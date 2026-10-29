Las noticias más importantes del 29 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Reportan narcobloqueos en Matamoros y Río Bravo tras detención de objetivo prioritario en Tamaulipas: Vehículos de carga bloquearon 12 puntos de Matamoros y Río Bravo tras la captura de un presunto integrante de una organización criminal.

➔ Caos en Matamoros por detención de Axel Cárdenas, hijo de “El Contador”: Fuerzas federales capturan a líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas; se registran enfrentamientos y vehículos incendiados.

➔ ‘Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario’, refiere Durazo; niega efectos colaterales en su administración: El gobernador de Sonora reconoció que intervino o recomendó a algunos integrantes de esa familia para ocupar posiciones relevantes.

➔ Muere Andrés Filomeno Mendoza, el ‘Monstruo de Atizapán’, en penal de Edomex: Andrés Mendoza Celis, conocido como el “Monstruo de Atizapán”, fue encontrado muerto en su celda a los 78 años.

➔ Cuauhtémoc Cárdenas recibe homenajes internacionales: Lula y la ONU destacan su legado: Líderes de Brasil, Cuba y Estados Unidos, así como organismos internacionales, expresaron sus condolencias.

MUNDO

➔ Testigos relatan el dramático choque de trenes en España que mató al menos a 68 personas: Por segunda vez en menos de un año, un choque a alta velocidad entre los dos mismos operadores de trenes en la misma transitada línea de Madrid a Sevilla sumió al país en días oficiales de luto.

➔ En medio de una Casa Blanca sombría, Trump se dirige a las elecciones intermedias: El presidente se mantiene positivo en cuanto a las próximas elecciones, aunque los asesores ya vaticinan la derrota del partido republicano

➔ ¿Afectará la denuncia de injerencia extranjera los resultados electorales en Israel?: Antes de la votación, Netanyahu y el Likud catalogaron a los partidos liderados por árabes como un peligro para Israel.

COAHUILA

➔ Llega personal jurídico al Tec Saltillo; estudiantes preparan actividades en el bloqueo: Abogados del TecNM acudieron al campus para atender el pliego petitorio; los estudiantes alistan un tendedero de denuncias y eventos artísticos en el tercer día del cierre vial.

➔ Paralizadas las negociaciones con estudiantes del bloqueo en el Tec Saltillo: Las negociaciones entre estudiantes del Movimiento Burros Pardos y la dirección del TecNM Saltillo siguen estancadas, mientras el bloqueo de Venustiano Carranza cumple 48 horas y persisten las afectaciones viales.

➔ Saltillo: necropsia descarta caída accidental; bebé sufrió múltiples golpes antes de morir: El delegado Julio César Loera Ruiz detalló que el dictamen forense reveló signos de maltrato y un traumatismo craneoencefálico doloso, contradiciendo la declaración de los padres; los involucrados podrían alcanzar hasta cinco años de internamiento.

➔ Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso: Estudiantes de educación básica en Coahuila descansarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre; las clases se reanudarán el martes 3.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? ¡Arma el plan! Se llena de altares, música, teatro y tradiciones este fin de semana: El esperado fin de semana en el que se celebran Halloween y el Día de Muertos finalmente llegó y, para despedir el mes, hay diversas actividades que seguramente no querrás perderte.

➔ Isaac del Toro y Guillermo Ochoa ganan el Premio Nacional de Deportes 2026; conoce a los galardonados: El ciclista fue reconocido por segundo año consecutivo tras brillar en el Tour de Francia, mientras que el histórico portero mexicano recibió la distinción por su trayectoria de más de dos décadas.

➔ Aleks Syntek se separa de su esposa... ‘Yo le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa’: Aleks Syntek confirma su separación de Karen Coronado y reconoce que su carrera limitó los sueños de su esposa. Esto dijo sobre su ruptura.

➔ Canelo Álvarez lanza advertencia a Christian Mbilli: ‘Nunca ha enfrentado a un peleador como yo’: El boxeador mexicano confía en su experiencia para recuperar el título mundial supermediano del CMB ante un campeón invicto que promete derrotarlo en Arabia Saudita.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Donadores de órganos: un milagro de vida

➔ Día de Muertos 2026: El 29 de octubre se le pone la ofrenda a las almas que fallecieron cerca del agua: ¿Qué elementos se le pone en su altar de muerto? Además de las veladoras, flores de cempasúchil, agua, sal, calaveritas y alimentos favoritos.

➔ Aguinaldo 2026: estos pensionados y trabajadores recibirán su dinero desde noviembre: El pago del aguinaldo tendrá distintas fechas en México.