Información
5 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 5 de noviembre en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese.... temperaturas bajo cero, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum afirma que hay buena relación con Trump y cooperación contra el narcotráfico: La Presidenta aseguró que se mantiene una relación basada en el respeto y la cooperación, luego de que la Casa Blanca reconociera su liderazgo y la coordinación bilateral en temas de seguridad

Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia: La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una denuncia ante la FGJCDMX tras ser víctima de acoso por un hombre que tiempo después fue detenido

Titular de Protección Civil de Sonora renuncia tras explosión en tienda Waldo’s en Hermosillo: El 1 de noviembre, una explosión seguida de un incendio consumió una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, dejando 23 muertos y 12 heridos

México y EU alistan nuevo pacto agroalimentario tras tensiones por plagas y aduanas: Representantes de ambos países sostuvieron una mesa redonda encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura estadounidense, para reforzar la cooperación bilateral y atender los conflictos del sector

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan: Ante el Congreso de Michoacán, y con un minuto de silencio, eligieron a la esposa de Carlos Manzo

MUNDO

¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones: El presidente estadounidense aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si hacerlo

Ante las amenazas de Trump, Zohran Mamdani y Nueva York están listos para dar la batalla: El nuevo alcalde electo de Nueva York, pasó de ser un legislador quera prácticamente desconocido al ser el líder de la ciudad más grande de Estados Unidos

Cierre del gobierno de EU impacta a escuelas con apoyos de fondos federales: Los fondos federales representan una pequeña parte de la mayoría de los presupuestos escolares en Estados Unidos

COAHUILA

Coahuila mantiene blindaje ante la delincuencia con Mando Único: Subsecretario de Gobierno: La coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno mantiene sin focos rojos a los municipios coahuilenses

Fracking en México, con potencial de empleos y autosuficiencia energética: Pemex señala que en los últimos años han habido progresos enfocados a minimizar el impacto ambiental; expertos coinciden en que favorecerá la economía y reduciría la dependencia energética actual

Saltillo: Juicio por feminicidio de Evangelina llega a su momento decisivo; esperan fallo este jueves: La familia de Evangelina y activistas de Coahuila se han mantenido firmes afuera del juzgado en espera de un fallo que haga justicia a uno de los casi 200 feminicidios registrados en la entidad.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Fátima Bosch en Miss Universo?: La mandataria mexicana consideró a la modelo tabasqueña un ejemplo y aseguró que ‘las mujeres debemos levantar la voz’

Tecate Pa’l Norte 2026: Esto costarían los boletos del festival más esperado: ¿Quieres asegurarte tu lugar? Mantente atento al anuncio oficial de preventa y prepárate para vivir la experiencia musical más grande del norte de México.

¿Del cielo al Infierno? Santos Laguna escucha ofertas del Toluca por Carlos Acevedo: La directiva del club de Torreón estaría dispuesta a vender al portero mexicano Carlos Acevedo, y ha trascendido que el Toluca se encuentra interesado en sus servicios

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

¿Más días feriados en México?... busca Morena que pasen de 9 a 15 los días de descanso obligatorio en la LFT: Morena propone elevar el número de días feriados en México de 9 a 15 en la Ley Federal del Trabajo

