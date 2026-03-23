Las noticias más importantes del 23 de marzo en México

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/ 23 marzo 2026
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum impulsa solución pacífica ante tensión entre Cuba y EU: Sheinbaum promueve solución pacífica entre Cuba y EU, envía ayuda humanitaria y defiende la autodeterminación y el diálogo internacional

Hay nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa, tras hallazgo de restos óseos en funeraria de Iguala: Sheinbaum: Restos hallados en funeraria de Iguala podrían vincularse con Ayotzinapa; Sheinbaum pide a la FGR informe detallado sobre el caso

Localizan con vida a 7 electricistas desaparecidos en Matehuala: El Gobierno del municipio de San Luis Potosí informó que los jóvenes se encuentra en las instalaciones de la FGE

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional: Infodemia negó que el video sea real afirmando que un analisis detectó 71% de probabilidad de haber sido generado con IA

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa: Los trabajadores de grúas Méndez asistieron a los migrantes tras escuchar los gritos de auxilio

MUNDO

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta: Algunos temen que la medida de desplegar a agentes federales de inmigración sólo intensifique las tensiones

Marco Rubio, figura en ascenso del trumpismo que puede estrellarse por la guerra de Irán: Hace un año, el vicepresidente parecía el sucesor indiscutible y sigue siendo el favorito, pero el ascenso de Rubio ha sido fulgurante

Avionazo militar al sur de Colombia deja a 34 fallecidos en la selva amazónica: Tras el accidente, el presidente de Colombia utilizó el suceso para criticar a la corte y al congreso de Colombia por omisiones en el financiamiento del Estado

COAHUILA

Más de 15 detenidos por huachicoleo en Coahuila en 2026; descarta Fiscal exista red de delincuentes: Participan en operativos la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina Armada

Con Mega Operativo mantendrán seguridad en Coahuila durante Semana Santa: El secretario de Seguridad Pública informó de las acciones previstas para este periodo vacacional

Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral: Coahuila amplía su red de apoyo para mujeres con una nueva unidad que busca combatir la desigualdad laboral y fortalecer su autonomía económica

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Mexicano Karim López apunta a la primera ronda del Draft de la NBA: El sonorense se declaró elegible para el Draft de la NBA 2026 tras su paso por Australia, donde destacó como uno de los prospectos del programa NBL Next Stars

Ricardo Arjona confirma concierto en Saltillo en el Estadio I. Madero: Fecha y venta de boletos: “Con una propuesta escénica única, Arjona llega a la ciudad con un show que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año”

Gabriel Ramos: ‘se cantaba ‘Rosita Alvirez’ sin reflexionar que habla de un feminicidio’: El cineasta reflexionó sobre cómo ‘El Desaire’ replantea el corrido para cuestionar la forma en que la sociedad ha normalizado el machismo y la violencia contra las mujeres desde la cultura popular

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

IMSS lanza programa para mexicanos en Estados Unidos: así pueden tener acceso a seguridad social: Trabajadores independientes en el extranjero podrán afiliarse al IMSS con una cuota mensual y acceder a servicios médicos y pensión

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?... las fechas clave de esta festividad y sus días de descanso: Conoce cuándo inicia la Semana Santa 2026, cuáles son sus días más importantes y qué fechas serán consideradas de descanso en México

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC

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Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El presidente Donald Trump sale del Despacho Oval junto al secretario de Estado Marco Rubio antes de partir en el helicóptero Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca.

Marco Rubio, figura en ascenso del trumpismo que puede estrellarse por la guerra de Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén.

¿Podría la guerra contra Irán y Líbano influir en decisión de Netanyahu sobre cuándo convocar a elecciones?
Fotografía de archivo de 2023 de una zona del centro de detención de Guantánamo en la Base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba.

El autoproclamado ‘cerebro’ del 11S en Guantánamo, más cerca de su juicio 25 años después
Un rosario de méritos

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