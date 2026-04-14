Las noticias más importantes del 14 de abril en México

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/ 14 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 14 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo Frente Frío 44 azotará a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, tornados, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial: Claudia Sheinbaum mostró apoyo al Papa León XIV por su postura de paz tras críticas de Donald Trump

Senado aprueba reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en el país: El dictamen avanzó a Diputados tras un debate con llamado a asignar recursos y con mensajes sobre coordinación entre autoridades

¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara: La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un aumento en el precio de la tortilla y aseguró que no hay condiciones para encarecer este alimento básico en el país

Asegura Sheinbaum que la GN ‘está haciendo un gran trabajo’ en la seguridad de las carreteras: Subrayan que existe coordinación permanente con las cámaras del sector, con el objetivo de mantener comunicación directa a través de las estructuras territoriales y estatales de seguridad

Detienen a 14 personas por presunta reventa de boletos en partido Pumas vs Mazatlán en CU: Siete menores de edad entre los asegurados durante operativo en el Estadio Olímpico Universitario

MUNDO

Pakistán propone 2da ronda de conversaciones EU-Irán; podrían celebrarse el jueves: Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales ha evitado la ruta

ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos: Junto con sus hermanos, Iván Guzmán formó la facción Los Chapitos, tras la división del cártel de Sinaloa por la captura de El Chapo

¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO): Un video se volvió tendencia en redes sociales, al verse a los escoltas del mandatario con un dispositivo que parece sacado de un videojuego

COAHUILA

Coahuila, el tercer estado donde la ciudadanía le quiere dedicar menos tiempo al trabajo: Encuesta del Inegi muestra que 28% de los trabajadores coahuilenses quiere reducir tiempo a actividades laborales

Suman dos establecimientos suspendidos por vender ‘sueros vitaminados’ en Coahuila: Autoridades aseguran productos sin procedencia y aplican cierres temporales; no hay personas hospitalizadas

Saltillo busca sumar 300 litros por segundo al suministro de agua: Busca Saltillo incrementar caudal de agua con nuevas fuentes y acciones del plan antisequía

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México (videos): El elenco de Malcolm el de en medio visitó México y participó en Venga la Alegría, donde la dinámica generó una reacción positiva entre los fans

México vs Serbia en Toluca: Fecha y sede del último partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026: La Selección confirmó que enfrentará a Serbia el jueves 4 de junio en el Nemesio Diez, en Toluca, en lo que será su último partido de preparación antes del debut en la Copa del Mundo 2026

¿Ya tienes tu boleto? Cuenta regresiva para Chayanne en Saltillo: Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de ‘Torero’ se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara: El precio de la tortilla subirá hasta 4 pesos en México. Conoce las causas, estados más afectados y cómo impacta en el gasto familiar

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La titular de la Semarnat vinculó la presión geopolítica sobre energéticos con la urgencia de fortalecer capacidades propias.

Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética
Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla en México y anuncia acciones para evitar alzas en productos básicos.

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Claudia Sheinbaum respaldó al Papa León XIV y defendió su llamado a la paz ante críticas de Trump

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EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN).

Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU
El artefacto de este escolta del presidente Donald Trump sorprendió a usuarios de redes sociales.

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Estados Unidos difunde cartel de ‘Se busca’ de Iván Guzmán

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