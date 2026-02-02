Las noticias más importantes del 2 de febrero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 2 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 2 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 2 de febrero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 32 provocará temperaturas mínimas de hasta -15 grados: Prepárese... viento fuerte, lluvias, ambiente frío a muy frío y contrastes térmicos en distintas regiones del país para este lunes 2 de febrero de 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

Sheinbaum habla sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena: Claudia Sheinbaum explicó que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado para integrarse al trabajo territorial

Alito estalla contra Noroña en redes: insultos y acusaciones por Adán Augusto sacuden al Senado: Un nuevo cruce público entre figuras del Congreso escaló en redes y volvió a colocar en el centro la disputa interna por la coordinación de Morena

Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp: Iván Escalante, titular de Profeco, informó en la conferencia matutina sobre el procedimiento administrativo iniciado contra Ticketmaster

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein: En los archivos se mencionan a Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y Slim

Sarampión se dispara en Jalisco: ya concentra 56% de casos y exigen acción inmediata: La entidad concentra más de la mitad de los casos confirmados del país y médicos pidieron reforzar medidas de prevención y control

MUNDO

Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein: El hecho fue compartido por Ángel Ureña, jefe adjunto del gabinete del expresidente Clinton

EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores: La solicitud del Gobierno estadounidense busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”

Industria automotriz china ganan terreno en México y Brasil: El país se ha convertido en el mayor destino de las exportaciones de automóviles chinos con más de 600 mil unidades durante el año pasado

COAHUILA

Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila: Durante la gira sostuvo reuniones con funcionarios y empresarios para fortalecer acuerdos estratégicos

Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila: Legisladoras advirtieron que resoluciones judiciales recientes desvirtúan esta figura jurídica y afectan la lucha histórica de las madres

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’: Profeco informó que una estación en Saltillo vendió la gasolina regular más cara del país entre el 19 y el 25 de enero, con un precio de 24.99 pesos por litro

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy: El exprotagonista de telenovelas arremetió contra la música y el mensaje de Benito, quien además encabezará el próximo show de medio tiempo

Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona: La coproducción de Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, filmada en Saltillo, se coronó este fin de semana con uno de los máximos galardones de la celebración

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia: Los codiciados boletos se pueden adquirir por cantidades equivalentes a 95 mil 604 pesos mexicanos, el más barato

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México: Conoce los feriados oficiales de 2026 y planea viajes y descansos

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
política
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
Profeco abrió un Procedimiento por Infracción a la Ley contra Ticketmaster tras quejas por boletos de BTS

Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp
Claudia Sheinbaum encabezó la Conferencia del Pueblo desde Cineteca Nacional de Chapultepec, confirmó que carta que envió al Presidente de Corea del Sur, para que haya más conciertos de BTS en México, fue contestada.

Corea del Sur responde a México, Sheinbaum revela mensaje sobre conciertos de BTS
A tres meses de su asesinato, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, develó una placa en memoria de su difunto esposo, el exedil Carlos Manzo.

Grecia Quiroz devela placa y sombrero de mármol en honor a Carlos Manzo en Uruapan
América Latina batalla para proteger sus industrias ante la masiva fabricación de productos chinos baratos. FOTO:

Industria automotriz china ganan terreno en México y Brasil
El mandatario Gabriel Boric (c), junto a la expresidenta Michelle Bachelet (2i) caminando en el palacio de La Moneda, en Santiago, Chile.

Hace oficial Chile la candidatura de Michelle Bachelet a Secretaría General de la ONU, cuenta con el respaldo de Brasil y México

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal, en Nueva York.

EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores
El 24 de enero del 2026, el enfermero Alex Pretti fue interceptado, y posteriormente, ejecutado por elementos de ICE durante una manifestación contra las redadas anti migrantes

Médico forense declara como homicidio el caso de Alex Pretti, en Minnesota