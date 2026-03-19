Las noticias más importantes del 19 de marzo en México

CLIMA

➔ México tendrá lluvias en el sureste y temperaturas de hasta 45 grados: Prepárese...se prevén lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, así como el inicio de una nueva onda de calor en el noroeste del territorio nacional, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Descarta Sheinbaum ceder en soberanía en revisión de T-MEC: La Presidenta dijo que México va a mantener su postura en sectores considerados estratégicos, como es el caso de la industria automotriz

➔ Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa: La SSPC y Marina desmintieron la detención de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’, horas después de que Latinus confirmara su detención

➔ Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania: La Presidenta de México se reúne en Cancún con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier para revisar avances y pendientes de relación bilateral

➔ Presunto jefe de sicarios de La Mayiza es abatido, tras persecución en Manzanillo: Señalan que César Gabriel Zepeda Guzmán era perseguido por civiles armados, lo que concluyó en su fallecimiento

➔ Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos: En un reflejo de cooperación y coordinación, México enviará tropas a Mississippi para un entrenamiento especial con las fuerzas armadas de EU

MUNDO

➔ La revisión del T-MEC creará incertidumbre en economías latinoamericanas: EU: Este proceso se ha vuelto incierto debido a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

➔ Afirma EU haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares: El secretario de Guerra indicó que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos “ha sufrido, probablemente, el golpe más duro” dentro de la contienda militar

➔ El comercio con Cuba se desploma mientras Trump aumenta presión sobre líderes comunistas: Los suministros de petróleo, alimentos y otros bienes hacia la isla se desplomaron en marzo

COAHUILA

➔ Coahuila está preparado para enfrentar temporada de incendios forestales con equipo e inversión: Manolo Jiménez: El Gobierno de Coahuila destinó más de 50 millones de pesos para reforzar la prevención y combate de incendios forestales, en una temporada que se ha adelantado y ya registra los primeros siniestros del año

➔ Pasta de Conchos no terminaría rescate de mineros antes del 2030, prevén familias: Personal que participa en los trabajos enfrenta nuevos retos, por lo cual no hay una fecha clara de conclusión

➔ Digitaliza Saltillo trámites inmobiliarios para acelerar inversión y blindar patrimonio familiar: El alcalde Javier Díaz se reúne con notarios para fortalecer la digitalización y simplificación de trámites municipales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad: Este fin de semana llegan grandes espectáculos a la ciudad ¿te los vas a perder?

➔ BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global: La banda surcoreana retoma su carrera tras el servicio militar con ARIRANG, un concierto masivo y una gira mundial

➔ Missael Rivera y Brandon Villarreal marcan objetivos en la pretemporada de Saraperos en Saltillo: Los Saraperos de Saltillo continúan su preparación en el Estadio Francisco I. Madero, donde sumaron al novato Óscar Samaniego y mantienen el enfoque en el acondicionamiento, el trabajo táctico y la evaluación del plantel

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

➔ Infonavit 2026: así pueden ahorrar para vivienda los trabajadores independientes en México: Infonavit permite a independientes ahorrar sin patrón con aportaciones voluntarias y acceder a crédito de vivienda y retiro con rendimientos.