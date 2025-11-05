Las noticias más importantes del 5 de noviembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese.... temperaturas bajo cero, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum afirma que hay buena relación con Trump y cooperación contra el narcotráfico: La Presidenta aseguró que se mantiene una relación basada en el respeto y la cooperación, luego de que la Casa Blanca reconociera su liderazgo y la coordinación bilateral en temas de seguridad

➔ Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia: La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una denuncia ante la FGJCDMX tras ser víctima de acoso por un hombre que tiempo después fue detenido

➔ Titular de Protección Civil de Sonora renuncia tras explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo: El 1 de noviembre, una explosión seguida de un incendio consumió una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, dejando 23 muertos y 12 heridos

➔ México y EU alistan nuevo pacto agroalimentario tras tensiones por plagas y aduanas: Representantes de ambos países sostuvieron una mesa redonda encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, para reforzar la cooperación bilateral y atender los conflictos del sector

➔ Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan: Ante el Congreso de Michoacán, y con un minuto de silencio, eligieron a la esposa de Carlos Manzo

MUNDO

➔ ¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones: El presidente estadounidense aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si hacerlo

➔ Ante las amenazas de Trump, Zohran Mamdani y Nueva York están listos para dar la batalla: El nuevo alcalde electo de Nueva York, pasó de ser un legislador quera prácticamente desconocido al ser el líder de la ciudad más grande de Estados Unidos

➔ Cierre del gobierno de EU impacta a escuelas con apoyos de fondos federales: Los fondos federales representan una pequeña parte de la mayoría de los presupuestos escolares en Estados Unidos

COAHUILA

➔ Coahuila mantiene blindaje ante la delincuencia con Mando Único: Subsecretario de Gobierno: La coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno mantiene sin focos rojos a los municipios coahuilenses

➔ Fracking en México, con potencial de empleos y autosuficiencia energética: Pemex señala que en los últimos años han habido progresos enfocados a minimizar el impacto ambiental; expertos coinciden en que favorecerá la economía y reduciría la dependencia energética actual

➔ Saltillo: Juicio por feminicidio de Evangelina llega a su momento decisivo; esperan fallo este jueves: La familia de Evangelina y activistas de Coahuila se han mantenido firmes afuera del juzgado en espera de un fallo que haga justicia a uno de los casi 200 feminicidios registrados en la entidad.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Fátima Bosch en Miss Universo?: La mandataria mexicana consideró a la modelo tabasqueña un ejemplo y aseguró que ‘las mujeres debemos levantar la voz’

➔ Tecate Pa’l Norte 2026: Esto costarían los boletos del festival más esperado: ¿Quieres asegurarte tu lugar? Mantente atento al anuncio oficial de preventa y prepárate para vivir la experiencia musical más grande del norte de México.

➔ ¿Del cielo al Infierno? Santos Laguna escucha ofertas del Toluca por Carlos Acevedo: La directiva del club de Torreón estaría dispuesta a vender al portero mexicano Carlos Acevedo, y ha trascendido que el Toluca se encuentra interesado en sus servicios

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

➔ ¿Más días feriados en México?... busca Morena que pasen de 9 a 15 los días de descanso obligatorio en la LFT: Morena propone elevar el número de días feriados en México de 9 a 15 en la Ley Federal del Trabajo