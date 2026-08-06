Las noticias más importantes del 6 de agosto en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 6 de agosto en México
    Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Caso Ayotzinapa: FGR detiene a exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presunto ocultamiento de evidencias: La FGR informó la detención del exgobernador Ángel Aguirre por una investigación relacionada con Ayotzinapa y presunto ocultamiento de evidencias.

Explosión de una pipa de gas en Cuernavaca deja al menos 21 personas lesionadas: Según los reportes, el estallido ocurrió cerca de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de abril y San Francisco.

Asesinan a 12 influencers en la llamada guerra entre la Mayiza contra los Chapitos en Sinaloa: La cifra comprende desde septiembre de 2024, cuando inició el conflicto armado entre ambos grupos del Cártel de Sinaloa.

Agua salada, la clave en la nueva evaluación del gas no convencional en Coahuila y Tamaulipas: Gobierno de Sheinbaum: La mandataria explicó que la disponibilidad de agua salada es un factor determinante, ya que las tecnologías actuales permiten sustituir el uso de agua dulce que caracterizó a los primeros proyectos de extracción mediante fracturamiento hidráulico.

Fiscalía de CDMX asegura casa de familiar de Jorge González Camarena por presunto despojo: La Fiscalía capitalina aseguró una vivienda en Del Valle Centro por una investigación de presunto despojo denunciado por una familiar del muralista.

MUNDO

La OTAN deberá adquirir ‘con urgencia’ sistemas de defensa aérea para Ucrania, mientras Zelensky advierte sobre el aumento de la producción de misiles rusos: Después de que Ucrania no lograra derribar ni un solo misil balístico disparado por Rusia el miércoles, el presidente instó a sus aliados a aumentar el suministro de interceptores Patriot.

Confirman estadounidenses que no hubo fuga de fósforo blanco en su base aérea en Corea del Sur: El fósforo blanco es una sustancia química controversial utilizada en municiones incendiarias y proyectiles de humo.

Pese a fallo del Supremo, insiste Donald Trump en limitar la ciudadanía por nacimiento: El presidente de EU firmó una nueva orden ejecutiva en un nuevo intento por frenar el denominado ‘turismo de maternidad’.

COAHUILA

Saltillo: Dictan prisión preventiva a Chad ‘N’; el ex policía de EU que asesinó a tres: El hombre norteamericano es acusado de homicidio, doble feminicidio e intento de feminicidio en contra de la familia de su expareja.

Saltillo despide a Ana Laura y Jaqueline; velación inicia esta tarde: Los cuerpos de madre e hija serán velados a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, mientras que Emmanuel Montero será trasladado a Guanajuato para recibir homenaje junto a su familia.

Entre fe, tradición y familia, Saltillo vive la Fiesta del Santo Cristo: Miles de personas acudieron este 6 de agosto al Centro Histórico para participar en las celebraciones religiosas y recorrer los puestos instalados alrededor de la Catedral de Santiago.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Sabine Moussier e Isabela Camil, exposición gráfica, danza con causa y más: Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad para seguir disfrutando del verano y, para muchos, de las vacaciones.

México rompe récord de oros y supera las 300 medallas en Santo Domingo 2026: Los coahuilenses Eréndira Barba y Édson Ramírez contribuyeron al medallero con oro y bronce en tiro deportivo.

Del horno a las manos de las fans: las galletas inspiradas en Harry Styles que se volvieron sensación en la CDMX: Lo que comenzó como una forma de reunir dinero para apoyar a un familiar terminó conquistando a decenas de seguidores del cantante británico.

Rafa Márquez arma su primer Tri: Pol Lorente y Vidal Paloma se suman al cuerpo técnico: El nuevo seleccionador comenzó a trabajar con sus colaboradores de confianza, aunque la FMF todavía tiene pendientes varios puestos antes del debut de septiembre.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Adopción: una familia del corazón

Sheinbaum le deposita más de 17 mil pesos al mes a todos los trabajadores y pensionados que presenten esta documentación y cumplan estos requisitos: El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de algunos trabajadores hasta un límite de 17 mil 885.85 pesos mensuales en 2026. Estos son los requisitos.

Beca Leona Vicario 2026: así puedes solicitar el apoyo de hasta mil 32 pesos mensuales durante agosto: Conoce quiénes pueden solicitar este apoyo económico, cómo realizar el trámite en línea y cuáles son los montos que ofrece el programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Noticias
Seguridad
Resumen

Localizaciones


Saltillo
México

Organizaciones


FGR

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El hombre fue detenido el pasado martes en el puente de Piedras Negras cuando intentaba huir hacia Texas.

Saltillo: Dictan prisión preventiva a Chad ‘N’; el ex policía de EU que asesinó a tres
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la necesidad de reducir la dependencia energética con importaciones.

México iniciará exploración de gas en Coahuila; prometen estricto blindaje ambiental
En al menos cinco entidades se han reportado mini refinerías utilizadas por la delincuencia.

Evoluciona tráfico de combustibles en el país, ahora huachicoleros usan refinerías (invisibles)
La Nave Verde terminó el calendario con marca de 38 triunfos y 53 derrotas en la Zona Norte.

Saraperos termina la temporada 2026 con barrida ante Algodoneros de Unión Laguna
Platillos. Codornices en pétalos de rosa, torrejas de nata, champandongo y otros platillos inspirados en la novela formarán parte de la experiencia gastronómica preparada para homenajear a Laura Esquivel.

¡Con platillos regionales! Del libro a la mesa: será hoy el homenaje a Laura Esquivel
Daño colateral

Daño colateral
true

Sheinbaum y el veneno de la mañanera
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa.

Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa