Las noticias más importantes del 18 de diciembre en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío cubrirá a México: Prepárese....temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Reportan hackeo de base de datos de trabajadores del IMSS en Nuevo León; ofrecen 476 mil registros: Advierten sobre la presunta venta de datos personales de trabajadores del IMSS en Nuevo León; IMSS investiga filtración

➔ Considera Sheinbaum que ‘Ley Esposa’ no necesariamente beneficia a mujeres: La Presidenta pidió a Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, revisar reforma aprobada en SLP, que obliga a postular mujeres en 2027

➔ Ataques de EU a narcolanchas eran originalmente contra cárteles mexicanos: WP: Señala reportaje de diario estadounidense que, sin embargo, conforme avanzó la cooperación de México y EU en seguridad, se reorientó el plan de ataques

➔ Estima Inegi caída de 1.5 por ciento de actividades secundarias en noviembre de 2025: El IGAE reveló una baja en el sector manufacturero mensual; hay variación anual positiva en actividades terciarias

➔ Manifiesta desacuerdo Sheinbaum en criminalización de Trump a migrantes: Criticó que se haya vuelto a criminalizar a las personas migrantes

MUNDO

➔ Trump insiste que no necesita al Congreso para atacar a cárteles en Venezuela: Aunque a su vez admitió que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo

➔ Gobierno de Trump restringe atención médica para menores transgénero: De entrar en vigor, estas reglas bloquearían pagos a proveedores de salud y hospitales que brindan atención médica de género a niños

➔ Los precios al consumidor en EEUU bajaron en noviembre: El Departamento de Trabajo reportó que su índice de precios al consumidor aumentó 2.7% en noviembre en comparación con el año anterior

COAHUILA

➔ Catean tres domicilios en Parras, Coahuila; una mujer fue detenida: Los domicilios quedaron asegurados y sellados por el Ministerio Público, que posteriormente dará más detalles del caso

➔ Monclova retoma campaña contra la explotación infantil en cruceros; usos y costumbres no la justifican: Pronnif reconoce una problemática compleja ligada a movilidad, pobreza y explotación

➔ Saltillo: abre AMPI oficina física; membresía creció 65% en 2025: La oficina permitirá la capacitación de los miembros de la asociación en temas legales y de certificación

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’: Aunque el ritmo de actividades disminuye en diciembre, aún hay opciones para aprovechar el inicio de las vacaciones escolares antes de las celebraciones familiares

➔ ¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona: El filme protagonizado por Vico Escorcia y rodado en Saltillo, coproducido por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, compite por un nuevo reconocimiento internacional

➔ Jake Paul vs Anthony Joshua: previa, horario y todo lo que debes saber de la pelea en Miami: El youtuber convertido en boxeador se mide este viernes al excampeón mundial de los pesos pesados en Miami, en un combate profesional que ha dividido opiniones y promete romper récords de audiencia

ESPECIAL

➔ SAT podría multar con hasta 11 mil pesos a estos contribuyentes sin Buzón Tributario habilitado: El Buzón Tributario es el principal canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes; su falta de habilitación podría derivar en sanciones económicas

➔ Sin CURP Biométrica no hay trámite: lo que cambiará en México a partir de 2026: La CURP Biométrica busca fortalecer la seguridad de la identidad legal y reducir fraudes, suplantaciones y duplicidades.