Las noticias más importantes del 14 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 14 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum descarta impacto de acuerdo con la UE en revisión del T-MEC: Sostuvo que el nuevo entendimiento con Europa ampliará las oportunidades para las exportaciones mexicanas y fortalecerá la diversificación comercial del país

Víctor Rodríguez Padilla deja dirección de Pemex; llega Juan Carlos Carpio: Carpio Fragoso agradeció la confianza de la Presidenta y aseguró que enfocará su gestión en fortalecer a Pemex

Edith Guadalupe no acudió a edificio para entrevista de trabajo, fue por ‘motivos personales’, revela Fiscalía CDMX: De acuerdo con la fiscal capitalina, había tenido comunicación con Juan Jesús ‘N’ previamente a su feminicidio

‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores: El 15 de abril del 2026, la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores, falleció por heridas de balas en su residencia en Polanco, CDMX

Mientras decían que no había apagones, Marina del Pilar se queda sin luz en plena conferencia (Video): Un apagón sorprendió a Marina del Pilar durante una conferencia en Mexicali mientras funcionarios negaban crisis eléctrica. El hecho generó críticas y rechiflas

MUNDO

Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de intentar ‘reventar’ su viaje a México: Isabel Díaz Ayuso aseguró que Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez sabotearon su visita a México y la pusieron en riesgo.

Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares: Los dos líderes “acordaron que el estrecho de Ormux debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía”

Cuba sufre caída parcial de su sistema energético en medio de cerco petrolero impuesto por EU: El contexto energético empeoró esta semana incluso en las afueras de La Habana, adonde ya se producían largos apagones

COAHUILA

Detectan casos de gusano barrenador en Arteaga; alertan por posible contagio a humanos: Detectan plaga en mascota en la cabecera municipal

Destaca Manolo Jiménez trabajo en equipo para fortalecer seguridad y desarrollo en Coahuila: Durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, el gobernador Manolo Jiménez resaltó los avances de Coahuila en seguridad, generación de empleo e infraestructura

FGE analiza situación de madre de niñas arrolladas por tren en Saltillo; ‘intentaban abordarlo’: El incidente ocurrió cuando la familia guatemalteca intentaba abordar el tren en movimiento. Sobre el estatus jurídico de la madre, el Fiscal señaló que buscan llevar el caso con un enfoque humano

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

U2 se reúne con Claudia Sheinbaum durante la Copa Mundial de los Niños de la Calle 2026: Primero BTS el 6 de mayo, y ahora la presidenta Sheinbaum coincide con Bono y los integrantes de U2 en el Teatro Hidalgo de la CDMX

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Edith Márquez, Otaku Fest, concierto y recital: Otro fin de semana comienza y las diversas actividades se convierten en una opción de entretenimiento, distracción y convivencia entre familia y amigos

Mundial 2026: Anticipan un impacto económico de 2,730 mdd para México: La mayor parte será una derrama en consumo, pero también se reflejará en obras de infraestructura para las ciudades sede

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP? Esto se sabe: Ante las dudas sobre una posible extensión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya aclaró qué pasará con la fecha límite y las líneas que no sean registradas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Alfredo Ramírez Bedolla y Omar García Harfuch, encabezaron la reunión del Gabinete de Seguridad con Presidentes Municipales

Harfuch realiza reunión de seguridad con titulares de la Marina y Defensa en Michoacán
‘Fue un accidente’ declara Erika María ‘N’ sobre el asesinato de Carolina Flores

‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores
Sheinbaum reveló que Estados Unidos ha rechazado 36 solicitudes de extradición promovidas por México debido a la insuficiencia de pruebas presentadas.

Afirma Sheinbaum que gobierno de Trump ha negado 36 solicitudes de extradición
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vivió un momento incómodo luego de que un apagón interrumpiera una conferencia oficial en Mexicali, justo cuando autoridades estatales negaban fallas.

Mientras decían que no había apagones, Marina del Pilar se queda sin luz en plena conferencia (Video)
Isabel Díaz Ayuso acusó a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de afectar su agenda en México y poner en riesgo a su equipo.

Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de intentar ‘reventar’ su viaje a México
Es la segunda muerte que sacude a la compañía de cruceros en menos de una semana.

Un pasajero de Carnival Cruise muere tras saltar por la borda en el Caribe
Audias Flores Silva, mando del CJNG, fue detenido por autoridades mexicanas el pasado 27 de abril en Nayarit.

Amplía justicia de EU cargos contra ‘El Jardinero’
Trump contempló este año una operación de alto riesgo que consistía en enviar tropas terrestres a territorio iraní para recuperar el material nuclear.

El secretario de Energía, Chris Wright, advierte que Irán está ‘aterradoramente cerca’ de tener un arma nuclear