Las noticias más importantes del 14 de septiembre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 14 de septiembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Revelan video del presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo en Cuautla, Morelos: Las imágenes captan al sujeto minutos después de atacar con un arma blanca a la joven estudiante española cerca de la Casa de la Cultura.

Juana Barraza ‘La Mataviejitas’ y Sara Aldrete reaparecen en spot de diputada del PVEM desde Tepepan: Juana Barraza y Sara Aldrete aparecen en sillas de ruedas en un video de Rebeca Peralta, grabado durante una jornada de entrega de apoyos en Tepepan.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse: El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes a una Beca de Educación Superior.

Asesinan a maestra de preescolar en Escuinapa, Sinaloa; volvía de dejar a su hijo en la escuela: Sara “N”, maestra de preescolar, fue asesinada la mañana de este lunes cuando dos personas la interceptaron en momentos en que regresaba a su casa, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Congreso considera dar reversa al polémico ‘Pase Turístico’ en Nuevo León: Carlos de la Fuente dijo que esperaría que los alcaldes metropolitanos promuevan su eliminación, tras manifestaciones en contra de la medida.

INTERNACIONAL

‘¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!’; Alcalde de Nueva York asiste a desfile por Independencia de México: Se declaró “orgulloso de ser el primer alcalde de la ciudad de NYC en desfilar en el desfile del Día de la Independencia de México”.

Ante el temor de perder la libertad, los rusos siguen huyendo al extranjero: Los ataques ucranianos de este verano provocaron una crisis de combustible sin precedentes y asestaron golpes devastadores al pujante sector del comercio electrónico.

Trump dice que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz “rápido y a toda costa”, y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica.

COAHUILA

Prevén entre 53 y 56 frentes fríos para la próxima temporada en Coahuila: Protección Civil estatal anticipa una temporada de bajas temperaturas que se extenderá del 15 de septiembre de 2026 al 15 de mayo de 2027.

Proyecta Saltillo presupuesto superior a 5 mil 300 mdp para 2027: El alcalde Javier Díaz señaló que el proyecto todavía puede sufrir modificaciones antes de diciembre; analiza la psibilidad de solicitar un crédito por hasta 250 mdp.

Video y denuncia en redes sociales levantan polémica por presunta agresión a menor en taquería de Saltillo: Un aparente compañero denunció que el adolescente habría sido sujetado del cuello por el propietario del negocio durante una discusión laboral.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¿Pedro Vite merece un castigo? La polémica por su actitud durante el Himno Nacional en Chivas vs. Pumas: El ecuatoriano fue captado de espaldas a la bandera y realizando estiramientos durante el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Akron. Pumas aún no anuncia una sanción.

Hayden Panettiere: revelan que habría consumido fentanilo antes de su muerte: Una fuente citada por TMZ señala que la actriz habría consumido oxicodona que presuntamente estaba alterada con fentanilo.

Gana escritora coahuilense Carmen Ávila el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026: El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la obra ‘El esplendor del naufragio’ fue la ganadora de este galardón.

ESPECIALES

SEMANARIO | Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC: La Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, del Instituto Electoral de Coahuila, fue creada para diseñar e implementar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y la discriminación, así como fomentar la inclusión.

¿Te cobraron de más en Ticketmaster? Profeco informa qué cargos al comprar boletos sí son legales: Profeco afirmó que los cargos por servicio aplicados por empresas de venta de boletos son legales siempre que sean informados al consumidor antes de realizar el pago.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
La credencial blanca del IMSS identifica a las personas pensionadas y permite acceder a determinadas prestaciones, servicios, vales y descuentos.

Credencial blanca del IMSS: estos son los beneficios que tienes como pensionado
Con motivo del festivo de la Independencia de México, del 16 de septiembre, la operación de los bancos en el país experimentan modificaciones temporales en sus sucursales.

¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre? Los días de cierre en México por las fiestas patrias
Adultos mayores de 60 años con credencial INAPAM pueden acceder a opciones laborales en Walmart y Bodega Aurrerá mediante el programa de Vinculación Productiva.

¿Tienes INAPAM? Walmart y Bodega Aurrerá tienen oportunidades para adultos mayores en septiembre
Sydney Sweeney protagoniza la campaña publicitaria de Novig que generó críticas entre atletas de distintas disciplinas.

Campaña de Sydney Sweeney provoca críticas entre atletas por sexualización de las mujeres