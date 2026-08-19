Las noticias más importantes del 19 de agosto en México

CLIMA

➔ Alerta meteorológica: Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y temperaturas mínimas de 5 grados: El SMN prevé lluvias intensas, bajas temperaturas, calor extremo, fuertes vientos y oleaje elevado durante este miércoles por la influencia de diversos sistemas..

MÉXICO

➔ Narcobloqueos en Michoacán derivan de operativo para detener objetivos prioritarios: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum informó que los bloqueos y vehículos incendiados en Michoacán derivaron de un operativo de las Fuerzas Armadas.

➔ Caen 9 del CJNG en Michoacán, entre ellos hija y pareja del ‘Tío Lako’: Autoridades ejecutaron operativos en Tanhuato y Ecuandureo, que derivaron en las detenciones y narcobloqueos.

➔ Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada: Testigo clave del secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, que concluyó en su arresto en Estados Unidos, y chofer del exalcalde.

➔ México da seguimiento a 17 muertes de connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE: México mantiene 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE y busca esclarecer cada caso

➔ ¿Quién es ‘El Tío Lako’? El líder regional del CJNG cuyas hija y novia fueron detenidas en Michoacán: Persona de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho y líder del grupo criminal “Los Guerrero”

MUNDO

➔ ¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos: La fiscalía sostiene que Lindsay Clancy mató deliberadamente a sus tres hijos.

➔ Aseguran elementos de la Patrulla Fronteriza de EU que protegen los derechos humanos de los migrantes: Para el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson, John Morris, además de proteger la franja, “es una misión de seguridad nacional”.

➔ Advierten médicos que por la orden ejecutiva de Trump sobre las vacunas va aumentar el miedo y pondrá en peligro a los niños: Muchos médicos temen que la reticencia a vacunarse siga aumentando.

COAHUILA

➔ Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Litzy, de 26 años, dejará este miércoles la Clínica 2 del IMSS tras sobrevivir al ataque que cobró la vida de tres integrantes de su familia.

➔ ¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Tras semanas en estado crítico, Litzy deja el hospital para continuar su recuperación en casa y reunirse con su hijo.

➔ Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial: Este miércoles la joven fue dada de alta de la clínica del IMSS; ante las graves secuelas de la sobreviviente, Poder Judicial indica que la joven tendrá apoyo.

➔ Competidora saltillense de Master Chef está denunciada por violencia contra otra mujer: La agresión contra la responsable de un bar del Centro de Saltillo ocurrió en abril de 2025. Michelle ‘N’ habría estado alcoholizada, “me dio un golpe con el puño cerrado y ni siquiera fue para dar una disculpa”; Fiscalía de Coahuila no ha brindado avances.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Luis R. Conríquez cancela presentación programada en Saltillo: Los organizadores anunciaron que posteriormente informarán el procedimiento para el reembolso.

➔ ¡La ‘Hormiga’ vuela a Europa! Olympiacos compra a Armando González por 12 MDD: El Rebaño conservará el 20% de la carta del canterano, quien firmaría por cinco años y deberá superar los exámenes médicos antes de ser presentado.

➔ ¿Es neta? Denuncia grupo cristiano a Netflix por ‘KPop Demon Hunters’: La agrupación estadounidense asegura que el uso del nombre en la producción y sus proyectos derivados limita sus actividades artísticas y provoca confusión entre sus fanáticos.

➔ Isaac del Toro vuela en Alemania: gana el prólogo y toma el liderato: El bajacaliforniano firmó su décima victoria de 2026 con un explosivo recorrido de 2.6 kilómetros y ahora defenderá una ventaja mínima.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Custodios de su propia tierra

➔ Registro de líneas móviles terminación 1, 2 y 3: estas son las fechas límite para evitar la suspensión en 2026: Usuarios con líneas terminadas en 1, 2 o 3 deberán completar su registro en agosto y septiembre para evitar la suspensión del servicio.