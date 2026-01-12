Las noticias más importantes del 12 de enero en México

    Las noticias más importantes del 12 de enero en México
    Las noticias más importantes del 12 de enero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío azota a México: Prepárese... provocarán temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México tras llamada con Trump: Claudia Sheinbaum afirmó que no habrá intervención militar de Estados Unidos en México tras una llamada con Donald Trump y reiteró el rechazo al intervencionismo

Coahuila en la corte tras extinción de fideicomisos por corrupción: Dichos fideicomisos, fueron extinguidos por el expresidente López Obrador bajo el argumento de que estaban relacionados con actos de corrupción.

Caída drástica en vacunación 2024: provoca aumento de enfermedades en México: La disminución de las coberturas, que comenzó en 2016, registró una caída drástica en 2024, reflejándose en un aumento de enfermedades de letalidad y enfermedades prevenibles.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump: La Presidenta expresó confianza en que la revisión tendrá un balance positivo, aun con tensiones, luego de una llamada telefónica sostenida este lunes con el Presidente de EU

Sheinbaum respalda a cónsules por protección a mexicanos frente a política migratoria de Trump: La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se reforzará la protección consular para garantizar la defensa de los connacionales

MUNDO

Nicolás Maduro manda mensaje desde prisión en EU, según el hijo del líder chavista: “Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes”, aseguró Maduro Guerra, citado en la nota de VTV

Paramount demanda a Warner Bros. Discovery; busca revelar su acuerdo con Netflix: La batalla por Warner Bros Discovery se intensificó luego de que Paramount presentó una demanda solicitando transparencia sobre el pacto con Netflix

China y la Unión Europea acuerdan medidas para la importación de vehículos eléctricos: El bloque había impuesto aranceles de hasta el 35.3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación sobre subvenciones

COAHUILA

Alarma por consumo de refresco en México: 163 litros por persona al año: México lidera el consumo mundial de bebidas azucaradas, con un promedio anual de 163 litros por persona

Detención de director de VANGUARDIA, evidencia un sistema de fabricación de delitos: Los periodistas Ciro Gómez Leyva de RadioFórmula y Luis Cárdenas de MVS, entrevistaron al Director General de Vanguardia en sus diferentes programas

Descarta Salud Coahuila saturación hospitalaria por enfermedades respiratorias: Aunque los contagios aumentaron hasta 30 por ciento por la temporada invernal, la Secretaría de Salud informó que hay capacidad hospitalaria

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama: Entre drama y risas, figuras destacadas como Sylvia Pasquel, Humberto Zurita, Chantal Andere, Alberto Estrella y Laura Flores se presentarán ante la audiencia local con historias que recorrerán diversas plazas del país

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes: El exboxeador aseguró que la conductora se encuentra bien de salud y pidió a la prensa no difundir versiones falsas sobre una supuesta “tutela” ejercida por su hermana y su cuñado

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026: El acuerdo que incluye la Copa Mundial de 2026 y otros torneos, tiene el objetivo de centralizar la información oficial y fortalecer la integridad de sus competiciones

ESPECIAL

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo: Se trata de operaciones en sucursales de más de 140 mil pesos en México; ABM recomendó el uso de al menos un dato biométrico

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?: Descubre cómo consultar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar de manera rápida y segura. Te mostramos los pasos en cajeros, app oficial y vía telefónica, con recomendaciones para proteger tus datos

