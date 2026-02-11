Las noticias más importantes del 11 de febrero en México

CLIMA

➔ Se aproxima el nuevo Frente Frío 34 a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum dice no tener información sobre de uso de drones del narco en frontera de México-EU: Sheinbaum afirma no tener reportes sobre drones en la frontera México-EU, mientras autoridades de EU investigan posibles incursiones

➔ Sostendrán reuniones en EU secretarios de Marina, Defensa y Seguridad: Claudia Sheinbaum: La Presidenta dio a conocer que participarán en un encuentro con el Comando Norte y otras reuniones ya programadas

➔ Más de 27 mil cambios en la INE: sexo, nombre y ‘no binario’ crecen en el padrón electoral: La credencial para votar acumula miles de trámites de adecuación de datos vinculados a identidad de género

➔ Acusan en CTM padrón ‘a modo’ y amenazan con frenar elección del nuevo líder: Un grupo interno exige ajustar reglas y padrón de votación, y no descarta aplazar la cita si no se corrigen discrepancias con los estatutos

➔ En enero, costo de productos de la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 5.1%: Con base a las Líneas de Pobreza que Inegi mide mensualmente, se observó un aumento del precio de la canasta alimentaria urbana de 24.97 con respecto a diciembre 2025

MUNDO

➔ Mujer de 18 años es identificada como autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá: Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria, una maestra, su madre y hermanastro

➔ 5 capos enviados de México a EU son investigados por ICE; tendrían nexos al CJNG y Cártel de Sinaloa: Los cinco reos investigados fueron enviados a Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2026, junto a otros 27 detenidos

➔ Afirman que el Pentágono desactivó drones de cárteles mexicanos que volaron sobre espacio aéreo de El Paso: Los drones del cártel mexicano violaron el espacio aéreo y los militares tomaron medidas para desactivarlos

COAHUILA

➔ Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos: Tras la declaración del gobernador, Manolo Jiménez en cuanto a reforzar filtros para candidatos, autoridades respaldan la idea de aplicar controles más estrictos a aspirantes a cargos públicos

➔ Disminuyen matrimonios en Coahuila; aumentan las uniones libres: El número de asuntos en los juzgados se mantiene dentro del promedio histórico

➔ Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo: Servicios Primarios detecta reincidencia, principalmente en el Centro, donde el servicio pasa tres veces al día

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer: La estrella de Dawson’s Creek fue diagnosticada con cáncer colorrectal en 2023 y decidió hacer público su padecimiento un año después

➔ Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa: Tras retomar su gira por Latinoamérica, Manu Chao podría regresar a México luego de más de una década de veto político

➔ Televisa transmitirá la MLB en México tras acuerdo multianual con Grandes Ligas: La empresa mexicana aseguró los derechos para emitir juegos de temporada regular, postemporada y Serie Mundial durante tres años, incluyendo el Clásico Mundial de Beisbol 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Iyané: el regreso del guardián del desierto

➔ Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar: Fiebre, manchas y tos: cómo reconocer a tiempo el sarampión