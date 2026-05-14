Las noticias más importantes del 14 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Negra a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum descarta impacto de acuerdo con la UE en revisión del T-MEC: Sostuvo que el nuevo entendimiento con Europa ampliará las oportunidades para las exportaciones mexicanas y fortalecerá la diversificación comercial del país

➔ Víctor Rodríguez Padilla deja dirección de Pemex; llega Juan Carlos Carpio: Carpio Fragoso agradeció la confianza de la Presidenta y aseguró que enfocará su gestión en fortalecer a Pemex

➔ Edith Guadalupe no acudió a edificio para entrevista de trabajo, fue por ‘motivos personales’, revela Fiscalía CDMX: De acuerdo con la fiscal capitalina, había tenido comunicación con Juan Jesús ‘N’ previamente a su feminicidio

➔ ‘Fue un accidente’ declara desde Venezuela, Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores: El 15 de abril del 2026, la exreina de belleza de Baja California, Carolina Flores, falleció por heridas de balas en su residencia en Polanco, CDMX

➔ Mientras decían que no había apagones, Marina del Pilar se queda sin luz en plena conferencia (Video): Un apagón sorprendió a Marina del Pilar durante una conferencia en Mexicali mientras funcionarios negaban crisis eléctrica. El hecho generó críticas y rechiflas

MUNDO

➔ Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de intentar ‘reventar’ su viaje a México: Isabel Díaz Ayuso aseguró que Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez sabotearon su visita a México y la pusieron en riesgo.

➔ Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares: Los dos líderes “acordaron que el estrecho de Ormux debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía”

➔ Cuba sufre caída parcial de su sistema energético en medio de cerco petrolero impuesto por EU: El contexto energético empeoró esta semana incluso en las afueras de La Habana, adonde ya se producían largos apagones

COAHUILA

➔ Detectan casos de gusano barrenador en Arteaga; alertan por posible contagio a humanos: Detectan plaga en mascota en la cabecera municipal

➔ Destaca Manolo Jiménez trabajo en equipo para fortalecer seguridad y desarrollo en Coahuila: Durante la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, el gobernador Manolo Jiménez resaltó los avances de Coahuila en seguridad, generación de empleo e infraestructura

➔ FGE analiza situación de madre de niñas arrolladas por tren en Saltillo; ‘intentaban abordarlo’: El incidente ocurrió cuando la familia guatemalteca intentaba abordar el tren en movimiento. Sobre el estatus jurídico de la madre, el Fiscal señaló que buscan llevar el caso con un enfoque humano

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ U2 se reúne con Claudia Sheinbaum durante la Copa Mundial de los Niños de la Calle 2026: Primero BTS el 6 de mayo, y ahora la presidenta Sheinbaum coincide con Bono y los integrantes de U2 en el Teatro Hidalgo de la CDMX

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Edith Márquez, Otaku Fest, concierto y recital: Otro fin de semana comienza y las diversas actividades se convierten en una opción de entretenimiento, distracción y convivencia entre familia y amigos

➔ Mundial 2026: Anticipan un impacto económico de 2,730 mdd para México: La mayor parte será una derrama en consumo, pero también se reflejará en obras de infraestructura para las ciudades sede

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

➔ ¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP? Esto se sabe: Ante las dudas sobre una posible extensión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya aclaró qué pasará con la fecha límite y las líneas que no sean registradas.