Las noticias más importantes del 25 de agosto de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, heladas, granizadas y fuertes vientos a estos estados :Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

→ Casino Royale: a 15 años deudos exigen conocer la verdad tras la tragedia que dejó 52 personas muertas; sólo hay dos sentenciados : A 15 años de la tragedia del Casino Royale, el Colectivo 52+2, que reúne a familiares de las víctimas, continúa exigiendo justicia y la verdad sobre lo ocurrido aquella tarde del 25 de agosto de 2011.

→ Oposición descalifica nombramiento de Graciela Domínguez; denuncian continuidad e influencia de grupo afín a Rocha : La designación de la diputada de Morena, Graciela Domínguez Nava, como gobernadora interina de Sinaloa causó reacciones a favor y en contra de la oposición y del oficialismo.

→ ¿Quién es Graciela Domínguez?... la nueva gobernadora interina de Sinaloa : La sinaolense Graciela Domínguez Nava asumirá la gubernatura interina de Sinaloa después de que el Congreso estatal avalara su nombramiento, derivado de la nueva licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

→ Busca Gobierno de Sheinbaum que Farmacias del Bienestar llegue a 24 estados : El Gobierno de México alista una nueva fase de las Farmacias del Bienestar, con la que busca facilitar la entrega gratuita de medicamentos a adultos mayores y personas con discapacidad mediante establecimientos físicos y dispensadores automatizados.

→ Profeco en el Regreso a Clases... estos son los mejores lápices y borradores : El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó la resistencia, eficiencia y desgaste de los materiales escolares indispensables para este inicio de ciclo escolar.

INTERNACIONAL

→ Más de 50 secuestrados tras violento ataque de pandillas en Haití que dejó 47 muertos : Naciones Unidas informó que hombres armados atacaron una comunidad que antes era pacífica cerca de la capital de Haití a principios de esta semana, lo que dejó al menos 47 muertos y más de 50 personas secuestradas, dijeron el martes.

→ IDRO, una nueva herramienta para medir la resiliencia a la sequía es presentada en la COP17 : Esta nueva herramienta concentra la información científica en cuatro áreas, entorno natural, economías, entorno construido y comunidades, con el fin de proporcionar una imagen multidimensional de cómo es cómo es gestionada la sequía en cada país.

→ Canadá contraataca a EU con aranceles mientras se intensifica la guerra comercial : La represalia de Canadá se produjo después de que el gobierno del presidente Donald Trump impuso el fin de semana aranceles del 50% a productos canadienses tras el colapso de las negociaciones comerciales.

COAHUILA

→ Urgen aprobación de ley en Coahuila para acompañar a docentes que enfrentan denuncias; analizaron 500 casos : La legisladora señaló que algunos señalamientos no fueron acreditados y que la Ley PROTEM busca brindar acompañamiento jurídico a los docentes durante los procesos.

→ Coahuila mantiene atracción de inversiones pese a contexto arancelario: Manolo Jiménez : El mandatario destacó la confianza del sector empresarial en el estado, mediante infraestructura, seguridad y servicios públicos eficientes.

→ Congreso de Coahuila rinde homenaje a oficial caído en enfrentamiento en Candela : El comandante Mauro Flores perdió la vida durante un operativo de vigilancia en los límites con Nuevo León.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Fracaso tricolor en Williamsport! Japón elimina 3-1 a México : La ofensiva tijuanense apenas conectó cuatro hits y cerró con marca de 1-2, lejos de la Final Internacional del torneo infantil.

→ Luto en el entretenimiento: Muere Dolly Parton a los 80 años : La estrella del country había cancelado su residencia en Las Vegas y recientemente no pudo asistir a la inauguración de una atracción de Dollywood debido a problemas de salud.

→ ¿Cuáles son los retos de Leticia Rodarte al frente de la Secretaria de Cultura? : Tras el anuncio oficial de este cambio en el gabinete de Manolo Jiménez, artistas expusieron algunas de las necesidades que se deben atender en la dependencia.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Vivir anclado a una máquina : Salimos del Patio del Valle de México el 24 de diciembre en busca de un pedazo de carne para asarlo en una parrilla improvisada. Existía la esperanza de que, por una vez, ningún ladrón trabajara ese día.