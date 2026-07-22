Las noticias más importantes del 22 de julio en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 22 de julio en México
    Las noticias más importantes del 22 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado; Fiscalía de Oaxaca investiga y pide apoyo de la FGR: La Fiscalía de Oaxaca informó que solicitará apoyo de la FGR y la FEADLE para esclarecer el homicidio del periodista Francisco Leyva Aguilar.

Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra feminicidios; toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio: La iniciativa ordenará la implementación de búsqueda de antecedentes de violencia, al igual que análisis especializados en el crimen

‘Vamos a esperar’... Sheinbaum por aranceles a 60 países que anunciará Estados Unidos: Sheinbaum afirmó que México esperará el anuncio de Estados Unidos sobre los nuevos aranceles a unos 60 países

UNAM tiene que adaptarse a la inteligencia artificial: Sheinbaum tras su posible uso en examen de admisión: Claudia Sheinbaum afirmó que la UNAM deberá ajustar sus mecanismos de evaluación ante el avance de la inteligencia artificial

¿Estudiantes tramposos?... Rector de la UNAM pone bajo la lupa su examen de admisión tras resultados sospechosos: La UNAM revisará el primer examen de admisión en línea luego de detectar resultados inusuales

MUNDO

Estados Unidos le permitirá a Arabia Saudita desarrollar energía nuclear: El acuerdo ocurre en pleno conflicto con Irán, no solo por el estrecho de Ormuz, sino por la posibilidad de un programa nuclear iraní

En medio de tensiones bilaterales, Cuba recibe el primer cargamento de ayuda de EU: Cáritas Cuba informó que había recibido el primer cargamento de ayuda humanitaria que forma parte de los 100 mdd anunciado por el Gobierno de Estados Unidos

Francia se convierte en el primer país de la UE en vetar las redes a menores de edad: El Parlamento francés aprobó definitivamente la ley que se estima que entrará en vigor coincidiendo con el inicio del curso escolar

COAHUILA

Hasta cuatro años de prisión puede costar maltrato animal en Coahuila; en Saltillo el 60% de las investigaciones: Rocky fue arrastrado por un vehículo presuntamente como ‘método de lección’, en un caso que generó indignación social.

Avanza construcción de la Expo Coahuila: Manolo Jiménez; proyectan concluir primera etapa en octubre: La Expo Coahuila busca albergar convenciones, espectáculos, conciertos y eventos nacionales e internacionales

Convocan a manifestación pacífica por la muerte del perro ‘Rocky’ en Saltillo: La movilización busca exigir justicia por el perro que murió tras ser arrastrado y atropellado por una camioneta

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Ya tienes tu boleto? Afinan detalles para el estreno de ‘El Desaire’ en Saltillo: Con la presencia de los protagonistas, el director Gabriel Ramos y Armando Castilla, productor ejecutivo, dieron detalles de la función especial que se realizará este jueves en el FINA

Maryfer Centeno y Luisito Comunica exigen justicia por caso de ‘Rocky’ en Saltillo: La muerte de ‘Rocky’, un perro presuntamente víctima de crueldad animal en la capital de Coahuila, provocó una ola de indignación, llegando a figuras de la farándula

Terminado el Mundial 2026, el estadio Banorte arrastra fallas de visibilidad desde su remodelación: Las primeras filas de algunas tribunas permanecen cerradas al público debido a una visibilidad parcial del terreno de juego; siendo esta una de las vergüenzas que pasó el recinto sagrado en el evento internacional

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Brely y su eterna lucha por la inclusión

¿Cuándo será la marcha para exigir el regreso del examen de ingreso presencial a la UNAM?: La Máxima Casa de Estudios ha enfatizado en señalar que las anomalías no representan una prueba de fraude generalizado

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Violencia Contra Periodistas
maltrato animal

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sheinbaum presenta iniciativa contra el feminicidio ante la Comisión Permanente

Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra feminicidios; toda muerte violenta deberá ser investigada como feminicidio
Trascendió que el edil también es investigado por entregar fuera de plazo el Plan Municipal de Desarrollo.

Acusan a Alcalde en Veracruz de crimen contra periodista Roxana Guzmán
Congelan cuentas bancarias de Ernesto Ruffo

Tras acusación de huachicol fiscal, la UIF congela cuentas de Ernesto Ruffo Appel
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Academia Militarizada Marina Doenitz es privada y pidió que Tamaulipas investigue el caso de Dafne Zapata.

Claudia Sheinbaum pide justicia por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas
Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México aguardará la decisión de Estados Unidos sobre los nuevos aranceles que analiza imponer a cerca de 60 países.

‘Vamos a esperar’... Sheinbaum por aranceles a 60 países que anunciará Estados Unidos
Sheinbaum aseguró que el avance de la inteligencia artificial obliga a las instituciones educativas a replantear sus sistemas de evaluación.

UNAM tiene que adaptarse a la inteligencia artificial: Sheinbaum tras su posible uso en examen de admisión
Expertos en no proliferación nuclear advierten que cualquier centrifugadora en funcionamiento dentro de Arabia Saudita podría abrir la puerta a un posible programa de armas para esta monarquía absoluta.

Se prevé que Estados Unidos firme un acuerdo nuclear con Arabia Saudita

Francia es el primer país europeo en prohibir que los menores de 15 años tengan acceso a las redes sociales.

Francia se convierte en el primer país de la UE en vetar las redes a menores de edad