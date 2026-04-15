Las noticias más importantes del 15 de abril en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional: El gobierno federal da dos meses a científicos para analizar la viabilidad del fracking en Coahuila, con énfasis en impacto ambiental y social antes de tomar una decisión

➔ Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas: Un especialista de la UAdeC asegura que el fracking en Texas no ha generado daños ambientales que afecten a Coahuila, destacando avances tecnológicos en la industria

➔ México: se anticipa que consumo privado de febrero y marzo de 2026 creció 2.1% a tasa anual: El IOCP pronosticó los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado con alzas para los datos del segundo y tercer mes de 2026

➔ Senado aprueba Ley Federal del Cine y el Audiovisual para fortalecer el cine mexicano: La Ley Federal del Cine y el Audiovisual busca darle mayor visibilidad e inversión a las producciones mexicanas en los cines, al igual que en los servicios de streaming

➔ ‘Fracking con enfoque social y ambiental’... UNAM, UAM y el IPN aportarán expertos para evaluar extracción de gas en Coahuila: Expertos de la UNAM, UAM y IPN evaluarán el fracking en México con criterios científicos, ambientales y sociales en un proceso clave para la política energética

MUNDO

➔ Caen 35% muertes por sobredosis en Estados Unidos; destacan cooperación de México: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, señaló que se ha logrado una reducción respecto al pico de más de 114 mil fallecimientos de 2023

➔ Trump acusa a su aliada Meloni de falta de valentía por no unirse a los ataques contra Irán: Estas declaraciones se producen mientras la primera ministra italiana suspende el acuerdo de defensa con Israel en medio de la creciente presión interna por el conflicto

➔ EU no renovará la relajación temporal de sanciones para petróleo ruso e iraní: Las exenciones para el crudo de Irán en tránsito marítimo expiran el próximo 19 de abril

COAHUILA

➔ Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026: Además de las categorías por género, se entregarán preseas a la trayectoria, reconocimiento post mortem y al mérito en periodismo cultural

➔ Con inversión de 45 millones de pesos, Saltillo refuerza su seguridad con nuevas patrullas y equipo policial: La entrega de unidades, chalecos y uniformes busca mejorar la capacidad de respuesta y las condiciones de trabajo de los elementos municipales

➔ Saltillo: reportan agua verde en el lago de la Alameda; pasará por limpieza semestral: Las autoridades municipales informaron que este miércoles se vaciará el agua del lago para pasar al mantenimiento del mismo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Ya tienes tu boleto? Saltillo recibirá la ‘Batalla de Campeones’ con figuras del freestyle nacional: El evento reunirá a referentes como Aczino y Jony Beltrán en el Auditorio Saltillo el 23 de mayo

➔ Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ confronta a Movimiento Ciudadano y desata debate por su elección por Morena: El actor denunció el uso de su imagen sin autorización, mientras usuarios reviven publicaciones donde expresa simpatía por Claudia Sheinbaum

➔ Comisión Disciplinaria investiga a Sergio Bueno por presuntos insultos a la árbitra Katia Itzel García: La Federación Mexicana abrió una investigación sobre Bueno, técnico de Mazatlán, por los presuntos comentarios misóginos contra la árbitra en el duelo ante Pumas; el caso tomó fuerza luego del pronunciamiento de Copred

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

➔ ¿Cómo bajar tu deuda en el Infonavit?: Debía 77 mil pesos y aumentó a ¡1 millón 388 mil!: El Infonavit lanza la Solución Integral, un esquema que busca reducir o liquidar deudas impagables, como el caso de una acreditada cuya deuda creció de 77 mil a más de un millón de pesos