Las noticias más importantes del 15 de abril en México

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/ 15 abril 2026
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    Las noticias más importantes del 15 de abril en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional: El gobierno federal da dos meses a científicos para analizar la viabilidad del fracking en Coahuila, con énfasis en impacto ambiental y social antes de tomar una decisión

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas: Un especialista de la UAdeC asegura que el fracking en Texas no ha generado daños ambientales que afecten a Coahuila, destacando avances tecnológicos en la industria

México: se anticipa que consumo privado de febrero y marzo de 2026 creció 2.1% a tasa anual: El IOCP pronosticó los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado con alzas para los datos del segundo y tercer mes de 2026

Senado aprueba Ley Federal del Cine y el Audiovisual para fortalecer el cine mexicano: La Ley Federal del Cine y el Audiovisual busca darle mayor visibilidad e inversión a las producciones mexicanas en los cines, al igual que en los servicios de streaming

‘Fracking con enfoque social y ambiental’... UNAM, UAM y el IPN aportarán expertos para evaluar extracción de gas en Coahuila: Expertos de la UNAM, UAM y IPN evaluarán el fracking en México con criterios científicos, ambientales y sociales en un proceso clave para la política energética

MUNDO

Caen 35% muertes por sobredosis en Estados Unidos; destacan cooperación de México: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, señaló que se ha logrado una reducción respecto al pico de más de 114 mil fallecimientos de 2023

Trump acusa a su aliada Meloni de falta de valentía por no unirse a los ataques contra Irán: Estas declaraciones se producen mientras la primera ministra italiana suspende el acuerdo de defensa con Israel en medio de la creciente presión interna por el conflicto

EU no renovará la relajación temporal de sanciones para petróleo ruso e iraní: Las exenciones para el crudo de Irán en tránsito marítimo expiran el próximo 19 de abril

COAHUILA

Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026: Además de las categorías por género, se entregarán preseas a la trayectoria, reconocimiento post mortem y al mérito en periodismo cultural

Con inversión de 45 millones de pesos, Saltillo refuerza su seguridad con nuevas patrullas y equipo policial: La entrega de unidades, chalecos y uniformes busca mejorar la capacidad de respuesta y las condiciones de trabajo de los elementos municipales

Saltillo: reportan agua verde en el lago de la Alameda; pasará por limpieza semestral: Las autoridades municipales informaron que este miércoles se vaciará el agua del lago para pasar al mantenimiento del mismo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Ya tienes tu boleto? Saltillo recibirá la ‘Batalla de Campeones’ con figuras del freestyle nacional: El evento reunirá a referentes como Aczino y Jony Beltrán en el Auditorio Saltillo el 23 de mayo

Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ confronta a Movimiento Ciudadano y desata debate por su elección por Morena: El actor denunció el uso de su imagen sin autorización, mientras usuarios reviven publicaciones donde expresa simpatía por Claudia Sheinbaum

Comisión Disciplinaria investiga a Sergio Bueno por presuntos insultos a la árbitra Katia Itzel García: La Federación Mexicana abrió una investigación sobre Bueno, técnico de Mazatlán, por los presuntos comentarios misóginos contra la árbitra en el duelo ante Pumas; el caso tomó fuerza luego del pronunciamiento de Copred

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Un migrante deportado regresa a casa... 35 años después

¿Cómo bajar tu deuda en el Infonavit?: Debía 77 mil pesos y aumentó a ¡1 millón 388 mil!: El Infonavit lanza la Solución Integral, un esquema que busca reducir o liquidar deudas impagables, como el caso de una acreditada cuya deuda creció de 77 mil a más de un millón de pesos

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum impulsa análisis científico sobre el fracking en Coahuila; expertos evaluarán su viabilidad en dos meses.

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional
Investigador de la UAdeC afirma que el fracking en Texas no afecta a Coahuila gracias a tecnologías modernas y control ambiental.

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas
El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”.

Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’
Un reporte atribuido a un periodista especializado describió una intrusión que habría comprometido una firma de ciberseguridad en Monterrey y datos sensibles de sus clientes.

Alerta por presunto hackeo: mencionan a Alsea (Starbucks y Domino’s) entre clientes expuestos
Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, mientras la policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela.

Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
John Barret (izquierda), próximo Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas junto al secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

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