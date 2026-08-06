Las noticias más importantes del 6 de agosto en México
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.
MÉXICO
➔ Caso Ayotzinapa: FGR detiene a exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presunto ocultamiento de evidencias: La FGR informó la detención del exgobernador Ángel Aguirre por una investigación relacionada con Ayotzinapa y presunto ocultamiento de evidencias.
➔ Explosión de una pipa de gas en Cuernavaca deja al menos 21 personas lesionadas: Según los reportes, el estallido ocurrió cerca de las 13:19 horas, en el cruce de las calles 10 de abril y San Francisco.
➔ Asesinan a 12 influencers en la llamada guerra entre la Mayiza contra los Chapitos en Sinaloa: La cifra comprende desde septiembre de 2024, cuando inició el conflicto armado entre ambos grupos del Cártel de Sinaloa.
➔ Agua salada, la clave en la nueva evaluación del gas no convencional en Coahuila y Tamaulipas: Gobierno de Sheinbaum: La mandataria explicó que la disponibilidad de agua salada es un factor determinante, ya que las tecnologías actuales permiten sustituir el uso de agua dulce que caracterizó a los primeros proyectos de extracción mediante fracturamiento hidráulico.
➔ Fiscalía de CDMX asegura casa de familiar de Jorge González Camarena por presunto despojo: La Fiscalía capitalina aseguró una vivienda en Del Valle Centro por una investigación de presunto despojo denunciado por una familiar del muralista.
MUNDO
➔ La OTAN deberá adquirir ‘con urgencia’ sistemas de defensa aérea para Ucrania, mientras Zelensky advierte sobre el aumento de la producción de misiles rusos: Después de que Ucrania no lograra derribar ni un solo misil balístico disparado por Rusia el miércoles, el presidente instó a sus aliados a aumentar el suministro de interceptores Patriot.
➔ Confirman estadounidenses que no hubo fuga de fósforo blanco en su base aérea en Corea del Sur: El fósforo blanco es una sustancia química controversial utilizada en municiones incendiarias y proyectiles de humo.
➔ Pese a fallo del Supremo, insiste Donald Trump en limitar la ciudadanía por nacimiento: El presidente de EU firmó una nueva orden ejecutiva en un nuevo intento por frenar el denominado ‘turismo de maternidad’.
COAHUILA
➔ Saltillo: Dictan prisión preventiva a Chad ‘N’; el ex policía de EU que asesinó a tres: El hombre norteamericano es acusado de homicidio, doble feminicidio e intento de feminicidio en contra de la familia de su expareja.
➔ Saltillo despide a Ana Laura y Jaqueline; velación inicia esta tarde: Los cuerpos de madre e hija serán velados a partir de las 15:00 horas en Capillas San Ángel República, mientras que Emmanuel Montero será trasladado a Guanajuato para recibir homenaje junto a su familia.
➔ Entre fe, tradición y familia, Saltillo vive la Fiesta del Santo Cristo: Miles de personas acudieron este 6 de agosto al Centro Histórico para participar en las celebraciones religiosas y recorrer los puestos instalados alrededor de la Catedral de Santiago.
ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Sabine Moussier e Isabela Camil, exposición gráfica, danza con causa y más: Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad para seguir disfrutando del verano y, para muchos, de las vacaciones.
➔ México rompe récord de oros y supera las 300 medallas en Santo Domingo 2026: Los coahuilenses Eréndira Barba y Édson Ramírez contribuyeron al medallero con oro y bronce en tiro deportivo.
➔ Del horno a las manos de las fans: las galletas inspiradas en Harry Styles que se volvieron sensación en la CDMX: Lo que comenzó como una forma de reunir dinero para apoyar a un familiar terminó conquistando a decenas de seguidores del cantante británico.
➔ Rafa Márquez arma su primer Tri: Pol Lorente y Vidal Paloma se suman al cuerpo técnico: El nuevo seleccionador comenzó a trabajar con sus colaboradores de confianza, aunque la FMF todavía tiene pendientes varios puestos antes del debut de septiembre.
ESPECIAL
➔ SEMANARIO | Adopción: una familia del corazón
➔ Sheinbaum le deposita más de 17 mil pesos al mes a todos los trabajadores y pensionados que presenten esta documentación y cumplan estos requisitos: El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de algunos trabajadores hasta un límite de 17 mil 885.85 pesos mensuales en 2026. Estos son los requisitos.
➔ Beca Leona Vicario 2026: así puedes solicitar el apoyo de hasta mil 32 pesos mensuales durante agosto: Conoce quiénes pueden solicitar este apoyo económico, cómo realizar el trámite en línea y cuáles son los montos que ofrece el programa.