noticias más importantes del 11 de febrero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 11 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 11 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 11 de febrero en México VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima el nuevo Frente Frío 34 a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum dice no tener información sobre de uso de drones del narco en frontera de México-EU: Sheinbaum afirma no tener reportes sobre drones en la frontera México-EU, mientras autoridades de EU investigan posibles incursiones

Sostendrán reuniones en EU secretarios de Marina, Defensa y Seguridad: Claudia Sheinbaum: La Presidenta dio a conocer que participarán en un encuentro con el Comando Norte y otras reuniones ya programadas

Más de 27 mil cambios en la INE: sexo, nombre y ‘no binario’ crecen en el padrón electoral: La credencial para votar acumula miles de trámites de adecuación de datos vinculados a identidad de género

Acusan en CTM padrón ‘a modo’ y amenazan con frenar elección del nuevo líder: Un grupo interno exige ajustar reglas y padrón de votación, y no descarta aplazar la cita si no se corrigen discrepancias con los estatutos

En enero, costo de productos de la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 5.1%: Con base a las Líneas de Pobreza que Inegi mide mensualmente, se observó un aumento del precio de la canasta alimentaria urbana de 24.97 con respecto a diciembre 2025

MUNDO

Mujer de 18 años es identificada como autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá: Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria, una maestra, su madre y hermanastro

5 capos enviados de México a EU son investigados por ICE; tendrían nexos al CJNG y Cártel de Sinaloa: Los cinco reos investigados fueron enviados a Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2026, junto a otros 27 detenidos

Afirman que el Pentágono desactivó drones de cárteles mexicanos que volaron sobre espacio aéreo de El Paso: Los drones del cártel mexicano violaron el espacio aéreo y los militares tomaron medidas para desactivarlos

COAHUILA

Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos: Tras la declaración del gobernador, Manolo Jiménez en cuanto a reforzar filtros para candidatos, autoridades respaldan la idea de aplicar controles más estrictos a aspirantes a cargos públicos

Disminuyen matrimonios en Coahuila; aumentan las uniones libres: El número de asuntos en los juzgados se mantiene dentro del promedio histórico

Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo: Servicios Primarios detecta reincidencia, principalmente en el Centro, donde el servicio pasa tres veces al día

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer: La estrella de Dawson’s Creek fue diagnosticada con cáncer colorrectal en 2023 y decidió hacer público su padecimiento un año después

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa: Tras retomar su gira por Latinoamérica, Manu Chao podría regresar a México luego de más de una década de veto político

Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas: La empresa mexicana aseguró los derechos para emitir juegos de temporada regular, postemporada y Serie Mundial durante tres años, incluyendo el Clásico Mundial de Beisbol 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar: Fiebre, manchas y tos: cómo reconocer a tiempo el sarampión

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
política

Localizaciones


Canadá
Coahuila
México

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El colectivo señaló que en países como México, Colombia, Sudán o la República Democrática del Congo el reclutamiento forzado continúa.

Unicef: al menos cinco menores son reclutados cada día en contextos de conflicto armado
Según la AMIA, la producción de enero de 2026 se encuentra en el Top 5 de los mejores eneros desde que se tiene un registro histórico.

Concentraron SUV´s y Pick ups producción y exportaciones en México
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
El exconsejero jurídico de AMLO acusó al exvocero presidencial y actual coordinador de Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona.

Estalla choque en Morena: Ramírez niega nexos con ‘rey del huachicol’ y habla de campaña en su contra
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano
El análisis de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso muestra un panorama fiscal levemente peor que el estudio realizado en esta fecha del año pasado.

Empeorarán los déficits y la deuda en EU en la próxima década, según estudio
El Departamento de Defensa no habría informado a autoridades locales de los eventos de prueba en la zona.

Afirman que cierre de aeropuerto de El Paso fue para probar láser anti drones
El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista mientras vuela a bordo del Air Force One desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, a West Palm Beach, Florida.

Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud