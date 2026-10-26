Las noticias más importantes del 26 de octubre de 2026 en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.
MÉXICO
→ Chihuahua reabre segundo puerto para exportar ganado a Estados Unidos con 750 cabezas: Como parte de las acciones acordadas entre el gobierno de Estados Unidos y México, este lunes se dio el primer cruce de 750 cabezas de ganado, al reanudarse las exportaciones por el puerto fronterizo.
→ Piden transportistas diálogo directo con Sheinbaum; denuncian incumplimiento de Segob a compromisos desde 2024: as organizaciones transportistas Canacar, Amotac, Fematrac e Indeco exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum una mesa de diálogo para atender los compromisos que, denunciaron, la Secretaría de Gobernación incumple desde 2024.
→ ‘Me retiro con serenidad’: Cámara de Diputados recibe la renuncia de Guadalupe Taddei del INE: Guadalupe Taddei Zavala se va oficialmente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una serie de polémicas adjudicaciones a un contratista que provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
→ ¿Quieres saber el Precio de Gasolina Magna, Premium y Diésel?... Profeco comparte su mapa virtual: La Profeco incorporó los precios de la gasolina Premium a su mapa virtual, que ya permite comparar los costos de Magna, Premium y diésel en estaciones de servicio del país.
→ Conoce a Comando Chihuahua, el perro militar de 20 centímetros que conquistó las redes en México: Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana.
INTERNACIONAL
→ Brasil eligió a Lula. Esto es lo que sigue ahora: Ambos políticos habían solicitado más tiempo, aunque este no fue concedido. Bolsonaro no reconoció el resultado.
→ La ONU acusa a Israel de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Gaza: Comisión de Investigación denuncia tortura, violencia sexual y ataques intencionados contra civiles palestinos en el Territorio Ocupado.
→ Elon Musk dice que Ucrania infringió las reglas de Starlink: A solicitud de Donald Trump, el magnate reanuda el servicio que opera su empresa, después de diversos reclamos por parte del ejército ucraniano.
COAHUILA
→ Por aire y tierra refuerzan vigilancia en brechas y carreteras de Coahuila: El operativo cuenta con el apoyo de un helicóptero y recorridos terrestres para reforzar la presencia policial.
→ ¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas: El frente frío número 3 y la entrada de humedad favorecerán las lluvias en Saltillo durante varios días, con temperaturas máximas de entre 19 y 26 grados.
→ Mil unidades de transporte participarán en paro en Coahuila: La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que de esta cifra 200 serán en Saltillo.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ¡Histórica! Charlyn Corral gana el premio a Mejor Delantera del Año en el Balón de Oro 2026: La delantera del Pachuca Femenil recibió el reconocimiento internacional en Londres y dedicó un momento de la ceremonia a pedir un aplauso para Scarlett Camberos, también nominada.
→ El Komanche muere a los 30 años: streamer salvadoreño fue hallado sin vida en Monterrey: Carlos Mauricio Gómez, de 30 años, ganó popularidad con los Squid Craft Games; su representante confirmó que habló con la familia.
→ Convoca la SEP a concurso nacional de calaveritas literarias sobre la historia de México: La SEP convocó a estudiantes de escuelas públicas a crear calaveritas sobre personajes históricos; las obras seleccionadas se anunciarán el 2 de noviembre.
ESPECIALES
→ SEMANARIO | Donadores de órganos: un milagro de vida: Estas son las historias de cuatro personas, David, Héctor, Marcela y Guadalupe, que se convirtieron en héroes y heroínas al permitir la donación de sus órganos y ofrecer un regalo de vida a otros. Porque si la vida es un milagro, las y los donadores son un milagro para muchos.
→ Fortnite y One Piece unen fuerzas: esta es la fecha en que llegará la colaboración: La espera de los seguidores de One Piece y Fortnite está por terminar. Epic Games confirmó la colaboración entre el popular videojuego y la historia creada por Eiichiro Oda.