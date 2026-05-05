Las noticias más importantes del 5 de mayo en México

CLIMA

➔ Se aproxima Frente Frío 49 a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo: Para conmemorar la toma de protesta, el evento fue compartido por la plataforma nacional para ser visto por todos los participantes del Servicio Militar Nacional en la República

➔ Cámaras y máquinas tragamonedas del cártel en toda Sinaloa: Durante el podcast de Hablemos con Denise Maerker, el invitado periodístico, Adrián López, destaca la amplia omisión de puntos delictivos del cártel por parte del Gobierno

➔ Dámaso Castro Saavedra toma licencia de su cargo como vicefiscal de Sinaloa: Dámaso Castro, junto con otros 9 funcionarios sinaloenses, fueron acusados por los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Los Chapitos

➔ Exhibe Defensa músculo militar a Sheinbaum en medio de presiones de EU: En la conmemoración de la Batalla de Puebla la Sedena participó con tropas de élite, disciplina cerrada y capacidad de despliegue en tierra y aire

➔ Sinaloa y el crimen organizado: crisis histórica se agrava con caso Rubén Rocha Moya: El caso de Rubén Rocha Moya se suma a la crisis en Sinaloa, donde la relación histórica con el crimen organizado enfrenta uno de sus momentos más críticos

MUNDO

➔ Gobierno Trump reconoce eficiencia y coordinación de Sheinbaum contra el narco; resalta operativo de ‘El Mencho’: Sara Carter confirmó que México reaccionó de inmediato contra líderes criminales con cooperación de inteligencia

➔ Irán advierte a Trump que no ‘vuelva a caer en el mismo atolladero’: Se burlaron de la iniciativa Proyecto Libertad del presidente Trump para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz

➔ Trump suspende ‘Proyecto Libertad’ en el Estrecho de Ormuz a petición de Pakistán: El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la fase de ofensiva en contra de Irán ha terminado y ahora se concentrarán en proteger el estrecho de Ormuz

COAHUILA

➔ Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores: El gobernador destacó el diálogo entre trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno

➔ Coahuila entra en modo electoral: arrancan campañas para renovar diputaciones locales: Este martes iniciaron actividades 256 aspirantes en los 16 distritos del estado rumbo a la elección del 7 de junio

➔ Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo: La reiteración de incidentes en el mismo establecimiento ha generado inquietud entre vecinos del sector sur, quienes cuestionan las condiciones de seguridad y control en el lugar

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour: La banda surcoreana cantará en tres fechas sold out en el Estadio GNP Seguros

➔ De Coahuila a la Met Gala: Arturo Castañeda brilla en la élite de la moda internacional: El diseñador y confeccionista originario de Matamoros, Coahuila, repitió colaboración con la conductora de E! Erin Lim Rhodes tras su éxito en los Premios Oscar

➔ Coahuilense Gabriela Rodríguez logra quinto lugar en Copa del Mundo de tiro en Almaty: Gabriela Rodríguez alcanzó el quinto lugar en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo en Kazajistán, con 21 aciertos, siendo el resultado más destacado de la delegación mexicana en la jornada

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

➔ 5 de mayo... ¿Por qué se celebra más en EU que en México?: El 5 de mayo conmemora la Batalla de Puebla, pero su mayor celebración ocurre en Estados Unidos. Historia, migración y cultura explican por qué esta fecha tiene más eco fuera de México