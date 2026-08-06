Las noticias más importantes del 6 de agosto en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Caso Ayotzinapa: FGR detiene a exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presunto ocultamiento de evidencias: La FGR informó la detención del exgobernador Ángel Aguirre por una investigación relacionada con Ayotzinapa y presunto ocultamiento de evidencias.

➔ Explosión de una pipa de gas en Cuernavaca deja al menos 21 personas lesionadas: Según los reportes, el estallido ocurrió cerca de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de abril y San Francisco.

➔ Asesinan a 12 influencers en la llamada guerra entre la Mayiza contra los Chapitos en Sinaloa: La cifra comprende desde septiembre de 2024, cuando inició el conflicto armado entre ambos grupos del Cártel de Sinaloa.

➔ Agua salada, la clave en la nueva evaluación del gas no convencional en Coahuila y Tamaulipas: Gobierno de Sheinbaum: La mandataria explicó que la disponibilidad de agua salada es un factor determinante, ya que las tecnologías actuales permiten sustituir el uso de agua dulce que caracterizó a los primeros proyectos de extracción mediante fracturamiento hidráulico.

➔ Fiscalía de CDMX asegura casa de familiar de Jorge González Camarena por presunto despojo: La Fiscalía capitalina aseguró una vivienda en Del Valle Centro por una investigación de presunto despojo denunciado por una familiar del muralista.

MUNDO

➔ La OTAN deberá adquirir ‘con urgencia’ sistemas de defensa aérea para Ucrania, mientras Zelensky advierte sobre el aumento de la producción de misiles rusos: Después de que Ucrania no lograra derribar ni un solo misil balístico disparado por Rusia el miércoles, el presidente instó a sus aliados a aumentar el suministro de interceptores Patriot.

➔ Confirman estadounidenses que no hubo fuga de fósforo blanco en su base aérea en Corea del Sur: El fósforo blanco es una sustancia química controversial utilizada en municiones incendiarias y proyectiles de humo.