Las noticias más importantes del 23 de marzo en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum impulsa solución pacífica ante tensión entre Cuba y EU: Sheinbaum promueve solución pacífica entre Cuba y EU, envía ayuda humanitaria y defiende la autodeterminación y el diálogo internacional

➔ Hay nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa, tras hallazgo de restos óseos en funeraria de Iguala: Sheinbaum: Restos hallados en funeraria de Iguala podrían vincularse con Ayotzinapa; Sheinbaum pide a la FGR informe detallado sobre el caso

➔ Localizan con vida a 7 electricistas desaparecidos en Matehuala: El Gobierno del municipio de San Luis Potosí informó que los jóvenes se encuentra en las instalaciones de la FGE

➔ ¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional: Infodemia negó que el video sea real afirmando que un analisis detectó 71% de probabilidad de haber sido generado con IA

➔ Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa: Los trabajadores de grúas Méndez asistieron a los migrantes tras escuchar los gritos de auxilio

MUNDO

➔ Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta: Algunos temen que la medida de desplegar a agentes federales de inmigración sólo intensifique las tensiones

➔ Marco Rubio, figura en ascenso del trumpismo que puede estrellarse por la guerra de Irán: Hace un año, el vicepresidente parecía el sucesor indiscutible y sigue siendo el favorito, pero el ascenso de Rubio ha sido fulgurante

➔ Avionazo militar al sur de Colombia deja a 34 fallecidos en la selva amazónica: Tras el accidente, el presidente de Colombia utilizó el suceso para criticar a la corte y al congreso de Colombia por omisiones en el financiamiento del Estado

COAHUILA

➔ Más de 15 detenidos por huachicoleo en Coahuila en 2026; descarta Fiscal exista red de delincuentes: Participan en operativos la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina Armada

➔ Con Mega Operativo mantendrán seguridad en Coahuila durante Semana Santa: El secretario de Seguridad Pública informó de las acciones previstas para este periodo vacacional

➔ Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral: Coahuila amplía su red de apoyo para mujeres con una nueva unidad que busca combatir la desigualdad laboral y fortalecer su autonomía económica

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Mexicano Karim López apunta a la primera ronda del Draft de la NBA: El sonorense se declaró elegible para el Draft de la NBA 2026 tras su paso por Australia, donde destacó como uno de los prospectos del programa NBL Next Stars

➔ Ricardo Arjona confirma concierto en Saltillo en el Estadio I. Madero: Fecha y venta de boletos: “Con una propuesta escénica única, Arjona llega a la ciudad con un show que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del año”

➔ Gabriel Ramos: ‘se cantaba ‘Rosita Alvirez’ sin reflexionar que habla de un feminicidio’: El cineasta reflexionó sobre cómo ‘El Desaire’ replantea el corrido para cuestionar la forma en que la sociedad ha normalizado el machismo y la violencia contra las mujeres desde la cultura popular

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

➔ IMSS lanza programa para mexicanos en Estados Unidos: así pueden tener acceso a seguridad social: Trabajadores independientes en el extranjero podrán afiliarse al IMSS con una cuota mensual y acceder a servicios médicos y pensión

➔ ¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?... las fechas clave de esta festividad y sus días de descanso: Conoce cuándo inicia la Semana Santa 2026, cuáles son sus días más importantes y qué fechas serán consideradas de descanso en México