Las noticias más importantes del 7 de abril en México

CLIMA

➔ Frente Frío 43: Prepárese...Masa de aire frío azotará a México, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Acusa SAT uso de donatarias para outsourcing ilegal: La Presidenta dijo que, en una revisión, también se detectaron organizaciones que no pudieron acreditar sus actividades o presentaron otras irregularidades

➔ Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado en Sonora: Las investigaciones apuntan a que cada suero vitaminado poseía una composición correspondiente a su paciente

➔ Afirma experto de la ONU que EU está utilizando a México como basurero, lo que está provocando una ‘crisis tóxica’: El experto describió un panorama donde laxa regulación ambiental, débil fiscalización y una creciente entrada de materiales peligrosos han creado condiciones que ponen en riesgo directo la salud de millones

➔ Caso AXE Ceremonia: Fiscalía CDMX busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas a un año del colapso: El desplome durante el festival AXE Ceremonia provocó la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas.

➔ Asegura Gobierno de Sheinbaum que ‘el sarampión sigue bajando’: Destacó que, gracias al esfuerzo nacional de inmunización, el país acumula seis semanas consecutivas de “mejora continua” frente al rebrote registrado en 2025

MUNDO

➔ Trump anuncia alto al fuego bilateral y da dos semanas a Irán para reabrir estrecho de Ormuz: Irán aceptó el acuerdo de cese al fuego, pero “no significa el fin de la guerra”

➔ Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril: A pocas horas de terminar el ultimátum de Trump, Irán accede a acuerdos de paz, tras mediaciones de Pakistán

➔ Economía global en riesgo por conflicto con Irán, advierte Fitch: El conflicto con Irán podría impactar el crecimiento económico mundial y elevar la inflación hacia 2026.

COAHUILA

➔ Sin identificar en Coahuila restos de más de mil personas: Autoridades y colectivos enfrentan limitaciones técnicas ante hallazgos masivos, fragmentación ósea y baja participación en registros genéticos familiares

➔ Cae 80 por ciento la producción ganadera en Coahuila: Sector pecuario reporta desplome productivo, pérdidas en hatos y presión económica sostenida mientras se intensifican gestiones para destrabar exportaciones

➔ Continúan fraudes por venta de terrenos irregulares en Saltillo: Autoridades municipales detectaron venta de terrenos irregulares en zonas protegidas e incluso en arroyos rellenados en la periferia de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar: Estas serán las últimas emisiones de la gala por su distribuidor habitual, ABC en Estados Unidos, antes de que pase a YouTube

➔ ¡De Coahuila para el mundo! Fran Diego abre su corazón con ‘Mil Veces Yo’: El cantante originario de Torreón reflexiona sobre identidad, arte y los desafíos de abrirse paso con una propuesta alejada del género urbano

➔ Coahuila apunta al podio en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla: Dafne Quintero y Sebastián García destacaron en la fase clasificatoria de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, asegurando su lugar en las eliminatorias y aportando al avance de la delegación mexicana

ESPECIAL

➔ ¿El SAT puede congelar mi dinero?... Guía para que recibas tu saldo a favor en tiempo récord en abril 2026: Descubre cómo recibir tu saldo a favor del SAT en menos de 10 días y qué errores evitar en 2026

➔ Alertan por nueva modalidad de extorsión: falsos trabajadores de CFE exigen pagos para evitar corte de luz: Usuarios reportan avisos apócrifos y visitas de supuestos empleados que piden dinero por multas o cambios de medidor inexistentes