Las noticias más importantes del 14 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Revelan video del presunto asesino de Claudia Tacoronte huyendo en Cuautla, Morelos: Las imágenes captan al sujeto minutos después de atacar con un arma blanca a la joven estudiante española cerca de la Casa de la Cultura.

→ Juana Barraza ‘La Mataviejitas’ y Sara Aldrete reaparecen en spot de diputada del PVEM desde Tepepan : Juana Barraza y Sara Aldrete aparecen en sillas de ruedas en un video de Rebeca Peralta, grabado durante una jornada de entrega de apoyos en Tepepan.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse : El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes a una Beca de Educación Superior.

→ Asesinan a maestra de preescolar en Escuinapa, Sinaloa; volvía de dejar a su hijo en la escuela : Sara “N”, maestra de preescolar, fue asesinada la mañana de este lunes cuando dos personas la interceptaron en momentos en que regresaba a su casa, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

→ Congreso considera dar reversa al polémico ‘Pase Turístico’ en Nuevo León : Carlos de la Fuente dijo que esperaría que los alcaldes metropolitanos promuevan su eliminación, tras manifestaciones en contra de la medida.

INTERNACIONAL

→ ‘¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!’; Alcalde de Nueva York asiste a desfile por Independencia de México : Se declaró “orgulloso de ser el primer alcalde de la ciudad de NYC en desfilar en el desfile del Día de la Independencia de México”.

→ Ante el temor de perder la libertad, los rusos siguen huyendo al extranjero : Los ataques ucranianos de este verano provocaron una crisis de combustible sin precedentes y asestaron golpes devastadores al pujante sector del comercio electrónico.

→ Trump dice que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán : El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz “rápido y a toda costa”, y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica.

COAHUILA

→ Prevén entre 53 y 56 frentes fríos para la próxima temporada en Coahuila : Protección Civil estatal anticipa una temporada de bajas temperaturas que se extenderá del 15 de septiembre de 2026 al 15 de mayo de 2027.

→ Proyecta Saltillo presupuesto superior a 5 mil 300 mdp para 2027: El alcalde Javier Díaz señaló que el proyecto todavía puede sufrir modificaciones antes de diciembre; analiza la psibilidad de solicitar un crédito por hasta 250 mdp.

→ Video y denuncia en redes sociales levantan polémica por presunta agresión a menor en taquería de Saltillo : Un aparente compañero denunció que el adolescente habría sido sujetado del cuello por el propietario del negocio durante una discusión laboral.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Pedro Vite merece un castigo? La polémica por su actitud durante el Himno Nacional en Chivas vs. Pumas : El ecuatoriano fue captado de espaldas a la bandera y realizando estiramientos durante el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Akron. Pumas aún no anuncia una sanción.

→ Hayden Panettiere: revelan que habría consumido fentanilo antes de su muerte: Una fuente citada por TMZ señala que la actriz habría consumido oxicodona que presuntamente estaba alterada con fentanilo.

→ Gana escritora coahuilense Carmen Ávila el Premio de Poesía Óscar Oliva 2026 : El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dio a conocer que la obra ‘El esplendor del naufragio’ fue la ganadora de este galardón.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC : La Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, del Instituto Electoral de Coahuila, fue creada para diseñar e implementar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y la discriminación, así como fomentar la inclusión.