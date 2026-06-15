Las noticias más importantes del 15 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 15 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?: Es parte de una estrategia de “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”

Previo al juego del Mundial en Monterrey: Exigen investigar posible campo de exterminio: El colectivo exigió mayor presupuesto para operar la búsqueda de personas desaparecidas

FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto: Hernán Bermúdez Requena es acusado de liderar el grupo delictivo ‘La Barredora’, el cual es señalado en casos de secuestro y extorsión

Sheinbaum confirma a la senadora Laura Itzel Castillo como nueva Secretaria de las Mujeres: Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo será la nueva secretaria de las Mujeres cuando termine su responsabilidad legislativa

Reforma a Ley de Vivienda reconoce derecho a una casa adecuada: Edna Elena Vega: Edna Elena Vega destacó los cambios a la Ley de Vivienda que reconocen el derecho a una vivienda adecuada con criterios de accesibilidad y bienestar

MUNDO

Se salta Macron el programa previsto y no recibe a Trump en persona a su llegada al G7: En la agenda provisional del encuentro aparecía que el presidente estadounidense iba a ser el único mandatario en ser recibido personalmente por el mandatario francés

Inicia Cumbre del G7 en Francia ¿Cuál será la agenda de estos países y su rol geopolítico?: Las guerras en Irán y Ucrania, la incertidumbre comercial mundial, así como el boom de la IA, serán temas a discutir por parte de este grupo internacional

‘Aquí está la información, ve a buscarlos’: ¿Cómo colaboró México con EU para atrapar a ‘El Mencho’?: Sara Carter reconoció la disposición de México para apoyar, dejó claro que si colaboraron en las instrucciones del operativo

COAHUILA

PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas: Señala que la amplia diferencia en las votaciones refleja una decisión ciudadana inequívoca y llama a preservar la confianza institucional

Definición de alcalde sustituto en Torreón será antes de terminar el mes de junio, señala Manolo Jiménez: El elegido deberá tener una capacidad probada para gestionar los servicios públicos y garantizar la seguridad ciudadana

Saltillo: descartan vinculación a proceso contra funcionario en caso de presunto abuso: Activista lamentó la decisión de la autoridad judicial y consideró que se dejó de lado los derechos de las menores involucradas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

El Fan Fest vibra al compás de Payaso de Rodeo en Nuevo León: La agrupación cerró la primera semana de actividades del Fan Fest Monterrey

Saraperos recibe a Olmecas de Tabasco, líder de la Zona Sur de la LMB: Impulsados por una barrida sobre El Águila de Veracruz y una racha de cinco victorias consecutivas, Saltillo regresa al Francisco I. Madero para enfrentar a uno de los equipos más sólidos de la Liga Mexicana de Beisbol

Destituyen a dirigente de ingenieros en Jalisco tras gesto racista durante partido del Mundial 2026: Ulises Bernal Miramontes fue separado de su cargo después de ser captado gesticulando detrás de una influencer, como si él fuera asiático, durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

Canícula en México 2026: ¿Cuándo llega el periodo más caluroso del año y qué impacto tendrá?: Descubre las fechas estimadas para este 2026, los mitos que rodean su duración, los estados que registrarán temperaturas extremas debido a la influencia del fenómeno de El Niño y el curioso origen histórico de su nombre.

Mundial 2026: México registra histórico aumento del 3,500% en decomisos de productos pirata: La Fiscalía General de la República (FGR) y el IMPI intensifican operativos contra el mercado ilegal en el marco de la Copa del Mundo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Iván “N”, alias “El 24”, fue detenido en Sinaloa durante operativos que dejaron decomisos de armas, explosivos, cartuchos y sustancias para drogas.

Cae ‘El 24’, líder regional de grupo criminal en Sinaloa; aseguran arsenal y explosivos en operativos

Autoridades de Michoacán investigan la interpretación de un narcocorrido en el Congreso estatal durante evento del Día del Padre; analizan posible apología del delito en recinto legislativo.

Investigan a presidente del Congreso de Michoacán por interpretación de narcocorrido en recinto legislativo
¿Le darán 154 años a Hernán Bermúdez Requena?

FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

El CEN de Morena, bajo la dirigencia de Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido.

¿Quién es Manuel Zavala, el nuevo secretario de Organización que releva a Andy López Beltrán en Morena?
El gobernador de California, Gavin Newsom, habla durante una conferencia de prensa el 14 de agosto de 2025 en Los Ángeles.

Gobernador de California afirma que Departamento de Justicia de Trump lo investiga a él y su esposa
El presidente Donald Trump durante e al evento UFC Freedom 250 junto al presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White (i), y la primera dama Melania Trump en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington.

El ‘emperador Trump’ celebra sus 80 años convirtiendo la Casa Blanca en un Coliseo de lucha UFC
En comparación con mayo de 2025, la producción industrial de la mayor economía del mundo se ubicó por encima de su nivel de hace un año.

La producción industrial en EU crece ligeramente un 0.1% en mayo
La zar antidrogas de EU, Sara Carter, ofreció más detalles de la cooperación que ha visto de parte del Gobierno de México, como operación de captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

‘Aquí está la información, ve a buscarlos’: ¿Cómo colaboró México con EU para atrapar a ‘El Mencho’?