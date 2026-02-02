Las noticias más importantes del 2 de febrero en México

CLIMA

➔ Frente frío 32 provocará temperaturas mínimas de hasta -15 grados: Prepárese... viento fuerte, lluvias, ambiente frío a muy frío y contrastes térmicos en distintas regiones del país para este lunes 2 de febrero de 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ Sheinbaum habla sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena: Claudia Sheinbaum explicó que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado para integrarse al trabajo territorial

➔ Alito estalla contra Noroña en redes: insultos y acusaciones por Adán Augusto sacuden al Senado: Un nuevo cruce público entre figuras del Congreso escaló en redes y volvió a colocar en el centro la disputa interna por la coordinación de Morena

➔ Profeco inicia procedimiento contra Ticketmaster por boletos de BTS; multa podría superar 5 mdp: Iván Escalante, titular de Profeco, informó en la conferencia matutina sobre el procedimiento administrativo iniciado contra Ticketmaster

➔ Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein: En los archivos se mencionan a Salinas Pliego, la viuda del empresario Emilio Azcárraga y Slim

➔ Sarampión se dispara en Jalisco: ya concentra 56% de casos y exigen acción inmediata: La entidad concentra más de la mitad de los casos confirmados del país y médicos pidieron reforzar medidas de prevención y control

MUNDO

➔ Bill y Hillary Clinton darán sus testimonios ante el Congreso sobre el Caso Epstein: El hecho fue compartido por Ángel Ureña, jefe adjunto del gabinete del expresidente Clinton

➔ EU pide aplazar al 26 de marzo la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores: La solicitud del Gobierno estadounidense busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”

➔ Industria automotriz china ganan terreno en México y Brasil: El país se ha convertido en el mayor destino de las exportaciones de automóviles chinos con más de 600 mil unidades durante el año pasado

COAHUILA

➔ Construye Gobernador alianzas en Fort Worth para impulsar a Coahuila: Durante la gira sostuvo reuniones con funcionarios y empresarios para fortalecer acuerdos estratégicos

➔ Rechazan diputadas criminalizar a madres bajo el argumento de violencia vicaria; se pronuncian por Caso Estela en Coahuila: Legisladoras advirtieron que resoluciones judiciales recientes desvirtúan esta figura jurídica y afectan la lucha histórica de las madres

➔ Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’: Profeco informó que una estación en Saltillo vendió la gasolina regular más cara del país entre el 19 y el 25 de enero, con un precio de 24.99 pesos por litro

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy: El exprotagonista de telenovelas arremetió contra la música y el mensaje de Benito, quien además encabezará el próximo show de medio tiempo

➔ Triunfo coahuilense: ‘El Desaire’ se alza como Mejor Película en festival internacional de Arizona: La coproducción de Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, filmada en Saltillo, se coronó este fin de semana con uno de los máximos galardones de la celebración

➔ Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia: Los codiciados boletos se pueden adquirir por cantidades equivalentes a 95 mil 604 pesos mexicanos, el más barato

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

➔ ¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México: Conoce los feriados oficiales de 2026 y planea viajes y descansos