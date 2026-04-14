Las noticias más importantes del 14 de abril en México

CLIMA

➔ Nuevo Frente Frío 44 azotará a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, tornados, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial: Claudia Sheinbaum mostró apoyo al Papa León XIV por su postura de paz tras críticas de Donald Trump

➔ Senado aprueba reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en el país: El dictamen avanzó a Diputados tras un debate con llamado a asignar recursos y con mensajes sobre coordinación entre autoridades

➔ ¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara: La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un aumento en el precio de la tortilla y aseguró que no hay condiciones para encarecer este alimento básico en el país

➔ Asegura Sheinbaum que la GN ‘está haciendo un gran trabajo’ en la seguridad de las carreteras: Subrayan que existe coordinación permanente con las cámaras del sector, con el objetivo de mantener comunicación directa a través de las estructuras territoriales y estatales de seguridad

➔ Detienen a 14 personas por presunta reventa de boletos en partido Pumas vs Mazatlán en CU: Siete menores de edad entre los asegurados durante operativo en el Estadio Olímpico Universitario

MUNDO

➔ Pakistán propone 2da ronda de conversaciones EU-Irán; podrían celebrarse el jueves: Desde el inicio de la guerra, Irán ha reducido el tráfico marítimo, y la mayoría de los buques comerciales ha evitado la ruta

➔ ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos: Junto con sus hermanos, Iván Guzmán formó la facción Los Chapitos, tras la división del cártel de Sinaloa por la captura de El Chapo

➔ ¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO): Un video se volvió tendencia en redes sociales, al verse a los escoltas del mandatario con un dispositivo que parece sacado de un videojuego

COAHUILA

➔ Coahuila, el tercer estado donde la ciudadanía le quiere dedicar menos tiempo al trabajo: Encuesta del Inegi muestra que 28% de los trabajadores coahuilenses quiere reducir tiempo a actividades laborales

➔ Suman dos establecimientos suspendidos por vender ‘sueros vitaminados’ en Coahuila: Autoridades aseguran productos sin procedencia y aplican cierres temporales; no hay personas hospitalizadas

➔ Saltillo busca sumar 300 litros por segundo al suministro de agua: Busca Saltillo incrementar caudal de agua con nuevas fuentes y acciones del plan antisequía

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México (videos): El elenco de Malcolm el de en medio visitó México y participó en Venga la Alegría, donde la dinámica generó una reacción positiva entre los fans

➔ México vs Serbia en Toluca: Fecha y sede del último partido de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026: La Selección confirmó que enfrentará a Serbia el jueves 4 de junio en el Nemesio Diez, en Toluca, en lo que será su último partido de preparación antes del debut en la Copa del Mundo 2026

➔ ¿Ya tienes tu boleto? Cuenta regresiva para Chayanne en Saltillo: Será el próximo 25 de abril cuando el intérprete de ‘Torero’ se reencuentre con sus eternas quinceañeras y con nuevas generaciones de fans

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

➔ ¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara: El precio de la tortilla subirá hasta 4 pesos en México. Conoce las causas, estados más afectados y cómo impacta en el gasto familiar