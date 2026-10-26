Las noticias más importantes del 26 de octubre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

→ Chihuahua reabre segundo puerto para exportar ganado a Estados Unidos con 750 cabezas : Como parte de las acciones acordadas entre el gobierno de Estados Unidos y México, este lunes se dio el primer cruce de 750 cabezas de ganado, al reanudarse las exportaciones por el puerto fronterizo.

→ Piden transportistas diálogo directo con Sheinbaum; denuncian incumplimiento de Segob a compromisos desde 2024 : as organizaciones transportistas Canacar, Amotac, Fematrac e Indeco exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una mesa de diálogo para atender los compromisos que, denunciaron, la Secretaría de Gobernación incumple desde 2024.

→ ‘Me retiro con serenidad’: Cámara de Diputados recibe la renuncia de Guadalupe Taddei del INE : Guadalupe Taddei Zavala se va oficialmente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una serie de polémicas adjudicaciones a un contratista que provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

→ ¿Quieres saber el Precio de Gasolina Magna, Premium y Diésel?... Profeco comparte su mapa virtual : La Profeco incorporó los precios de la gasolina Premium a su mapa virtual, que ya permite comparar los costos de Magna, Premium y diésel en estaciones de servicio del país.

→ Conoce a Comando Chihuahua, el perro militar de 20 centímetros que conquistó las redes en México : Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana.

INTERNACIONAL

→ Brasil eligió a Lula. Esto es lo que sigue ahora : Ambos políticos habían solicitado más tiempo, aunque este no fue concedido. Bolsonaro no reconoció el resultado.

→ La ONU acusa a Israel de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Gaza : Comisión de Investigación denuncia tortura, violencia sexual y ataques intencionados contra civiles palestinos en el Territorio Ocupado.

→ Elon Musk dice que Ucrania infringió las reglas de Starlink : A solicitud de Donald Trump, el magnate reanuda el servicio que opera su empresa, después de diversos reclamos por parte del ejército ucraniano.

COAHUILA

→ Por aire y tierra refuerzan vigilancia en brechas y carreteras de Coahuila : El operativo cuenta con el apoyo de un helicóptero y recorridos terrestres para reforzar la presencia policial.

→ ¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas : El frente frío número 3 y la entrada de humedad favorecerán las lluvias en Saltillo durante varios días, con temperaturas máximas de entre 19 y 26 grados.

→ Mil unidades de transporte participarán en paro en Coahuila : La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que de esta cifra 200 serán en Saltillo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Histórica! Charlyn Corral gana el premio a Mejor Delantera del Año en el Balón de Oro 2026 : La delantera del Pachuca Femenil recibió el reconocimiento internacional en Londres y dedicó un momento de la ceremonia a pedir un aplauso para Scarlett Camberos, también nominada.

→ El Komanche muere a los 30 años: streamer salvadoreño fue hallado sin vida en Monterrey : Carlos Mauricio Gómez, de 30 años, ganó popularidad con los Squid Craft Games; su representante confirmó que habló con la familia.

→ Convoca la SEP a concurso nacional de calaveritas literarias sobre la historia de México : La SEP convocó a estudiantes de escuelas públicas a crear calaveritas sobre personajes históricos; las obras seleccionadas se anunciarán el 2 de noviembre.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Donadores de órganos: un milagro de vida : Estas son las historias de cuatro personas, David, Héctor, Marcela y Guadalupe, que se convirtieron en héroes y heroínas al permitir la donación de sus órganos y ofrecer un regalo de vida a otros. Porque si la vida es un milagro, las y los donadores son un milagro para muchos.