Las noticias más importantes del 2 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 2 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum afirma que México es un destino seguro tras alerta de viaje del Reino Unido por el Mundial 2026: Sheinbaum afirmó que México es un destino seguro y anunció medidas para evitar aglomeraciones durante el México vs Inglaterra

Anuncia Sheinbaum que se han entregado 71.2 toneladas de insumos y 13.1 millones de medicamentos a Venezuela tras terremotos: Sheinbaum detalló que, desde el inicio de la emergencia, México ha enviado un total de 71.2 toneladas de ayuda humanitaria, integrada por alimentos no perecederos, agua potable, herramientas, equipo de rescate, material para atención de emergencias y ocho plantas de energía eléctrica

¿Qué pasó en la primera ronda de negociaciones del T-MEC?: La integración económica entre México-Estados Unidos-Canadá se vio atravesada por los discursos políticos, así como el surgimiento del ‘ecosistema’ productivo de la IA

Ebrard afirma que México deberá atender las preocupaciones legítimas respecto al TMEC: El funcionario señaló que, para preservar la vigencia del acuerdo comercial y fortalecer su alcance, es indispensable atender los temas que preocupan a los socios comerciales

Asegura Gobierno de Sheinbaum que T-MEC seguirá vigente hasta 2036: Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el próximo 20 de julio arribará a México una delegación del gobierno de Estados Unidos para dar inicio a la primera etapa formal de este proceso de revisión

MUNDO

El presidente cubano, Díaz-Canel, responde a Trump: ‘No le tenemos miedo a la guerra’: Asegura que la retórica amenazante de EU sobre una agresión contra Cuba es parte de ‘una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica’

FBI dona a museo avión utilizado para trasladar a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos: La aeronave permanecerá en exhibición en Nuevo México como parte de una muestra sobre el combate al crimen organizado

680 mil niños y 12 mil familias damnificadas tras terremotos de Venezuela: Operativos de la UNICEF apoyan con vacunas, agua y actividades recreativas para los sobrevivientes de los sismos

COAHUILA

Miguel Ángel Riquelme Solís asume la alcaldía de Torreón con un llamado a la unidad y la continuidad administrativa: Tras oficializarse el Decreto 507 emitido por el Legislativo estatal, Riquelme Solís rindió la protesta de ley, asumiendo así la titularidad del Gobierno Municipal.

FGE y Municipio de Torreón reforzarán la estrategia de seguridad: La Fiscalía General del Estado destacó que la coordinación con la nueva administración municipal de Torreón permitirá fortalecer las estrategias de seguridad y mantener la tendencia de reducción de los índices delictivos

Crecen 15% viajes entre Saltillo y Monterrey por Copa del Mundo, afirma InDrive: El corredor Sal-Mon fue el de mayor crecimiento en el país exceptuando aquellos involucrados a la Ciudad de México

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Internacional de Guitarra, concierto de Sonido Mazter y continuan el FutFest y la FINA: En medio de la Copa Mundial de Futbol continúan las actividades en Saltillo, que no te puedes perder

Nuevo León habilitará nuevos espacios para transmisión del encuentro México-Inglaterra: Tras incidentes en el Fan Fest Monterrey, donde se derrumbaron portones y gente resultó gaseada, el Gobierno Estatal contempla nuevos espacios

¡Orgullo de Coahuila! Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Sebastián García conquistan el Top 5 del tiro con arco mundial: ¡Momento histórico para el deporte del estado! Tres arqueros coahuilenses dominan el ranking de la World Archery y se colocan a un paso de la cima del mundo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

Paso a paso: ¿Cómo registrar tu línea telefónica? Guía completa para evitar la suspensión del servicio: Descubre cómo registrar tu línea telefónica, qué documentos necesitas y qué pasará si no realizas el trámite antes de la fecha límite.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida al exfutbolista brasileño en el templete principal.

‘Volveré más veces’: Roberto Carlos anuncia proyectos con la Fundación Real Madrid en Saltillo
El arquero palestino se encontraba en la zona de Al-Qarara cuando fue alcanzado por disparos procedentes de fuego de artillería

Conmoción en el futbol: muere en tiroteo el arquero palestino Saleem Al-Ashqar; recién casado y esperando a su primer hijo
Los futbolistas de la Selección de Portugal celebran el pase en el Mundial 2026 mostrando la playera de Diogo Jota, en un emotivo gesto de apoyo tras la polémica victoria sobre Croacia.

¿Hubo robo? Portugal echa a Croacia con escandaloso arbitraje y ‘CR7’ sigue vivo en el Mundial
Asimismo, destacó que fueron entregados 80 kilogramos de equipamiento destinado a fortalecer las labores de la Cruz Roja, además de 13.1 millones de medicamentos e insumos médicos.

Anuncia Sheinbaum que se han entregado 71.2 toneladas de insumos y 13.1 millones de medicamentos a Venezuela tras terremotos
Las exportaciones de equipo electrónico crucial para la cadena de producción de la inteligencia artificial por parte de México han aumentado 145%.

¿Qué pasó en la primera ronda de negociaciones del T-MEC?

Las personas que tengan una línea de telefonía móvil de prepago aún no vinculada deberán realizar un registro con su compañía telefónica.

Paso a paso: ¿Cómo registrar tu línea telefónica? Guía completa para evitar la suspensión del servicio
El gobierno de Nuevo León habilitará nuevos espacios para seguir la transmisión del próximo encuentro de la Selección de México ahora contra Inglaterra.

Nuevo León habilitará nuevos espacios para transmisión del encuentro México-Inglaterra
El FBI donó al War Eagles Air Museum el Beechcraft King Air utilizado para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024.

FBI dona a museo avión utilizado para trasladar a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos