Las noticias más importantes del 15 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?: Es parte de una estrategia de “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”

➔ Previo al juego del Mundial en Monterrey: Exigen investigar posible campo de exterminio: El colectivo exigió mayor presupuesto para operar la búsqueda de personas desaparecidas

➔ FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto: Hernán Bermúdez Requena es acusado de liderar el grupo delictivo ‘La Barredora’, el cual es señalado en casos de secuestro y extorsión

➔ Sheinbaum confirma a la senadora Laura Itzel Castillo como nueva Secretaria de las Mujeres: Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo será la nueva secretaria de las Mujeres cuando termine su responsabilidad legislativa

➔ Reforma a Ley de Vivienda reconoce derecho a una casa adecuada: Edna Elena Vega: Edna Elena Vega destacó los cambios a la Ley de Vivienda que reconocen el derecho a una vivienda adecuada con criterios de accesibilidad y bienestar

MUNDO

➔ Se salta Macron el programa previsto y no recibe a Trump en persona a su llegada al G7: En la agenda provisional del encuentro aparecía que el presidente estadounidense iba a ser el único mandatario en ser recibido personalmente por el mandatario francés

➔ Inicia Cumbre del G7 en Francia ¿Cuál será la agenda de estos países y su rol geopolítico?: Las guerras en Irán y Ucrania, la incertidumbre comercial mundial, así como el boom de la IA, serán temas a discutir por parte de este grupo internacional

➔ ‘Aquí está la información, ve a buscarlos’: ¿Cómo colaboró México con EU para atrapar a ‘El Mencho’?: Sara Carter reconoció la disposición de México para apoyar, dejó claro que si colaboraron en las instrucciones del operativo

COAHUILA

➔ PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas: Señala que la amplia diferencia en las votaciones refleja una decisión ciudadana inequívoca y llama a preservar la confianza institucional

➔ Definición de alcalde sustituto en Torreón será antes de terminar el mes de junio, señala Manolo Jiménez: El elegido deberá tener una capacidad probada para gestionar los servicios públicos y garantizar la seguridad ciudadana

➔ Saltillo: descartan vinculación a proceso contra funcionario en caso de presunto abuso: Activista lamentó la decisión de la autoridad judicial y consideró que se dejó de lado los derechos de las menores involucradas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ El Fan Fest vibra al compás de Payaso de Rodeo en Nuevo León: La agrupación cerró la primera semana de actividades del Fan Fest Monterrey

➔ Saraperos recibe a Olmecas de Tabasco, líder de la Zona Sur de la LMB: Impulsados por una barrida sobre El Águila de Veracruz y una racha de cinco victorias consecutivas, Saltillo regresa al Francisco I. Madero para enfrentar a uno de los equipos más sólidos de la Liga Mexicana de Beisbol

➔ Destituyen a dirigente de ingenieros en Jalisco tras gesto racista durante partido del Mundial 2026: Ulises Bernal Miramontes fue separado de su cargo después de ser captado gesticulando detrás de una influencer, como si él fuera asiático, durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

➔ Canícula en México 2026: ¿Cuándo llega el periodo más caluroso del año y qué impacto tendrá?: Descubre las fechas estimadas para este 2026, los mitos que rodean su duración, los estados que registrarán temperaturas extremas debido a la influencia del fenómeno de El Niño y el curioso origen histórico de su nombre.

➔ Mundial 2026: México registra histórico aumento del 3,500% en decomisos de productos pirata: La Fiscalía General de la República (FGR) y el IMPI intensifican operativos contra el mercado ilegal en el marco de la Copa del Mundo.