Las noticias más importantes del 5 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 5 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío 49 a México: Prepárese....temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo: Para conmemorar la toma de protesta, el evento fue compartido por la plataforma nacional para ser visto por todos los participantes del Servicio Militar Nacional en la República

Cámaras y máquinas tragamonedas del cártel en toda Sinaloa: Durante el podcast de Hablemos con Denise Maerker, el invitado periodístico, Adrián López, destaca la amplia omisión de puntos delictivos del cártel por parte del Gobierno

Dámaso Castro Saavedra toma licencia de su cargo como vicefiscal de Sinaloa: Dámaso Castro, junto con otros 9 funcionarios sinaloenses, fueron acusados por los Estados Unidos de colaborar con el cártel de Los Chapitos

Exhibe Defensa músculo militar a Sheinbaum en medio de presiones de EU: En la conmemoración de la Batalla de Puebla la Sedena participó con tropas de élite, disciplina cerrada y capacidad de despliegue en tierra y aire

Sinaloa y el crimen organizado: crisis histórica se agrava con caso Rubén Rocha Moya: El caso de Rubén Rocha Moya se suma a la crisis en Sinaloa, donde la relación histórica con el crimen organizado enfrenta uno de sus momentos más críticos

MUNDO

Gobierno Trump reconoce eficiencia y coordinación de Sheinbaum contra el narco; resalta operativo de ‘El Mencho’: Sara Carter confirmó que México reaccionó de inmediato contra líderes criminales con cooperación de inteligencia

Irán advierte a Trump que no ‘vuelva a caer en el mismo atolladero’: Se burlaron de la iniciativa Proyecto Libertad del presidente Trump para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz

Trump suspende ‘Proyecto Libertad’ en el Estrecho de Ormuz a petición de Pakistán: El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la fase de ofensiva en contra de Irán ha terminado y ahora se concentrarán en proteger el estrecho de Ormuz

COAHUILA

Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores: El gobernador destacó el diálogo entre trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno

Coahuila entra en modo electoral: arrancan campañas para renovar diputaciones locales: Este martes iniciaron actividades 256 aspirantes en los 16 distritos del estado rumbo a la elección del 7 de junio

Video viral exhibe brutal riña dentro de bar al sur de Saltillo: La reiteración de incidentes en el mismo establecimiento ha generado inquietud entre vecinos del sector sur, quienes cuestionan las condiciones de seguridad y control en el lugar

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vas a ir? Arranca BTS su paso por México con el Arirang World Tour: La banda surcoreana cantará en tres fechas sold out en el Estadio GNP Seguros

De Coahuila a la Met Gala: Arturo Castañeda brilla en la élite de la moda internacional: El diseñador y confeccionista originario de Matamoros, Coahuila, repitió colaboración con la conductora de E! Erin Lim Rhodes tras su éxito en los Premios Oscar

Coahuilense Gabriela Rodríguez logra quinto lugar en Copa del Mundo de tiro en Almaty: Gabriela Rodríguez alcanzó el quinto lugar en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo en Kazajistán, con 21 aciertos, siendo el resultado más destacado de la delegación mexicana en la jornada

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

5 de mayo... ¿Por qué se celebra más en EU que en México?: El 5 de mayo conmemora la Batalla de Puebla, pero su mayor celebración ocurre en Estados Unidos. Historia, migración y cultura explican por qué esta fecha tiene más eco fuera de México

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
En el pódcast Hablemos, Denise Maerker y Adrián López analizan la relación histórica entre Sinaloa y el crimen, marcada por violencia y crisis actual.

Sinaloa y el crimen organizado: crisis histórica se agrava con caso Rubén Rocha Moya
Américo Villarreal Anaya, hoy gobernador de Tamaulipas, fue delegado de Morena en Sinaloa para los comicios de 2021 en los que se eligió a Rubén Rocha Moya.

Ligan a familia de delegado del Bienestar en Coahuila con financiamiento ilegal para Rocha Moya

La Presidenta de la República Mexicana, Claudia Shieinbaum, encabezó la ceremonia y el desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo

Sheinbaum lidera toma de protesta de Servicio Militar en Puebla, durante conmemoración del 5 de Mayo

Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
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Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos