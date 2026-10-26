Las noticias más importantes del 26 de octubre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 26 de octubre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

Chihuahua reabre segundo puerto para exportar ganado a Estados Unidos con 750 cabezas: Como parte de las acciones acordadas entre el gobierno de Estados Unidos y México, este lunes se dio el primer cruce de 750 cabezas de ganado, al reanudarse las exportaciones por el puerto fronterizo.

Piden transportistas diálogo directo con Sheinbaum; denuncian incumplimiento de Segob a compromisos desde 2024: as organizaciones transportistas Canacar, Amotac, Fematrac e Indeco exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una mesa de diálogo para atender los compromisos que, denunciaron, la Secretaría de Gobernación incumple desde 2024.

‘Me retiro con serenidad’: Cámara de Diputados recibe la renuncia de Guadalupe Taddei del INE: Guadalupe Taddei Zavala se va oficialmente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una serie de polémicas adjudicaciones a un contratista que provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

¿Quieres saber el Precio de Gasolina Magna, Premium y Diésel?... Profeco comparte su mapa virtual: La Profeco incorporó los precios de la gasolina Premium a su mapa virtual, que ya permite comparar los costos de Magna, Premium y diésel en estaciones de servicio del país.

Conoce a Comando Chihuahua, el perro militar de 20 centímetros que conquistó las redes en México: Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana.

INTERNACIONAL

Brasil eligió a Lula. Esto es lo que sigue ahora: Ambos políticos habían solicitado más tiempo, aunque este no fue concedido. Bolsonaro no reconoció el resultado.

La ONU acusa a Israel de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Gaza: Comisión de Investigación denuncia tortura, violencia sexual y ataques intencionados contra civiles palestinos en el Territorio Ocupado.

Elon Musk dice que Ucrania infringió las reglas de Starlink: A solicitud de Donald Trump, el magnate reanuda el servicio que opera su empresa, después de diversos reclamos por parte del ejército ucraniano.

COAHUILA

Por aire y tierra refuerzan vigilancia en brechas y carreteras de Coahuila: El operativo cuenta con el apoyo de un helicóptero y recorridos terrestres para reforzar la presencia policial.

¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas: El frente frío número 3 y la entrada de humedad favorecerán las lluvias en Saltillo durante varios días, con temperaturas máximas de entre 19 y 26 grados.

Mil unidades de transporte participarán en paro en Coahuila: La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que de esta cifra 200 serán en Saltillo.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

¡Histórica! Charlyn Corral gana el premio a Mejor Delantera del Año en el Balón de Oro 2026: La delantera del Pachuca Femenil recibió el reconocimiento internacional en Londres y dedicó un momento de la ceremonia a pedir un aplauso para Scarlett Camberos, también nominada.

El Komanche muere a los 30 años: streamer salvadoreño fue hallado sin vida en Monterrey: Carlos Mauricio Gómez, de 30 años, ganó popularidad con los Squid Craft Games; su representante confirmó que habló con la familia.

Convoca la SEP a concurso nacional de calaveritas literarias sobre la historia de México: La SEP convocó a estudiantes de escuelas públicas a crear calaveritas sobre personajes históricos; las obras seleccionadas se anunciarán el 2 de noviembre.

ESPECIALES

SEMANARIO | Donadores de órganos: un milagro de vida: Estas son las historias de cuatro personas, David, Héctor, Marcela y Guadalupe, que se convirtieron en héroes y heroínas al permitir la donación de sus órganos y ofrecer un regalo de vida a otros. Porque si la vida es un milagro, las y los donadores son un milagro para muchos.

Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración: La espera de los seguidores de One Piece y Fortnite está por terminar. Epic Games confirmó la colaboración entre el popular videojuego y la historia creada por Eiichiro Oda.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Guadalupe Taddei: la ruta infausta de hacer historia
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Taddei, instrumento desechable para la 4T
La salida a bolsa proporcionará a Anthropic el capital necesario para sostener la competencia en la carrera por la inteligencia artificial contra OpenAI, Microsoft, Alphabet entre otras.

Anthropic prepara su salida a bolsa: entre un crecimiento acelerado y costos millonarios
Tras los nuevos cambios anunciados para la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social ha aumentado las dudas de quienes ya habían optado por dicho esquema de retiro.

¿Qué pasará con quienes ya estaban inscritos a la Modalidad 40 del IMSS?
Los pensionados pueden solicitar que su pago del IMSS llegue a una cuenta del Banco del Bienestar, siempre que cumplan las condiciones bancarias y los requisitos de cada programa.

Jubilados del IMSS pueden recibir dos pensiones en una sola cuenta del Banco del Bienestar: así funciona
Programa. Kim combina su faceta como empresaria con su participación en la producción televisiva creada por Ryan Murphy.

Kim Kardashian y Sarah Paulson alistan su llegada a México con ‘Todo Vale’
Apoyo. La intérprete de ‘Anaconda’ acompañó a Donald Trump en un acto político en Michigan, donde el mandatario respaldó al candidato republicano Mike Rogers.

Nicki Minaj, ¿la próxima secretaria de Prensa de Donald Trump?
Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro femenino y volvió a recibir el reconocimiento después de sus triunfos en 2021 y 2022.

Harry Kane y Alexia Putellas ganan el Balón de Oro 2026