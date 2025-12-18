Las noticias más importantes del 18 de diciembre en México

/ 18 diciembre 2025
    Las noticias más importantes del 18 de diciembre en México
    Las noticias más importantes del 18 de diciembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío cubrirá a México: Prepárese....temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Reportan hackeo de base de datos de trabajadores del IMSS en Nuevo León; ofrecen 476 mil registros: Advierten sobre la presunta venta de datos personales de trabajadores del IMSS en Nuevo León; IMSS investiga filtración

Considera Sheinbaum que ‘Ley Esposa’ no necesariamente beneficia a mujeres: La Presidenta pidió a Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, revisar reforma aprobada en SLP, que obliga a postular mujeres en 2027

Ataques de EU a narcolanchas eran originalmente contra cárteles mexicanos: WP: Señala reportaje de diario estadounidense que, sin embargo, conforme avanzó la cooperación de México y EU en seguridad, se reorientó el plan de ataques

Estima Inegi caída de 1.5 por ciento de actividades secundarias en noviembre de 2025: El IGAE reveló una baja en el sector manufacturero mensual; hay variación anual positiva en actividades terciarias

Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes: Criticó que se haya vuelto a criminalizar a las personas migrantes

MUNDO

Trump insiste que no necesita al Congreso para atacar a cárteles en Venezuela: Aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo

Gobierno de Trump restringe atención médica para menores transgénero: De entrar en vigor, estas reglas bloquearían pagos a proveedores de salud y hospitales que brindan atención médica de género a niños

Los precios al consumidor en EEUU bajaron en noviembre: El Departamento de Trabajo reportó que su índice de precios al consumidor aumentó 2.7% en noviembre en comparación con el año anterior

COAHUILA

Catean tres domicilios en Parras, Coahuila; una mujer fue detenida: Los domicilios quedaron asegurados y sellados por el Ministerio Público, que posteriormente dará más detalles del caso

Monclova retoma campaña contra la explotación infantil en cruceros; usos y costumbres no la justifican: Pronnif reconoce una problemática compleja ligada a movilidad, pobreza y explotación

Saltillo: abre AMPI oficina física; membresía creció 65% en 2025: La oficina permitirá la capacitación de los miembros de la asociación en temas legales y de certificación

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’: Aunque el ritmo de actividades disminuye en diciembre, aún hay opciones para aprovechar el inicio de las vacaciones escolares antes de las celebraciones familiares

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona: El filme protagonizado por Vico Escorcia y rodado en Saltillo, coproducido por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, compite por un nuevo reconocimiento internacional

Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami: El youtuber convertido en boxeador se mide este viernes al excampeón mundial de los pesos pesados en Miami, en un combate profesional que ha dividido opiniones y promete romper récords de audiencia

ESPECIAL

SAT podría multar con hasta 11 mil pesos a estos contribuyentes sin Buzón Tributario habilitado: El Buzón Tributario es el principal canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes; su falta de habilitación podría derivar en sanciones económicas

Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026: La CURP Biométrica busca fortalecer la seguridad de la identidad legal y reducir fraudes, suplantaciones y duplicidades.

