Las noticias más importantes del 27 de abril 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Frente Frío 47 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados : Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

→ En Nayarit detienen a ‘El Jardinero’, operador del CJNG y posible sucesor de ‘El Mencho’ : El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

→ FGR solicita emitir ficha roja a la Interpol para localizar a Erika ‘N’, suegra de Carolina Flores : Erika María ‘N’, de 63 años, es la principal sospechosa y suegra de la víctima, su culpabilidad se le atribuye debido a un video del hecho que fue filtrado en redes sociales.

→ Directivo del INE deja cargo tras señalamientos por conflicto de interés : Jesús Octavio García González, cuestionado por pasar de proveedor de materiales electorales a Director Ejecutivo de Administración del INE, dejó su cargo en el organismo electoral.

→ Derrame deja fauna muerta y manchas de hidrocarburo en playas de Veracruz : Hidrocarburo sigue llegando a costas de Veracruz, pese a que han pasado más de ocho semanas desde el inicio de la contingencia y a que autoridades estatales y federales ya identificaron el origen del derrame.

→ Rescatistas excavan en huachitúnel para localizar a cuatro desaparecidos : Cuatro personas reportadas como desaparecidas son buscadas dentro de un túnel localizado en los Ejidos de Santa Catarina, en Acolman, Estado de México, donde presuntamente se robaba combustible de un ducto de Petróleos Mexicanos.

INTERNACIONAL

→ Acusan formalmente de intento de asesinato contra Trump a Cole Tomas Allen, detenido en cena : Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal el lunes 27 de abril para enfrentar cargos relacionados con el caótico incidente que provocó disparos.

→ Cuba: por bloqueo de EU, turismo cae un 48% en 1T de 2026 ante crisis energética : El turismo, considerado en las últimas décadas un motor de la economía cubana, se vio seriamente afectado por las tensiones geopolíticas, en especial por el cerco petrolero impuesto a la isla.

→ ONU urge a reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una ‘emergencia alimentaria global’ : Se advierte que los retrasos y el encarecimiento del transporte están frenando entregas de ayuda vital a poblaciones vulnerables.

COAHUILA

→ Tren AIFA-CDMX, recorta tiempos y costos para visitantes de Saltillo : Hasta antes de esta apertura, una persona que viajaba desde la capital de Coahuila hacia el AIFA podía optar por autobuses de línea, combis o taxis, con variaciones en costos y tiempos de traslado.

→ Arranca en Coahuila programa de apoyo alimenticio para ganado 2026; destinarán 20 mdp : El programa contempla una inversión total de 20 millones de pesos, bajo un esquema de participación conjunta en el que el 50 por ciento es aportado por el Gobierno del Estado y el 50 por ciento por los productores.

→ Alistan sanciones por globos de cantoya sin autorización, en Saltillo : Luego del reporte de riesgos y daños ocasionados por globos de cantoya en la Plaza de las Ciudades Hermanas, la Dirección de Protección Civil de Saltillo informó que no existe autorización para el uso de estos artefactos en la ciudad.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Liguilla del Clausura 2026 ya tiene días y horarios definidos: así se jugarán : La victoria de Cruz Azul reacomodó la tabla y definió enfrentamientos como Pumas vs América, Chivas vs Tigres, Atlas vs Cruz Azul y Pachuca vs Toluca, con calendario ya confirmado.

→ Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre : De acuerdo con la información oficial, la venta general de boletos será el jueves 30 de abril a través del sitio arema.mx, lo que ha generado altas expectativas entre el público.

→ Coahuila Restaurant Week: Las mejores opciones en Saltillo para unirte al gran festín : Conoce todo lo que debes saber sobre esta fiesta del sabor, que ofrece menús desde $149 hasta $449 pesos, compuestos por entradas, platos fuertes, bebidas y postres.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Desaparecer en México, crimen sin castigo : Existen más de 132 mil personas desaparecidas en México que se enfrentan a las omisiones, revictimizaciones, negligencias y, en general, a un sistema que mantiene una impunidad del 99 por ciento en los casos de desaparición.