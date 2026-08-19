Las noticias más importantes del 19 de agosto en México

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    Las noticias más importantes del 19 de agosto en México
    Las noticias más importantes del 19 de agosto en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. ARCHIVO VANGUARDIA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Alerta meteorológica: Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y temperaturas mínimas de 5 grados: El SMN prevé lluvias intensas, bajas temperaturas, calor extremo, fuertes vientos y oleaje elevado durante este miércoles por la influencia de diversos sistemas..

MÉXICO

Narcobloqueos en Michoacán derivan de operativo para detener objetivos prioritarios: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum informó que los bloqueos y vehículos incendiados en Michoacán derivaron de un operativo de las Fuerzas Armadas.

Caen 9 del CJNG en Michoacán, entre ellos hija y pareja del ‘Tío Lako’: Autoridades ejecutaron operativos en Tanhuato y Ecuandureo, que derivaron en las detenciones y narcobloqueos.

Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada: Testigo clave del secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, que concluyó en su arresto en Estados Unidos, y chofer del exalcalde.

México da seguimiento a 17 muertes de connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE: México mantiene 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia de ICE y busca esclarecer cada caso

¿Quién es ‘El Tío Lako’? El líder regional del CJNG cuyas hija y novia fueron detenidas en Michoacán: Persona de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho y líder del grupo criminal “Los Guerrero”

MUNDO

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos: La fiscalía sostiene que Lindsay Clancy mató deliberadamente a sus tres hijos.

Aseguran elementos de la Patrulla Fronteriza de EU que protegen los derechos humanos de los migrantes: Para el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson, John Morris, además de proteger la franja, “es una misión de seguridad nacional”.

Advierten médicos que por la orden ejecutiva de Trump sobre las vacunas va aumentar el miedo y pondrá en peligro a los niños: Muchos médicos temen que la reticencia a vacunarse siga aumentando.

COAHUILA

Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Litzy, de 26 años, dejará este miércoles la Clínica 2 del IMSS tras sobrevivir al ataque que cobró la vida de tres integrantes de su familia.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Tras semanas en estado crítico, Litzy deja el hospital para continuar su recuperación en casa y reunirse con su hijo.

Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial: Este miércoles la joven fue dada de alta de la clínica del IMSS; ante las graves secuelas de la sobreviviente, Poder Judicial indica que la joven tendrá apoyo.

Competidora saltillense de Master Chef está denunciada por violencia contra otra mujer: La agresión contra la responsable de un bar del Centro de Saltillo ocurrió en abril de 2025. Michelle ‘N’ habría estado alcoholizada, “me dio un golpe con el puño cerrado y ni siquiera fue para dar una disculpa”; Fiscalía de Coahuila no ha brindado avances.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Luis R. Conríquez cancela presentación programada en Saltillo: Los organizadores anunciaron que posteriormente informarán el procedimiento para el reembolso.

¡La ‘Hormiga’ vuela a Europa! Olympiacos compra a Armando González por 12 MDD: El Rebaño conservará el 20% de la carta del canterano, quien firmaría por cinco años y deberá superar los exámenes médicos antes de ser presentado.

¿Es neta? Denuncia grupo cristiano a Netflix por ‘KPop Demon Hunters’: La agrupación estadounidense asegura que el uso del nombre en la producción y sus proyectos derivados limita sus actividades artísticas y provoca confusión entre sus fanáticos.

Isaac del Toro vuela en Alemania: gana el prólogo y toma el liderato: El bajacaliforniano firmó su décima victoria de 2026 con un explosivo recorrido de 2.6 kilómetros y ahora defenderá una ventaja mínima.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Custodios de su propia tierra

Registro de líneas móviles terminación 1, 2 y 3: estas son las fechas límite para evitar la suspensión en 2026: Usuarios con líneas terminadas en 1, 2 o 3 deberán completar su registro en agosto y septiembre para evitar la suspensión del servicio.

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Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La FGR dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada
Litzy, de 26 años, sobrevivió al ataque de Chad (en la imagen), y este miércoles será dada de alta de la Clínica 2 del IMSS tras varias semanas hospitalizada.

Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
‘El Tío Lako’ es identificado como jefe regional del CJNG y se le señala de ordenar ataques a elementos de GN tras detención de ‘El Mencho’.

Caen 9 del CJNG en Michoacán, entre ellos hija y pareja del ‘Tío Lako’
El lugar donde se cometió el multihomicidio por un exmilitar se origen estadounidemse, sigue resguardado por las autoridades.

Juicio garantizará la reparación integral del daño para Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo: Poder Judicial
Carta a Mamá Socky

Carta a Mamá Socky
Michelle “N”, originaria de Saltillo, participa en “Master Chef 24/7 México” y se encuentra entre las ocho concursantes que buscan avanzar hacia la final.

Competidora saltillense de Master Chef está denunciada por violencia contra otra mujer
A 15 años del ataque al Casino Royale a manos de presuntos miembros del grupo de los Zetas solo se ha dictado una sentencia en el caso que dejó la muerte de 52 personas.

Deudos de las víctimas del Casino Royale claman justicia; solo hay un sentenciado a 15 años de la tragedia
Nelson Sahiel Cedillo busca consolidarse en el futbol profesional después de dar sus primeros pasos en la Liga MX.

¿Quién es Nelson Sahiel Cedillo? El saltillense que apunta al Mundial Sub-20 y Los Ángeles 2028