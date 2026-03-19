Las noticias más importantes del 19 de marzo en México

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/ 19 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 19 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 19 de marzo en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

México tendrá lluvias en el sureste y temperaturas de hasta 45 grados: Prepárese...se prevén lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, así como el inicio de una nueva onda de calor en el noroeste del territorio nacional, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Descarta Sheinbaum ceder en soberanía en revisión de T-MEC: La Presidenta dijo que México va a mantener su postura en sectores considerados estratégicos, como es el caso de la industria automotriz

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa: La SSPC y Marina desmintieron la detención de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’, horas después de que Latinus confirmara su detención

Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania: La Presidenta de México se reúne en Cancún con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier para revisar avances y pendientes de relación bilateral

Presunto jefe de sicarios de La Mayiza es abatido, tras persecución en Manzanillo: Señalan que César Gabriel Zepeda Guzmán era perseguido por civiles armados, lo que concluyó en su fallecimiento

Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos: En un reflejo de cooperación y coordinación, México enviará tropas a Mississippi para un entrenamiento especial con las fuerzas armadas de EU

MUNDO

La revisión del T-MEC creará incertidumbre en economías latinoamericanas: EU: Este proceso se ha vuelto incierto debido a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Afirma EU haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares: El secretario de Guerra indicó que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos “ha sufrido, probablemente, el golpe más duro” dentro de la contienda militar

El comercio con Cuba se desploma mientras Trump aumenta presión sobre líderes comunistas: Los suministros de petróleo, alimentos y otros bienes hacia la isla se desplomaron en marzo

COAHUILA

Coahuila está preparado para enfrentar temporada de incendios forestales con equipo e inversión: Manolo Jiménez: El Gobierno de Coahuila destinó más de 50 millones de pesos para reforzar la prevención y combate de incendios forestales, en una temporada que se ha adelantado y ya registra los primeros siniestros del año

Pasta de Conchos no terminaría rescate de mineros antes del 2030, prevén familias: Personal que participa en los trabajos enfrenta nuevos retos, por lo cual no hay una fecha clara de conclusión

Digitaliza Saltillo trámites inmobiliarios para acelerar inversión y blindar patrimonio familiar: El alcalde Javier Díaz se reúne con notarios para fortalecer la digitalización y simplificación de trámites municipales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad: Este fin de semana llegan grandes espectáculos a la ciudad ¿te los vas a perder?

BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global: La banda surcoreana retoma su carrera tras el servicio militar con ARIRANG, un concierto masivo y una gira mundial

Missael Rivera y Brandon Villarreal marcan objetivos en la pretemporada de Saraperos en Saltillo: Los Saraperos de Saltillo continúan su preparación en el Estadio Francisco I. Madero, donde sumaron al novato Óscar Samaniego y mantienen el enfoque en el acondicionamiento, el trabajo táctico y la evaluación del plantel

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Voces de Allende, a 15 años del terror

Infonavit 2026: así pueden ahorrar para vivienda los trabajadores independientes en México: Infonavit permite a independientes ahorrar sin patrón con aportaciones voluntarias y acceder a crédito de vivienda y retiro con rendimientos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
México es el principal socio comercial latinoamericano de Alemania, con 2 mil 100 empresas operando y más de 300 mil empleos.

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La zona del enfrentamiento fue bastión durante años de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla
60 elementos activos de la Secretaría de Marina serán capacitados en los Estados Unidos

Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos
En la comparecencia ante el Congreso del jueves además de Tulsi Gabbard, también asistieron el director del FBI, Kash Patel y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump fue advertido sobre el impacto económico que provocaría el ataque a Irán: Tulsi Gabbard
Steve Grove, capellán del Centro Médico del Condado Hennepin, ora en el cuarto de un paciente con COVID-19, el 10 de diciembre de 2021, en Minneapolis.

Estudio revela que más de 150 mil muertes por COVID-19 no se contabilizaron en EU al inicio de la pandemia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington.

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Oficiales del ejército observan desde el interior de la base militar de Campo de Mayo mientras los manifestantes sostienen una pancarta cubierta de imágenes de víctimas de la dictadura militar argentina.

Cerca del 50 aniversario del golpe militar, Iglesia argentina llama a no olvidar “esa oscura noche”

Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

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