Las noticias más importantes del 13 de enero en México

CLIMA

➔ Frentes fríos en México: ¿Cuántos le quedan a la temporada invernal según el SMN de Conagua?

MÉXICO

➔ Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump: Sheinbaum aseguró que algunos adversarios políticos esperaban que la conversación terminara mal para criticar a la presidenta

➔ Red de pistas aérea del CJNG sale a la luz tras captura en Nayarit: Operativos conjuntos de fuerzas federales permitieron hallar infraestructura no registrada asociada con el trasiego de estupefacientes, además de detenciones y aseguramientos

➔ Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. tras su detención por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan: Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan, y esposa de Carlos Manzo, marcó distancia con el exfuncionario municipal vinculado con el asesinato

➔ Registro de celulares es por seguridad, no para espiar, afirma Sheinbaum: La discusión sobre privacidad y seguridad volvió a la agenda pública con la entrada en vigor de una medida que involucra a millones de usuarios

➔ ‘Golpes mediáticos’: Sheinbaum anuncia ajustes y regulación: En medio del debate por la desinformación, el gobierno federal prepara un proceso para reforzar el derecho a la información

MUNDO

➔ Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’: El presidente afirmó que Estados Unidos no necesita de coches fabricados en Canadá y México

➔ Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’: Hasta ahora, por lo menos 734 personas han fallecido, de acuerdo a Human Rights Activists News Agency (HRANA), en las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de diciembre

➔ Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro: La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió la disputa legal sobre la defensa de Nicolás Maduro

COAHUILA

➔ Preside Manolo Jiménez Consejo de Seguridad en La Laguna: ‘Este 2026 pinta muy bien para Coahuila’: En La Laguna, revisan acciones para consolidar seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias

➔ Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA: El Congreso de Coahuila exhortó al Congreso de la Unión a impulsar de manera prioritaria una legislación integral en materia de inteligencia artificial, ante los riesgos que representa su uso sin regulación

➔ Depresión, una alerta de salud mental que crece en Coahuila: Especialista advierte sobre el aumento de casos y la urgencia de atender los síntomas a tiempo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Checo Pérez se prepara para el debut de Cadillac en la F1 en los test de Barcelona: La escudería estadounidense usará un diseño monocromático para proteger sus desarrollos aerodinámicos, mientras que la pintura definitiva se presentará durante el Super Bowl

➔ Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez quedan fuera del Australian Open 2026: Pacheco cayó ante Adolfo Vallejo y Sánchez frente a Silvia Ambrosio, mientras que cuatro mexicanos permanecen en el cuadro principal, incluyendo a Renata Zarazúa y los doblistas Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Reyes Varela

➔ ¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina: La periodista mexicana mostró en TikTok detalles de la habitación desde donde el cantante británico cayó en octubre de 2024

ESPECIAL

➔ El programa de certificación en inglés dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles en México para el Mundial: ¿Hablas inglés y trabajas en un restaurante u hotel? El Mundial 2026 es una oportunidad para certificarte en el idioma

➔ Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?: Conoce cuánto paga el IMSS por una incapacidad laboral, qué porcentaje del salario corresponde en caso de fractura y cuáles son los requisitos según la Ley Federal del Trabajo.