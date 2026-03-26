Las noticias más importantes del 26 de marzo en México

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/ 26 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 26 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 26 de marzo en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...Frente Frío con temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Afirma Sheinbaum que aprobación del Plan B es para reducir los privilegios y lamentó que no pasó la consulta de revocación: Reconoció que el núcleo de la iniciativa, enfocado en la reducción de privilegios, sí fue avalado

Amnistía respalda ley general de feminicidio en el Senado y pide abrir diálogo con sociedad civil: La organización pidió a legisladores escuchar a familias, colectivas y expertos, ante señalamientos de impunidad

Solo 3 años de prisión... la pena que podría enfrentar Osmar ’N’, estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras: El caso de Osmar ‘N’, estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras en Michoacán, abre debate sobre las sanciones para menores en delitos graves

Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal: Las vialidades, a un kilómetro del Estadio Azteca, estarán cerradas y el ingreso al sitio será a pie o por transporte público

ASEA denuncia ante FGR por derrame en el Golfo; Semar reporta 430 toneladas retiradas: La Marina reportó 430 toneladas de contaminantes retiradas y 223 kilómetros limpiados

MUNDO

Milei declara “guerra” al CJNG: Argentina lo designa como organización terrorista: El Gobierno de Javier Milei clasificó al CJNG como organización terrorista, una medida que endurece las acciones contra el narcotráfico y fortalece la cooperación internacional frente a redes criminales.

Juez mantiene cargos de narcotráfico en caso Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa: Donald Trump dice que por ahora solo han procesado al depuesto mandatario venezolano por ‘una fracción’ de sus delitos

Detenciones migratorias dejan a 11 mil niños ciudadanos estadounidenses sin sus padres: Una investigación realizada por ProPublica revela que más de 50 niños que pierden a uno de sus padres cada día como consecuencia de las detenciones migratorias

COAHUILA

Afirma CTM Coahuila que no tiene ‘exclusividad’ con el PRI: Dirigencia estatal afirma apertura institucional sin sesgos ideológicos; prioriza derechos laborales y coordinación con autoridades emanadas del voto ciudadano

Coahuila registra 4 casos más de sarampión; aumentan a 14 ante la víspera del periodo vacacional: Previo al periodo de asueto de Semana Santa, la entidad reporta un incremento de contagios; Instalarán módulos de vacunación en lugares concurridos

Denuncian fraude en Saltillo; afectados pagaron por supuestos trámites para mejorar pensión del IMSS: La diligencia fue solicitada por la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación para recabar evidencia sobre la presunta captación y manejo de recursos de víctimas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Carlos Rivera, Día Mundial del Teatro, Elías Medina en vivo y gala de ópera: Este fin de semana habrá mucho por hacer en la ciudad: conciertos, teatro y arte son las opciones para disfrutar

Arranca Pa’l Norte 2026 con hip hop, rock, pop y mucha fiesta: El festival regresa al Parque Fundidora con un cartel encabezado por Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers durante tres días de música

Coahuila clasifica a cuatro triatletas a la Olimpiada Nacional 2026 en Veracruz: Cuatro atletas de Coahuila lograron su clasificación a la Olimpiada tras competir en el selectivo realizado en Veracruz; representarán al estado en Tepic del 21 al 25 de abril

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

Alertan por caída de ceniza en CDMX: esto debes saber y cómo protegerte: Autoridades de la Ciudad de México advierten sobre posible caída de ceniza volcánica en las próximas horas.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Sostuvo que, en el caso del Plan B, sus aliados no respaldaron la votación y afirmó que el impacto político no se resolverá en el terreno de los acuerdos partidista.

Tras freno del PT, Sheinbaum llama a no romper alianza y arremete contra ‘el PRIAN’
El organismo insiste en que el camino no debe ser el cierre apresurado, sino una investigación profunda.

CNDH alerta presiones para cerrar caso Colosio y exige verdad a 32 años
Osmar ‘N’ es acusado por feminicidio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Aplazan audiencia de Osmar ‘N’, presunto culpable de la balacera escolar, para el 30 de marzo
A dos días de que se lleve a cabo el juego amistoso entre México y Portugal, continúan los últimos preparativos afuera del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

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El presidente Donald Trump escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Alista el Pentágono distintas opciones militares para asestar el ‘golpe final’ en la guerra contra Irán
La historia de Noelia Castillo no solo es personal, sino también profundamente simbólica.

Noelia Castillo: la joven que accedió a eutanasia por depresión
El cambio tecnológico debido a la implementación de la IA en los procesos productivos ha generado el desplazamiento o la baja de miles de empleados en EU.

Citan CEOs de Coca-Cola y Walmart a la IA como factor en su decisión de renunciar en EU
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?