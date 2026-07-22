Las noticias más importantes del 22 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado; Fiscalía de Oaxaca investiga y pide apoyo de la FGR: La Fiscalía de Oaxaca informó que solicitará apoyo de la FGR y la FEADLE para esclarecer el homicidio del periodista Francisco Leyva Aguilar.

➔ Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra feminicidios; toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio: La iniciativa ordenará la implementación de búsqueda de antecedentes de violencia, al igual que análisis especializados en el crimen

➔ ‘Vamos a esperar’... Sheinbaum por aranceles a 60 países que anunciará Estados Unidos: Sheinbaum afirmó que México esperará el anuncio de Estados Unidos sobre los nuevos aranceles a unos 60 países

➔ UNAM tiene que adaptarse a la inteligencia artificial: Sheinbaum tras su posible uso en examen de admisión: Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM deberá ajustar sus mecanismos de evaluación ante el avance de la inteligencia artificial

➔¿Estudiantes tramposos?... Rector de la UNAM pone bajo la lupa su examen de admisión tras resultados sospechosos: La UNAM revisará el primer examen de admisión en línea luego de detectar resultados inusuales

MUNDO

➔ Estados Unidos le permitirá a Arabia Saudita desarrollar energía nuclear: El acuerdo ocurre en pleno conflicto con Irán, no solo por el estrecho de Ormuz, sino por la posibilidad de un programa nuclear iraní

➔ En medio de tensiones bilaterales, Cuba recibe el primer cargamento de ayuda de EU: Cáritas Cuba informó que había recibido el primer cargamento de ayuda humanitaria que forma parte de los 100 mdd anunciado por el Gobierno de Estados Unidos

➔ Francia se convierte en el primer país de la UE en vetar las redes a menores de edad: El Parlamento francés aprobó definitivamente la ley que se estima que entrará en vigor coincidiendo con el inicio del curso escolar

COAHUILA

➔ Hasta cuatro años de prisión puede costar maltrato animal en Coahuila; en Saltillo el 60% de las investigaciones: Rocky fue arrastrado por un vehículo presuntamente como ‘método de lección’, en un caso que generó indignación social.

➔ Avanza construcción de la Expo Coahuila: Manolo Jiménez; proyectan concluir primera etapa en octubre: La Expo Coahuila busca albergar convenciones, espectáculos, conciertos y eventos nacionales e internacionales

➔ Convocan a manifestación pacífica por la muerte del perro ‘Rocky’ en Saltillo: La movilización busca exigir justicia por el perro que murió tras ser arrastrado y atropellado por una camioneta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo: Con la presencia de los protagonistas, el director Gabriel Ramos y Armando Castilla, productor ejecutivo, dieron detalles de la función especial que se realizará este jueves en el FINA

➔ Maryfer Centeno y Luisito Comunica exigen justicia por caso de ‘Rocky’ en Saltillo: La muerte de ‘Rocky’, un perro presuntamente víctima de crueldad animal en la capital de Coahuila, provocó una ola de indignación, llegando a figuras de la farándula

➔ Terminado el Mundial 2026, el estadio Banorte arrastra fallas de visibilidad desde su remodelación: Las primeras filas de algunas tribunas permanecen cerradas al público debido a una visibilidad parcial del terreno de juego; siendo esta una de las vergüenzas que pasó el recinto sagrado en el evento internacional

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

➔ ¿Cuándo será la marcha para exigir el regreso del examen de ingreso presencial a la UNAM?: La Máxima Casa de Estudios ha enfatizado en señalar que las anomalías no representan una prueba de fraude generalizado