Información
/ 22 enero 2026
    Las noticias más importantes del 22 de enero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Apuesta Claudia Sheinbaum a que se mantenga el T-MEC: Ante dichos de primer ministro canadiense sobre posible distanciamiento con EU, la Presidenta de México dijo que tratado sigue siendo conveniente para los tres países

Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción pide a Marina del Pilar Ávila separarse del cargo: La titular del Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a la gobernadora de Baja California a solicitar licencia o renunciar, tras confirmarse una investigación de la FGR contra su exesposo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

A 2 días de su secuestro, esto se sabe sobre la tiktoker ‘La Nicholette’: Autoridades federales y estatales informan avances en la búsqueda de la tiktoker La Nicholette, privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa

Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; evacúan a 50 personas: Un incendio en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, provocó la evacuación preventiva de unas 50 personas

‘El Bótox’ pidió a Trump intervenir en México por la corrupción: Se trata de una serie de videos publicados, en uno negó su responsabilidad en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo

MUNDO

Trump formaliza salida de EU de la OMS y se niega a pagar cuotas pendientes: El día de su retorno al poder, el pasado 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global: La salida oficial de Estados Unidos de la OMS genera preocupación mundial por sus efectos en la salud global, el financiamiento y la cooperación internacional

Chile recibe brigadistas mexicanos para combatir incendios forestales; declaran duelo nacional: Tras el fallecimiento de 21 personas a causa de los incendios forestales en Chile, Boric Font declaró dos días de duelo nacional

COAHUILA

Coahuila: Alistan segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón: El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se reunió con la secretaria de Energía federal, con quien revisó avances de proyectos en la materia para Coahuila

Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes: Busca acercar la inteligencia artificial a la vida cotidiana y fortalecer la experiencia digital más allá de los servicios financieros

Detienen a jefe de narcodistribuidores, en Saltillo: Ya lo tenían en la mira y aparentemente le surtía a los vendedores del sur de Saltillo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera: Este fin de semana no te pierdas ninguno de estos conciertos, obras de teatro y espectáculos en la ciudad

¿Qué pasó con Adal Ramones? Dejan a Saltillo y a México sin su reunión de ‘Otro Rollo’ por cancelaciones de shows: Los integrantes como Gaby Platas, Eduardo España y Yordi Rosado se han pronunciado sobre el evento, desconociendo si se concretará la reprogramación de las fechas

Andy Ruiz podría enfrentar a Oleksandr Usyk tras revelación de Derek Chisora: El británico Chisora aseguró que Usyk tendría en la mira un combate ante el mexicano, opción que tomaría fuerza ante la pausa en las negociaciones con Deontay Wilder

ESPECIAL

CFE: Así puedes contratar GRATIS un chip de Internet para el Bienestar y hacer recargas: Los paquetes de Internet para el Bienestar tienen un costo mínimo, que puede llegar desde los 35 hasta los 180 pesos por mes... podrás contratar el que más te convenga

Constancia de Situación Fiscal: en qué trámites sí te la pueden exigir en 2026: Aunque ya no es obligatoria para facturar, sigue siendo requerida en trámites clave.

Pensando en narcos

Pensando en narcos