Las noticias más importantes del 22 de enero en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Apuesta Claudia Sheinbaum a que se mantenga el T-MEC: Ante dichos de primer ministro canadiense sobre posible distanciamiento con EU, la Presidenta de México dijo que tratado sigue siendo conveniente para los tres países

➔ Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción pide a Marina del Pilar Ávila separarse del cargo: La titular del Sistema Nacional Anticorrupción exhortó a la gobernadora de Baja California a solicitar licencia o renunciar, tras confirmarse una investigación de la FGR contra su exesposo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

➔ A 2 días de su secuestro, esto se sabe sobre la tiktoker ‘La Nicholette’: Autoridades federales y estatales informan avances en la búsqueda de la tiktoker La Nicholette, privada de la libertad en Culiacán, Sinaloa

➔ Incendio en fábrica de plásticos en Xochimilco moviliza a cuerpos de emergencia; evacúan a 50 personas: Un incendio en una fábrica de plásticos en la colonia Potrero de San Bernardino, en Xochimilco, provocó la evacuación preventiva de unas 50 personas

➔ ‘El Bótox’ pidió a Trump intervenir en México por la corrupción: Se trata de una serie de videos publicados, en uno negó su responsabilidad en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo

MUNDO

➔ Trump formaliza salida de EU de la OMS y se niega a pagar cuotas pendientes: El día de su retorno al poder, el pasado 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva

➔ Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global: La salida oficial de Estados Unidos de la OMS genera preocupación mundial por sus efectos en la salud global, el financiamiento y la cooperación internacional

➔ Chile recibe brigadistas mexicanos para combatir incendios forestales; declaran duelo nacional: Tras el fallecimiento de 21 personas a causa de los incendios forestales en Chile, Boric Font declaró dos días de duelo nacional

COAHUILA

➔ Coahuila: Alistan segunda etapa de asignación de contratos de suministro de carbón: El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se reunió con la secretaria de Energía federal, con quien revisó avances de proyectos en la materia para Coahuila

➔ Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes: Busca acercar la inteligencia artificial a la vida cotidiana y fortalecer la experiencia digital más allá de los servicios financieros

➔ Detienen a jefe de narcodistribuidores, en Saltillo: Ya lo tenían en la mira y aparentemente le surtía a los vendedores del sur de Saltillo