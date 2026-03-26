Las noticias más importantes del 26 de marzo en México

CLIMA

➔ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...Frente Frío con temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Afirma Sheinbaum que aprobación del Plan B es para reducir los privilegios y lamentó que no pasó la consulta de revocación: Reconoció que el núcleo de la iniciativa, enfocado en la reducción de privilegios, sí fue avalado

➔ Amnistía respalda ley general de feminicidio en el Senado y pide abrir diálogo con sociedad civil: La organización pidió a legisladores escuchar a familias, colectivas y expertos, ante señalamientos de impunidad

➔ Solo 3 años de prisión... la pena que podría enfrentar Osmar ’N’, estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras: El caso de Osmar ‘N’, estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras en Michoacán, abre debate sobre las sanciones para menores en delitos graves

➔ Vecinos del Estadio Azteca necesitarán su INE para entrar a sus hogares por México-Portugal: Las vialidades, a un kilómetro del Estadio Azteca, estarán cerradas y el ingreso al sitio será a pie o por transporte público

➔ ASEA denuncia ante FGR por derrame en el Golfo; Semar reporta 430 toneladas retiradas: La Marina reportó 430 toneladas de contaminantes retiradas y 223 kilómetros limpiados

MUNDO

➔ Milei declara “guerra” al CJNG: Argentina lo designa como organización terrorista: El Gobierno de Javier Milei clasificó al CJNG como organización terrorista, una medida que endurece las acciones contra el narcotráfico y fortalece la cooperación internacional frente a redes criminales.

➔ Juez mantiene cargos de narcotráfico en caso Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa: Donald Trump dice que por ahora solo han procesado al depuesto mandatario venezolano por ‘una fracción’ de sus delitos

➔ Detenciones migratorias dejan a 11 mil niños ciudadanos estadounidenses sin sus padres: Una investigación realizada por ProPublica revela que más de 50 niños que pierden a uno de sus padres cada día como consecuencia de las detenciones migratorias

COAHUILA

➔ Afirma CTM Coahuila que no tiene ‘exclusividad’ con el PRI: Dirigencia estatal afirma apertura institucional sin sesgos ideológicos; prioriza derechos laborales y coordinación con autoridades emanadas del voto ciudadano

➔ Coahuila registra 4 casos más de sarampión; aumentan a 14 ante la víspera del periodo vacacional: Previo al periodo de asueto de Semana Santa, la entidad reporta un incremento de contagios; Instalarán módulos de vacunación en lugares concurridos

➔ Denuncian fraude en Saltillo; afectados pagaron por supuestos trámites para mejorar pensión del IMSS: La diligencia fue solicitada por la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación para recabar evidencia sobre la presunta captación y manejo de recursos de víctimas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Carlos Rivera, Día Mundial del Teatro, Elías Medina en vivo y gala de ópera: Este fin de semana habrá mucho por hacer en la ciudad: conciertos, teatro y arte son las opciones para disfrutar

➔ Arranca Pa’l Norte 2026 con hip hop, rock, pop y mucha fiesta: El festival regresa al Parque Fundidora con un cartel encabezado por Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers durante tres días de música

➔ Coahuila clasifica a cuatro triatletas a la Olimpiada Nacional 2026 en Veracruz: Cuatro atletas de Coahuila lograron su clasificación a la Olimpiada tras competir en el selectivo realizado en Veracruz; representarán al estado en Tepic del 21 al 25 de abril

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El costo social del colapso de AHMSA

➔ Alertan por caída de ceniza en CDMX: esto debes saber y cómo protegerte: Autoridades de la Ciudad de México advierten sobre posible caída de ceniza volcánica en las próximas horas.