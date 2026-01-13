Las noticias más importantes del 13 de enero en México

Información
/ 13 enero 2026
    Las noticias más importantes del 13 de enero en México
    Las noticias más importantes del 13 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frentes fríos en México: ¿Cuántos le quedan a la temporada invernal según el SMN de Conagua?

MÉXICO

Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump: Sheinbaum aseguró que algunos adversarios políticos esperaban que la conversación terminara mal para criticar a la presidenta

Red de pistas aérea del CJNG sale a la luz tras captura en Nayarit: Operativos conjuntos de fuerzas federales permitieron hallar infraestructura no registrada asociada con el trasiego de estupefacientes, además de detenciones y aseguramientos

Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. tras su detención por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan: Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan, y esposa de Carlos Manzo, marcó distancia con el exfuncionario municipal vinculado con el asesinato

Registro de celulares es por seguridad, no para espiar, afirma Sheinbaum: La discusión sobre privacidad y seguridad volvió a la agenda pública con la entrada en vigor de una medida que involucra a millones de usuarios

‘Golpes mediáticos’: Sheinbaum anuncia ajustes y regulación: En medio del debate por la desinformación, el gobierno federal prepara un proceso para reforzar el derecho a la información

MUNDO

Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’: El presidente afirmó que Estados Unidos no necesita de coches fabricados en Canadá y México

Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’: Hasta ahora, por lo menos 734 personas han fallecido, de acuerdo a Human Rights Activists News Agency (HRANA), en las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de diciembre

Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro: La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió la disputa legal sobre la defensa de Nicolás Maduro

COAHUILA

Preside Manolo Jiménez Consejo de Seguridad en La Laguna: ‘Este 2026 pinta muy bien para Coahuila’: En La Laguna, revisan acciones para consolidar seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias

Desde el Congreso de Coahuila, llaman a Congreso de la Unión a regular IA: El Congreso de Coahuila exhortó al Congreso de la Unión a impulsar de manera prioritaria una legislación integral en materia de inteligencia artificial, ante los riesgos que representa su uso sin regulación

Depresión, una alerta de salud mental que crece en Coahuila: Especialista advierte sobre el aumento de casos y la urgencia de atender los síntomas a tiempo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Checo Pérez se prepara para el debut de Cadillac en la F1 en los test de Barcelona: La escudería estadounidense usará un diseño monocromático para proteger sus desarrollos aerodinámicos, mientras que la pintura definitiva se presentará durante el Super Bowl

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez quedan fuera del Australian Open 2026: Pacheco cayó ante Adolfo Vallejo y Sánchez frente a Silvia Ambrosio, mientras que cuatro mexicanos permanecen en el cuadro principal, incluyendo a Renata Zarazúa y los doblistas Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Reyes Varela

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina: La periodista mexicana mostró en TikTok detalles de la habitación desde donde el cantante británico cayó en octubre de 2024

ESPECIAL

El programa de certificación en inglés dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles en México para el Mundial: ¿Hablas inglés y trabajas en un restaurante u hotel? El Mundial 2026 es una oportunidad para certificarte en el idioma

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?: Conoce cuánto paga el IMSS por una incapacidad laboral, qué porcentaje del salario corresponde en caso de fractura y cuáles son los requisitos según la Ley Federal del Trabajo.

Temas


Crimen Organizado
política
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La mandataria explicó que estos críticos estaban a la espera de un contratiempo en la comunicación bilateral.

Asegura Sheinbaum que la oposición buscaba ‘una mala salida’ a la llamada con Trump
La alcaldesa sustituta de Uruapan afirmó que Samuel G. no formaba parte del Movimiento del Sombrero y que llegó al Ayuntamiento después del triunfo de Carlos Manzo, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato del exalcalde.

Grecia Quiroz se deslinda de Samuel G. tras su detención por el homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

Familia sufre intoxicación alimenticia tras comer pollo frito en Monterrey

Familia sufre intoxicación alimentaria tras comer pollo frito en Monterrey
Sheinbaum indicó que la política exterior de su gobierno seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional.

‘No tienen fuerza’: Sheinbaum señala al PRIAN por pedir ayuda extranjera
Un juez federal de Manhattan determinó que Bruce Fein no tenía base legal para representar a Nicolás Maduro y confirmó que Barry J. Pollack seguirá como su único defensor en el proceso por narcotráfico en Estados Unidos.

Juez en Nueva York retira a Bruce Fein y ratifica a Barry J. Pollack como abogado de Nicolás Maduro
Estudiantes abandonan la escuela secundaria Roosevelt durante una protesta, el lunes 12 de enero de 2026, en Minneapolis.

Implementa Trump durante el primer año de su segundo mandato un récord de 500 acciones migratorias
El presidente Donald Trump, previo a las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), afirmó que EU no necesita de dicho acuerdo comercial, ya que “es irrelevante”.

Trump dice que Estados Unidos no necesita el T-MEC: ‘es irrelevante’
Agentes federales detienen a una persona durante una protesta contra las redadas migratorias el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis.

Tensión en Minnesota se incrementa por los choques entre manifestantes y agentes federales