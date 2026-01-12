Las noticias más importantes del 12 de enero en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío azota a México: Prepárese... provocarán temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México tras llamada con Trump: Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá intervención militar de Estados Unidos en México tras una llamada con Donald Trump y reiteró el rechazo al intervencionismo

➔ Coahuila en la corte tras extinción de fideicomisos por corrupción: Dichos fideicomisos, fueron extinguidos por el expresidente López Obrador bajo el argumento de que estaban relacionados con actos de corrupción.

➔ Caída drástica en vacunación 2024: provoca aumento de enfermedades en México: La disminución de las coberturas, que comenzó en 2016, registró una caída drástica en 2024, reflejándose en un aumento de enfermedades de letalidad y enfermedades prevenibles.

➔ ‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump: La Presidenta expresó confianza en que la revisión tendrá un balance positivo, aun con tensiones, luego de una llamada telefónica sostenida este lunes con el Presidente de EU

➔ Sheinbaum respalda a cónsules por protección a mexicanos frente a política migratoria de Trump: La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se reforzará la protección consular para garantizar la defensa de los connacionales

MUNDO

➔ Nicolás Maduro manda mensaje desde prisión en EU, según el hijo del líder chavista: “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, aseguró Maduro Guerra, citado en la nota de VTV

➔ Paramount demanda a Warner Bros. Discovery; busca revelar su acuerdo con Netflix: La batalla por Warner Bros Discovery se intensificó luego de que Paramount presentó una demanda solicitando transparencia sobre el pacto con Netflix

➔ China y la Unión Europea acuerdan medidas para la importación de vehículos eléctricos: El bloque había impuesto aranceles de hasta el 35.3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación sobre subvenciones

COAHUILA

➔ Alarma por consumo de refresco en México: 163 litros por persona al año: México lidera el consumo mundial de bebidas azucaradas, con un promedio anual de 163 litros por persona

➔ Detención de director de VANGUARDIA, evidencia un sistema de fabricación de delitos: Los periodistas Ciro Gómez Leyva de RadioFórmula y Luis Cárdenas de MVS, entrevistaron al Director General de Vanguardia en sus diferentes programas

➔ Descarta Salud Coahuila saturación hospitalaria por enfermedades respiratorias: Aunque los contagios aumentaron hasta 30 por ciento por la temporada invernal, la Secretaría de Salud informó que hay capacidad hospitalaria

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama: Entre drama y risas, figuras destacadas como Sylvia Pasquel, Humberto Zurita, Chantal Andere, Alberto Estrella y Laura Flores se presentarán ante la audiencia local con historias que recorrerán diversas plazas del país

➔ ¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes: El exboxeador aseguró que la conductora se encuentra bien de salud y pidió a la prensa no difundir versiones falsas sobre una supuesta “tutela” ejercida por su hermana y su cuñado

➔ FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026: El acuerdo que incluye la Copa Mundial de 2026 y otros torneos, tiene el objetivo de centralizar la información oficial y fortalecer la integridad de sus competiciones

ESPECIAL

➔ A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo: Se trata de operaciones en sucursales de más de 140 mil pesos en México; ABM recomendó el uso de al menos un dato biométrico

➔ Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?: Descubre cómo consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar de manera rápida y segura. Te mostramos los pasos en cajeros, app oficial y vía telefónica, con recomendaciones para proteger tus datos