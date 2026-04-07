Las noticias más importantes del 7 de abril en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 7 abril 2026
    Las noticias más importantes del 7 de abril en México
    Las noticias más importantes del 7 de abril en México, 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 43: Prepárese...Masa de aire frío azotará a México, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Acusa SAT uso de donatarias para outsourcing ilegal: La Presidenta dijo que, en una revisión, también se detectaron organizaciones que no pudieron acreditar sus actividades o presentaron otras irregularidades

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado en Sonora: Las investigaciones apuntan a que cada suero vitaminado poseía una composición correspondiente a su paciente

Afirma experto de la ONU que EU está utilizando a México como basurero, lo que está provocando una ‘crisis tóxica’: El experto describió un panorama donde laxa regulación ambiental, débil fiscalización y una creciente entrada de materiales peligrosos han creado condiciones que ponen en riesgo directo la salud de millones

Caso AXE Ceremonia: Fiscalía CDMX busca imputar a empresas por muerte de fotoperiodistas a un año del colapso: El desplome durante el festival AXE Ceremonia provocó la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Hernández Rojas.

Asegura Gobierno de Sheinbaum que ‘el sarampión sigue bajando’: Destacó que, gracias al esfuerzo nacional de inmunización, el país acumula seis semanas consecutivas de “mejora continua” frente al rebrote registrado en 2025

MUNDO

Trump anuncia alto al fuego bilateral y da dos semanas a Irán para reabrir estrecho de Ormuz: Irán aceptó el acuerdo de cese al fuego, pero “no significa el fin de la guerra”

Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril: A pocas horas de terminar el ultimátum de Trump, Irán accede a acuerdos de paz, tras mediaciones de Pakistán

Economía global en riesgo por conflicto con Irán, advierte Fitch: El conflicto con Irán podría impactar el crecimiento económico mundial y elevar la inflación hacia 2026.

COAHUILA

Sin identificar en Coahuila restos de más de mil personas: Autoridades y colectivos enfrentan limitaciones técnicas ante hallazgos masivos, fragmentación ósea y baja participación en registros genéticos familiares

Cae 80 por ciento la producción ganadera en Coahuila: Sector pecuario reporta desplome productivo, pérdidas en hatos y presión económica sostenida mientras se intensifican gestiones para destrabar exportaciones

Continúan fraudes por venta de terrenos irregulares en Saltillo: Autoridades municipales detectaron venta de terrenos irregulares en zonas protegidas e incluso en arroyos rellenados en la periferia de la ciudad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar: Estas serán las últimas emisiones de la gala por su distribuidor habitual, ABC en Estados Unidos, antes de que pase a YouTube

¡De Coahuila para el mundo! Fran Diego abre su corazón con ‘Mil Veces Yo’: El cantante originario de Torreón reflexiona sobre identidad, arte y los desafíos de abrirse paso con una propuesta alejada del género urbano

Coahuila apunta al podio en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla: Dafne Quintero y Sebastián García destacaron en la fase clasificatoria de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, asegurando su lugar en las eliminatorias y aportando al avance de la delegación mexicana

ESPECIAL

¿El SAT puede congelar mi dinero?... Guía para que recibas tu saldo a favor en tiempo récord en abril 2026: Descubre cómo recibir tu saldo a favor del SAT en menos de 10 días y qué errores evitar en 2026

Alertan por nueva modalidad de extorsión: falsos trabajadores de CFE exigen pagos para evitar corte de luz: Usuarios reportan avisos apócrifos y visitas de supuestos empleados que piden dinero por multas o cambios de medidor inexistentes

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Guerras
Política

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El SAT promete devoluciones más rápidas en 2026, pero el proceso depende de la precisión en la declaración. Errores mínimos pueden retrasar el depósito por semanas o incluso meses.

¿El SAT puede congelar mi dinero?... Guía para que recibas tu saldo a favor en tiempo récord en abril 2026
Pese a las advertencias de expertos, estos servicios se siguen promocionando agresivamente en redes sociales como curas para el estrés y la fatiga, sin rigor científico ni seguridad médica.

Siguen ofreciendo en redes sueros vitaminados, lanzan advertencia
Erick Valencia, conocido como el 85, se declara culpable por narcotráfico.

Se declara culpable Erick Valencia, miembro fundador del CJNG, en Estados Unidos
Traslado de pulmones de Guanajuato a Nuevo León

Trasladan pulmones de Celaya, Guanajuato a NL para trasplante
El Parque Nacional Big Bend abarca 324 mil 153 hectáreas a lo largo de la frontera internacional con México y es la mayor porción protegida del desierto de Chihuahua en Estados Unidos.

Demandan al Gobierno de Trump por ocultar plan de muro fronterizo en parque natural
Las muertes del enfermero argentino Eduardo Betancourt, de 44 años, y el anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, ha reavivado las alarmas ante el uso de potentes fármacos.

¿Qué son las ‘Propofest’? Casos de sobredosis de fentanilo en Argentina que involucra a personal médico
Irán y Estados Unidos preparan negociaciones de paz en Pakistán

Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril
Fitch advierte que el alza del petróleo y la caída de mercados serían factores clave en este escenario.

Economía global en riesgo por conflicto con Irán, advierte Fitch